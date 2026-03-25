Mamdani nombra directora para una nueva oficina que defenderá a vendedores ambulantes

Nueva York, 25 mar (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, nombró este miércoles a Carina Kaufman Gutiérrez, conocida defensora de los vendedores ambulantes, directora ejecutiva de la recién creada Oficina de Servicios para Vendedores Ambulantes, bajo el Departamento de Pequeñas Empresas.

La nueva oficina tendrá a su cargo la educación y asistencia a los vendedores -se estima que el 95 % son inmigrantes-, así como la labor de lanzar una campaña de divulgación para que estos conozcan las oportunidades para integrarse a la economía formal.

La creación del departamento tiene lugar después de que la ciudad aprobara reformas de beneficio a este sector, entre ellas el otorgamiento de licencias, que se había detenido en 1979.

Previo a este cargo, Kaufman Gutiérrez era la directora ejecutiva del Street Vendor Project, una ONG que defiende los derechos de estos trabajadores y luchó por años para que se otorgaran nuevas licencias, así como por otras reformas que fueron aprobadas recientemente.

La oficina también trabajará en estrecha colaboración con socios interinstitucionales, organizaciones comunitarias y partes interesadas locales para apoyar un ecosistema de venta ambulante más dinámico y equitativo en los cinco distritos, indica un comunicado de la Alcaldía.

"Nuestros vendedores ambulantes no son un problema que resolver, sino una comunidad a la que apoyar. Nos alimentan, nos dan empleo y dan vida a nuestras calles a todas horas. Muchos neoyorquinos guardan recuerdos entrañables de cuando disfrutaban de comida a altas horas de la noche en su puesto de tacos o carrito 'halal' local", indicó Mamdani.

Sin embargo, destacó que el Ayuntamiento, con demasiada frecuencia, ha dificultado el trabajo de éstos en lugar de ayudarlos a prosperar. "Eso cambia ahora", afirmó y destacó que bajo la dirección de Kaufman Gutiérrez esperan transformar la relación de los vendedores con la ciudad.

"Al simplificar la burocracia y trabajar en estrecha colaboración con ellos, podemos reducir los costos tanto para los vendedores como para sus clientes", aseguró.

Por su parte, Kaufman Gutiérrez destacó que los vendedores ambulantes han luchado durante mucho tiempo por el reconocimiento y el apoyo del gobierno municipal. "Me honra unirme a la Oficina de Servicios para Vendedores Ambulantes y a la Administración para priorizar las necesidades de los pequeños negocios de nuestra ciudad", afirmó.

Los cinco idiomas más hablados en la comunidad de vendedores son el árabe, bengalí (Bangladés), mandarín (China), español, wólof (Senegal, Gambia y Mauritania), francés e inglés. EFE