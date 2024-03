Países Bajos nombró a dos nuevos mediadores para tratar de formar Gobierno

Geert Wilders (REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo)

El líder de la extrema derecha neerlandesa, Geert Wilders, advirtió este miércoles de que negociará “duro” con sus socios de centroderecha para conseguir “lo máximo posible” para sus votantes en un futuro gobierno, en el que su partido tendrá un gran peso como ganador de las elecciones, pero él no será, en principio, el primer ministro de Países Bajos.

Wilders (PVV), la liberal de derechas Dilan Yeşilgöz (VVD), el democristiano Pieter Omtzigt (NSC) y Caroline van der Plas, líder del partido de los granjeros BBB, iniciarán ahora la fase de negociaciones en busca de llegar a acuerdos reales sobre los puntos más sensibles para el futuro gobierno, una etapa moderada por Elbert Dijkgraaf (partido calivinista ortodoxo SGP) y Richard van Zwol (democristiano CDA).

Ambos políticos-mediadores son expertos en inmigración y sostenibilidad, y el impacto de estos en los negocios, la vivienda y la economía.

El diálogo podrá llevar hasta ocho semanas, aunque el objetivo es concluir antes un acuerdo para iniciar la fase de nombramientos, según Wilders. Los líderes de los cuatro partidos han renunciado a ocupar el cargo de primer ministro, como gesto de buena voluntad para desbloquear al diálogo, pero de momento no hay ningún candidato sobre la mesa para ese puesto.

Los cuatro posibles socios buscarán ahora llegar a acuerdos de coalición más concisos y detallados, en los que cada partido pueda incluir sus prioridades, pero también podrán nombrar ministros y secretarios de Estado. La idea sobre la mesa es que la mitad estén afiliados a los socios políticos y la otra mitad se elija en base a su experiencia.

Esta es la propuesta que ha debatido hoy el Parlamento neerlandés, después de varias horas de rifirrafes entre los diferentes partidos representados en la Cámara.

El líder de la extrema derecha neerlandesa, Geert Wilders (izq.), junto a Frans Timmermans, cabeza del bloque de izquierdas (EFE/ Remko De Waal)

Wilders aseguró que es “una completa falsedad” que él se viera “obligado” a renunciar al cargo de primer ministro para que las conversaciones pudieran continuar entre su partido de extrema derecha y los otros tres de centroderechas. “Eso no es así. No es que todos en la mesa pensaran que no podría serlo”, aseguró a los diputados.

“Yo sería el mejor primer ministro de Países Bajos. De eso estoy convencido”, añadió, prometiendo que “algún día” ocupará la jefatura del Gobierno neerlandés.

Wilders prometió, no obstante, que trabajará “duro” para que el acuerdo principal al que se llegue “reconozca” los resultados electorales del pasado noviembre, donde su partido logró una importante victoria, con 37 de los 150 escaños del Parlamento.

En respuesta a esto, el líder del bloque de izquierdas GroenLinks-PvdA, Frans Timmermans, acusó a Wilders de tener “un complejo de mesías” y le instó a “no retratarse a sí mismo como el salvador de la patria”.

“Sea adulto y deje de quejarse de que no le den el puesto de primer ministro”, le pidió el ex vicepresidente de la Comisión Europea, al tiempo que apeló a los tres posibles socios de Wilders para que no permitan que “por primera vez en la historia parlamentaria, la extrema derecha asuma responsabilidades en el gobierno” de Países Bajos.

Para Timmermans, que el líder de la extrema derecha no sea jefe del futuro gobierno no supone una gran diferencia: “No importa dónde esté Wilders, este siempre será el gabinete de Wilders”, consideró.

La líder liberal (VVD), Dilan Yesilgöz, aseguró que “hay un gran deseo de que esto funcione: queremos hacerlo juntos, no necesitamos casarnos, necesitamos trabajar juntos”, y aseguró que la renuncia a la jefatura del gobierno por parte de los cuatro líderes se acordó “de manera consensuada” porque los cuatro decidieron “dejar de lado sus egos” para trabajar juntos.

Todos hablan de consenso, de hacer cesiones y de negociar por el “bien” de Países Bajos, pero el democristiano Pieter Omtzigt (NSC), alerta de que “las negociaciones no serán nada fáciles”. Asegura que se parte de una base con la que está “especialmente satisfecho”, que es la fórmula que él denomina de “gobierno programático extraparlamentario” que se ajusta a “una nueva cultura de gobierno”.

Esto es un gabinete que combinará políticos y tecnócratas, y en el que se espera que la línea política de los partidos no sea tan determinante de las decisiones de gobierno.

Si las conversaciones que se iniciarán ahora fracasan, Timmermans podrá aún tener la oportunidad de intentar formar un gobierno, antes de que Países Bajos pueda recurrir a una repetición electoral por falta de avances en el diálogo.

(Con información de EFE)