Una mujer impidió que robaran su moto lanzándose contra el ladrón que se la llevaba

Momento en que la mujer con cinturon negro de taekwondo derribó a un ladrón

Una británica madre de dos hijos arriesgó su vida para capturar a un ladrón que intentó robar su moto, luego de que la policía no llegara a tiempo para arrestarlo frente a un centro comercial de Luton, al norte de Londres.

La mujer, quien decidió permanecer en el anonimato, fue captada por cámaras de seguridad y por teléfonos mientras se lanzaba contra los criminales para detenerlos mientras intentaban escapar de su propiedad.

Con lo que el grupo de hombres no contaba era que esta madre soltera de 31 años fuera cinturón negro en Taekwondo. Gracias a su entrenamiento, pudo sacar al ladrón de su moto con la facilidad de alguien el doble de su tamaño. Mientras lo inmovilizaba en el suelo, otro de los ladrones le dio una patada en la espalda desde dónde estaba, y el grupo abandonó rápidamente a su compañero.

El arresto ciudadano se produjo en Hatters Way Retail Park el lunes.

El medio británico Daily Mail explicó en su nota que la mujer, que ha practicado taekwondo desde los siete años, logró defender su propiedad, pero la lenta respuesta policial la obligó a liberar al ladrón.

Imagen de la mujer corriendo al ladrón arriba de su moto.

“Todavía estoy un poco en shock, pero me mantuve firme para recuperar mis pertenencias y mi moto. Soy madre soltera de dos hijos y protegeré lo que es mío a toda costa”, comentó la mujer involucrada.

“Salí corriendo de la tienda en el momento en que me di cuenta de que se estaban llevando mi moto. No podía creer que me pasara lo que veo en la televisión. Es evidente que usaron ciclomotores robados, ya que no tenían matrícula. Salté sobre su espalda y traté de quitarle el pasamontañas para exponer su rostro y grabarlo. Grité a la gente alrededor para que grabaran y llamaran a la policía. Al final, dos de los muchachos se marcharon y dejaron a uno”, explicó.

“Estuve peleando con el tipo durante casi 10 minutos antes de que comenzara a llorar. Sentí pena por él y decía que le habían dicho que lo hiciera. La policía llegó 15 minutos después del incidente. No pude mantener al ladrón en el suelo por tanto tiempo, y él estaba rogando por su vida y llorando. Sólo traté de proteger mi propiedad por la que he trabajado duro”.

Finalmente, tuvo que dejar ir al ladrón, y dijo “Me estaba quedando sin fuerzas y sentí pena por él. Si la policía hubiera llegado más rápido, definitivamente habrían arrestado al sospechoso”.

“Pasaba un coche de policía y no se detuvieron porque estaban atendiendo otra llamada. Regresaron más tarde y se disculparon. La policía necesita ser más fuerte en esto y aumentar la fuerza sobre cómo lidiar con estas cosas. Tuve suerte de que estos ladrones no llevaran armas”, comentó al medio británico.

La víctima declaró que la policía tardó mucho en asistirla. Jordan Pettitt/PA Wire/dpa

“Me sentí vulnerable y recibí una patada en la espalda cuando pasaba el ladrón de scooters mientras agarraba a su amigo y lo dejaban pelear solo”.

La mujer también criticó la lenta respuesta de la policía, diciendo que “nunca aparecieron con luces azules cuando una mujer está en pleno peligro en las calles de Inglaterra”.

“Me sentí sola y tuve que luchar para proteger mi moto. Todos estaban mirando, pero estoy agradecida por los dos hombres que me ayudaron a sujetarlo y desmovilizar al asqueroso ladrón”, añadió.

La mujer dijo que los daños a su vehículo le costarían hasta £1,000 (1.263 dólares), incluyendo un bloque de dirección roto y rayones en la carrocería.

Por último declaró, “¡Quiero decirles a todos que defiendan a estos ladrones! Asegúrense de luchar por sus pertenencias y expongan sus rostros. La delincuencia en el Reino Unido se está yendo de las manos. Son débiles y si todos nos unimos podemos detenerlos. ¡Espero haber inspirado a la gente a defenderse a partir de este día!”

La policía de Bedfordshire confirmó al diario que estaban investigando, pero que hasta el momento no se habían realizado arrestos.