El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, lanzó una advertencia contra el grupo terrorista libanés Hezbollah, al que le aseguró que pagará “un alto precio” si empeora la situación de seguridad en la frontera norte de Israel.

“Se debe tener en cuenta la posibilidad de que la situación (de seguridad) se deteriore en el norte (...) Si esto sucede, exigiremos un alto precio a Hezbollah y a Líbano, aquí también habrá víctimas”, alertó el encargado de la Defensa israelí.

El ministro Gallant ha recalcado el compromiso del Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con el regreso de cerca de 80.000 personas a sus hogares en la zona norte de Israel, evacuados por la escalada de hostilidades en la frontera con Líbano.

Así, Gallant ha señalado que si este objetivo no se consigue “a través de medios diplomáticos”, Israel se verá en una situación en la que “necesitará crear las condiciones de seguridad” que efectivamente permitan el regreso de estos civiles.

Israel aseguró que Hezbollah pagará “un alto precio” si empeora la seguridad en la frontera con Líbano (REUTERS/ARCHIVO)

“No quiero hablar de plazos ni de métodos, pero sucederá”, indicó el ministro de Defensa, según informaciones recogidas por el diario The Times of Israel.

Respecto a la situación en la Franja de Gaza, Gallant ha señalado que el grupo terrorista palestino Hamas, responsable de los salvajes ataques sobre Israel el 7 de octubre, “se está debilitando”.

“No tiene suministros, no tiene reservas de personal, no tiene la capacidad organizativa para iniciar movimientos y no tiene la capacidad de controlar realmente lo que sucede”, señaló Gallant, haciendo balance de la operación militar en la Franja de Gaza.

Israel aseguró que el grupo terrorista palestino Hamas, responsable de los salvajes ataques sobre Israel el 7 de octubre, “se está debilitando” (REUTERS/ARCHIVO)

En este sentido, el ministro de Defensa afirmó que el principal objetivo de Hamas hace unos meses era el de lanzar “cientos de cohetes cada día contra todo tipo de zonas” de Israel, pero que la realidad ahora es que apenas logra lanzar decenas en un solo ataque.

“No lo subestimo, es algo muy importante”, matizó, al tiempo que se comprometió a afrontar esta situación con “incursiones y ataques aéreos”, pero que en todo caso eliminar de raíz la amenaza que supone Hamas “llevará tiempo”.

Nuevas amenazas de Hezbollah

El grupo terrorista reivindicó este jueves cinco nuevas acciones contra objetivos militares en el norte de Israel, que, por su parte, atacó una serie de infraestructuras y puntos de lanzamiento utilizados por el movimiento armado en el sur del Líbano.

La mayoría de las operaciones llevadas a cabo este jueves por Hezbollah estuvieron dirigidas contra puestos militares del Ejército israelí, mientras que solo una tuvo como objetivo a un grupo de soldados que se encontraban en las inmediaciones de un cuartel, informó el grupo en una serie de comunicados.

Las FDI atacaron infraestructuras terroristas de Hezbollah en la zona de Al Adisa

Al menos dos de los ataques fueron lanzamientos de misiles, si bien en los demás casos las notas se limitan a explicar que fueron llevadas a cabo con “armas apropiadas”, sin especificar el tipo.

Por su parte, las fuerzas israelíes confirmaron que atacaron infraestructura y puntos utilizados por Hezbollah para el lanzamiento de proyectiles contra el Estado judío, incluido un edificio desde el que ayer sus combatientes dispararon un misil antitanque hacia un puesto militar.

Al menos dos de las operaciones israelíes fueron bombardeos aéreos contra sendas áreas del sur del Líbano, según el Ejército israelí que anunció que durante la jornada también respondió a una serie de lanzamientos desde el otro lado de la línea divisoria.

La formación libanesa e Israel están envueltos en un intenso fuego cruzado a través de la frontera común desde el pasado 8 de octubre, un día después del estallido de la guerra de Gaza.

(Con información de Europa Press y EFE)