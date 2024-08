Cruces en la coalición de Gobierno de Israel por los objetivos de la guerra en Gaza

Netanyahu tacha a Gallant de "antiisraelí" por defender un acuerdo y no la "victoria total" sobre Hamas (Amos Ben-Gershom/Gpo/Dpa)

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se enzarzó el lunes con su ministro de Defensa, subrayando las profundas divisiones internas que siguen afectando al Gobierno, mientras la guerra de Gaza corre el riesgo de convertirse en un conflicto regional.

Después de que medios de comunicación israelíes citaron al ministro de Defensa, Yoav Gallant, tachando de “disparate” el objetivo de guerra de Netanyahu de lograr una victoria total contra el movimiento islamista Hamas en Gaza, la oficina de Netanyahu emitió un comunicado en el que reprendía a Gallant.

“Cuando Gallant adopta la narrativa antiisraelí, perjudica las posibilidades de llegar a un acuerdo sobre los rehenes”, dijo el comunicado.

El objetivo de guerra de Israel seguía siendo la “victoria total”, con la eliminación de Hamas y la liberación de los rehenes restantes, secuestrados por hombres armados dirigidos por Hamas el 7 de octubre del año pasado, añadió el comunicado.

“Esta es la clara directiva del primer ministro Netanyahu y del Gabinete de Seguridad, y obliga a todos, incluido Gallant”, afirmó.

La disputa se da en un momento en que Israel se ha estado preparando para un posible ataque de Irán y del movimiento Hezbollah, respaldado por Irán, en el sur de Líbano, tras una fuerte escalada de la tensión después de que un ataque con misiles mató a 12 jóvenes en los Altos del Golán, ocupados por Israel, el 27 de julio.

Imagen de archivo de la procesión funeraria por el asesinado líder de Hamas, Ismail Haniye, en Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía Reuters)

Tras ese ataque, Israel mató a un alto mando de Hezbollah en Beirut. Un día después, el líder político de Hamas, Ismail Haniye, fue asesinado en Teherán, lo que provocó promesas de represalias por parte de Irán.

“Es nuestro deber como quienes toman decisiones esforzarnos por lograr el éxito de las operaciones y crear las condiciones para que los rehenes regresen. Estas condiciones se logran a través de presión militar y puede dar lugar a un acuerdo”, ha explicado Gallant.

La reprimenda pública a Gallant, que ha chocado repetidamente con Netanyahu y los partidos nacionalistas-religiosos de su coalición, es el más reciente episodio de las luchas internas que persisten desde que el Gobierno asumió el poder en 2022.

El año pasado, Netanyahu intentó despedir a Gallant por su oposición a los planes para frenar el poder de la Corte Suprema, pero tuvo que dar marcha atrás ante las protestas masivas de cientos de miles de israelíes.

El factor Hezbollah

Por otra part, Gallant ha confirmado este lunes que desde el Gobierno trabajan ya en represalias a los posibles ataques de Irán y Hezbollah, a medida que crece la incertidumbre sobre cuándo sucederán.

“En los últimos días, hemos dedicado nuestro tiempo tanto a reforzar las defensas como a crear opciones ofensivas en respuesta”, ha contado en una reunión del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Knesset, el Parlamento israelí.

“Estamos en días de vigilancia y preparación, las amenazas de Teherán y Beirut pueden materializarse y es importante explicar a todos que preparación y vigilancia no son sinónimos de miedo y pánico”, ha dicho, informa The Times of Israel.

(Con información de Reuters y EP)