Carlos Trujillo, ex embajador de EEUU ante la OEA: “China está del lado de los agresores en todas las guerras actuales”

Carlos Trujillo, ex embajador de Estados Unidos ante la OEA

En conversación con Infobae, Carlos Trujillo, ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, aseguró que China ha mostrado un patrón de apoyo a los países agresores en los conflictos bélicos que se están desarrollando en el mundo, lo que ha generado preocupación en la comunidad internacional y especialmente en las naciones latinoamericanas que tienen relaciones comerciales con el régimen de Beijing.

Trujillo hizo hincapié en el papel de China en diversos conflictos globales, incluyendo la guerra de Hamas contra Israel y el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania.

A propósito de la amenaza nuclear que ha desatado Rusia recientemente, el representante diplomático que calificó este hecho como “una estrategia de negociación” que Putin está utilizando para obtener los resultados que espera en el campo de batalla, reconociendo que el único perdedor en una guerra nuclear sería Rusia.

En cuanto al régimen de Nicolás Maduro, importante aliado de China y Rusia en la región, Trujillo, quien además se destaca como el máximo diplomático estadounidense para asuntos de Latinoamérica y el Caribe del candidato presidencial republicano Donald Trump, expresó su preocupación por la falta de elecciones limpias y justas en el país. Destacó el papel de María Corina Machado como líder de la oposición y enfatizó que cualquier proceso electoral que excluya su participación no debería ser reconocido por la comunidad internacional.

La entrevista completa:

- Usted ha tenido un papel importante en la relación de EEUU con la región, ¿cómo ve las alianzas de China con los países de América Latina, en un momento en que las medidas económicas de Xi Jinping parecieran no estar dando los resultados esperados, cómo afecta eso a la región?

-Hemos visto el papel que China ha jugado en los enfrentamientos globales, en la guerra de Hamas contra Israel, en Ucrania, etcétera... China está al lado de los países que son los agresores en todas estas guerras. Yo creo que eso ha creado, como lo vi en la OEA, un rechazo en la región hacia China, porque al final la gente quiere beneficio económico, pero también quiere más que nada democracia, libertad, tranquilidad social e internacional. Creo que hay un desgaste muy alto con China y la gente se da cuenta que puede ser que tengamos un beneficio económico, pero el costo es muy alto porque China no es un actor que quiere vivir en comunidad, ellos lo que quieren es imponer su estrategia, que consiste en buscar los bienes importantes y necesarios para ciertos países o tener puertos, aeropuertos, minas y después controlar la economía de los aliados.

- ¿Usted ve que sea posible revertir los acuerdos con China y que los países de América Latina empiecen a tener relaciones comerciales más favorables con EEUU?

-Muchas empresas americanas que hoy en día están en China van a querer tratar de regresar a nuestra región. Eso nos crea una oportunidad espectacular, porque ahora tienen un incentivo no solo de seguridad y económico, sino de gobierno. Nosotros al final lo que queremos es democracia y si esos países, esas empresas, esos bancos y esos fondos ponen toda la presión para regresar a los principios democráticos de libre comercio y estado de derecho, vamos a tener éxito.

El presidente chino Xi Jinping. REUTERS/Florencia lo

- Con respectos a las amenazas nucleares que ha lanzado Putin recientemente, ¿qué tiene que decir al respecto, cómo afecta esto a los EEUU y a la región?

-Yo creo que nos hemos dado cuenta, en el mundo entero, lo débil que es Rusia. Los ucranianos son gente muy valiente que han defendido su terreno, han defendido su país y lo han hecho con mucho valor. Yo creo que esto le ha enseñado al mundo que Rusia en verdad no es lo que trata de suponer. Las amenazas de guerra nuclear es una estrategia para tratar de negociar, porque al final Putin puede decir las locuras que diga, pero tampoco es una persona incapaz o bruta. Él sabe que al avanzar a una guerra nuclear el único que va a perder es él, porque el resto del mundo democrático libre se tiene que unir en contra de una guerra nuclear. Es imposible que el mundo entre en una guerra de esas características, por eso él está usando esto, en mi opinión, como una estrategia para negociar, diciendo que está dispuesto a ir a la guerra nuclear, si no llegan a negociar reconociendo lo que él quiere.

- Uno de los aliados de Putin en la región es Nicolás Maduro, este año están pautadas elecciones en Venezuela, pero a la líder de la oposición no le quieren permitir que participe, a pesar de los acuerdos firmados entre ambas partes junto con EEUU ¿qué crees que deban hacer para que esas elecciones sean realmente libres?

