Cómo es la nueva ciclovía europea que une ocho países

La ciclovía Trans Dinarica recorre 5.000 km por los Balcanes Occidentales y Eslovenia

Este miércoles 31 de julio se abrió al público una ciclovía europea que enlazar ocho países, transformándose en una de las mayores iniciativas de infraestructura en el continente. Esta obra, que recorre la región de los Balcanes Occidentales, busca potenciar el turismo en bicicleta y reforzar la conexión entre estos países. La ciclovía no solo mejora la movilidad sostenible, sino que también impulsa la economía local al atraer a ciclistas de toda Europa.

El nuevo y espectacular Trans Dinarica, que se extiende por casi 5.000 kilómetros, conecta por primera vez a siete países de la región: Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Albania, Macedonia del Norte, Kosovo y Serbia, y también a Eslovenia. Además, recorre parques nacionales, bosques, pueblos del interior, carreteras poco transitadas, rutas ciclistas preexistentes y la costa Adriática.

La ciclovía está diseñada para ofrecer una experiencia segura y cómoda a sus usuarios, con tramos que atraviesan paisajes naturales impresionantes, ciudades históricas y entornos urbanos vibrantes. Esta red de rutas no solo representa una alternativa ecológica al transporte motorizado, sino que también sirve como un puente cultural entre las diferentes naciones involucradas, promoviendo el entendimiento y la cooperación regional.

Según Time Out, el Trans Dinarica es una experiencia única diseñada para mostrar tanto pueblos como aldeas con un enfoque en el turismo responsable y el desarrollo económico sostenible. “Este es un recorrido para viajeros que disfrutan del ciclismo”, afirmó Alex Crevar, co-desarrollador y escritor de viajes. Crevar también detalló que este sendero está “pensado para personas que desean descubrir partes de los Balcanes que no estaban en su radar antes, una combinación de costa, bosques y pueblos del interior, dividido en secciones de 50 km con un lugar para comer y alojarse al final de cada etapa”.

La novedosa ruta ciclista fue completada a finales de junio y es descrita por Time Out como “una de las mejores nuevas actividades para hacer en el mundo este año”. El lanzamiento incluirá también un paquete de navegación que proporcionará toda la información necesaria sobre puntos de interés, servicios y alojamiento a lo largo de la ruta.

Cabe destacar que este recorrido no se trata de una simple travesía ciclista. La desarrolladora del proyecto, GoodTrail, ha centrado sus esfuerzos en promover un viaje responsable que beneficie económicamente a las comunidades locales de la región. “La Trans Dinarica no solo busca resaltar la belleza de estos paisajes, sino también aportar beneficios sostenibles a las áreas por las que pasa”, enfatiza Time Out.

Para quienes buscan inspiración adicional para sus viajes por los hermosos Balcanes, Time Out recomienda consultar sus resúmenes sobre las mejores actividades para hacer en Croacia, Serbia, Albania y Montenegro. La rica diversidad cultural y natural de estos países ofrece un sinfín de oportunidades para los aventureros.

La idea de Trans Dinarica comenzó en 2016, cuando tres operadores turísticos se unieron para crear un corredor que se extendiera a través de los Balcanes Occidentales, que a menudo es pasado por alto por los turistas. La misión era combinar un gran ciclismo (con énfasis en el ciclismo de montaña) con la densidad de la experiencia del viejo mundo de la región. I

nspirada en la ruta de senderismo Via Dinarica, que es paralela a la ruta ciclista y cubre casi 1,200 millas a través de los mismos ocho países, la Trans Dinarica permite a muchos visitantes, por primera vez, recorrer los sitios de la UNESCO, pueblos y parques nacionales de la zona.

Los Balcanes Occidentales han sido históricamente una zona con desafíos de conectividad, y esta ciclovía es vista como una solución innovadora para mejorar la infraestructura de transporte en la región. Al conectar diversos puntos turísticos y comunidades locales, la ciclovía se erige como un símbolo de integración y desarrollo sostenible, ofreciendo nuevas oportunidades económicas y culturales para todos los países participantes.

La Trans Dinarica presenta una oportunidad sin precedentes para explorar los Balcanes de una manera integral y sostenible, combinando la aventura del ciclismo con la riqueza cultural y natural de la región. Los viajeros interesados pueden obtener más detalles sobre esta emocionante nueva ruta en el sitio web.