-Tenemos que estar muy claros, no son elecciones lo que se va a celebrar el 28 de julio, es un chantaje a la democracia. Anunciar elecciones en las que un candidato democrático no puede participar, no son elecciones. Primero que nada, los países tienen que aclarar que no van a reconocer lo que ellos hagan, porque gane quien gane, pierda quien pierda, es algo que es totalmente ilegítimo y debe ser reclamado. Tomando eso en cuenta la manera en que lo han manejado, logrando que les bajen sanciones sin un compromiso serio que el régimen no ha mostrado, ha sido un fracaso y hemos visto los frutos de ese fracaso.

Ahora, en los resultados, la candidata más popular, la candidata que ganó la contienda de oposición, María Corina Machado, es una candidata que ahora la quieren bajar. La razón es porque temen que ella vaya a ganar y todos sabemos que si hay una elección libre, Maduro no le gana. El régimen está tratando de buscar un títere, usando las herramientas y las palabras que significan democracia. Yo no he visto el resultado del 28 de julio, pero ya las boletas están contadas y sabemos que están contadas a favor de Nicolás Maduro, no por la voluntad del pueblo, sino por la voluntad del régimen.

La oposición es María Corina Machado, fue elegida por el pueblo, ella tiene el mandato, tiene que participar en las elecciones y si no participa en las elecciones, entonces no son elecciones y no deben ser reconocidas por nadie.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado

- ¿Cómo ve la situación de Ecuador a propósito de los hechos de violencia y los problemas de las bandas organizadas y el narcotráfico, que también afectan al resto de América Latina?

-Esto es una manifestación de los grupos transnacionales criminales, es el Estado fallido de Venezuela que está llegando a una presión total sobre Colombia, y que en Colombia hay partes que están no pueden liderar por la cantidad de narcotráfico y crimen que también se vive allí, esas fronteras se cruzan hacia Ecuador y empiezan a atacar la democracia ecuatoriana. Todo esto tiene su origen en los estados fallidos y los grupos narcotraficantes transnacionales que desafortunadamente muchos ahora han buscado su refugio en Venezuela y pueden operar en Colombia, en Ecuador, y otras partes de la región.

Yo creo que en una nueva administración del presidente Trump tenemos que enfrentar esto que no es un problema sólo de Ecuador, estos grupos narcotraficantes existen en toda la región y si no los enfrentamos de frente van a seguir existiendo y van a seguir atacando la democracia y van a seguir destruyendo instituciones que va a crear más migración, que va a crear instituciones menos democráticas y es un círculo vicioso que tenemos que parar.

- ¿Qué opinión le merece las políticas de seguridad que está implementando el presidente Nayib Bukele en El Salvador?

-Es importante enfocarnos en los resultados, los cuales son bastante contundentes. Una persona que ha tomado el tema del crimen organizado en serio, que ha hecho el esfuerzo, que ha puesto los recursos y vemos el resultado. El crimen ha bajado muchísimo, la gente está mucho más segura. Estamos hablando de temas de derechos humanos, no hay un derecho más humano que poder convivir libremente, es uno de los derechos más fundamentales, una persona que puede salir de su casa a caminar, a correr, ir a la iglesia, ir al supermercado, en El Salvador se está celebrando esos derechos humanos. Creo que tiene que ser reconocido, es un muy buen ejemplo el tema de seguridad y el tema de estabilidad del Estado, que es algo que tenemos que hacerlo en toda la región. Ningún ciudadano de ningún país, de esta región, de nuestro hemisferio, se tiene que sentir inseguro en su propio país, es algo que es un fallo total del Estado.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/Will Oliver

- A propósito de la candidatura de Donald Trump, usted ha dicho que el senador Marco Rubio se perfila a ser el compañero de fórmula del ex presidente, ¿en qué se beneficiaría América Latina en caso de que se concrete esta dupla y Rubio llegue a ser vicepresidente?

-El senador Rubio maneja los temas más importantes ahora mismo en las encuestas. Dos de los temas más importantes son el tema de la migración y el tema de la seguridad, además de los desafíos internacionales que están sucediendo. El senador Rubio tiene la mayor experiencia en esos temas. Es una persona totalmente capaz de asumir el tema de migración desde el primer día, de asumir el tema de relaciones y el exterior, el tema de seguridad y es una persona que conoce la región occidental muy bien, está totalmente comprometido con los países democráticos, tienen un historial de 13 años en el Senado, si llega a ser nominado, yo creo que va a ser uno de los enfoques más importante a tener en cuenta.

Hay varios candidatos hacia la vicepresidencia de los Estados Unidos, yo creo que el senador Rubio es el más destacado, es el más listo para para estar en esa posición y con el expediente que ha tenido en temas que hoy en día son muy importantes para el pueblo americano, le da la oportunidad de tener éxito. Rubio, es una de las persona más calificadas en el país.