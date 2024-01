Un volcán entró en erupción al suroeste de Islandia

Una fotografía proporcionada por la Defensa Civil de Islandia muestra una erupción volcánica cerca de Grindavik, península de Reykjanes, Islandia, el 14 de enero de 2024, vista desde un helicóptero de la Guardia Costera. EFE/EPA/Iceland Civil Defense (almannavarnadeild) /

Un volcán entró en erupción el domingo en el suroeste de Islandia por segunda vez en menos de un mes, enviando rocas semifundidas hacia un asentamiento cercano.

La erupción poco antes de las 8 a.m. se produjo después de un enjambre de terremotos cerca de la ciudad de Grindavik, dijo la Oficina Meteorológica de Islandia. La comunidad fue evacuada durante la noche. Hasta las 06.15 GMT, hora de publicación del comunicado, se habían registrado más de 200 seísmos en la zona, el mayor de ellos, de una magnitud de 3,5, a las 04.07 horas, en Hagafell.

Una grieta se abrió cerca de las casas solo unas horas después y se trasladó a las afueras de la comunidad.

“En este momento, se abrió una nueva fisura al sur de la primera fisura de esta mañana”, dijo la oficina meteorológica de Islandia en un comunicado. La nueva grieta está justo fuera de los límites de la ciudad”.

Un volcán arroja humo al entrar en erupción cerca de Grindavik, Islandia, el 14 de enero de 2024. Gisli Olafsson vía REUTERS

El presidente de Islandia, Gudni Johannesson, comentó en una publicación a X que “no hay vidas en peligro, aunque la infraestructura puede estar amenazada”.

Mientras tanto, la primera ministra de Islandia, Katrín Jakobsdóttir, admitió que la erupción de hoy fue “aterradora”, y dijo a los medios locales: “Es, por supuesto, aterrador ver lo cerca que está esto de la ciudad. La Defensa Civil, por supuesto, ha estado muy interesada en observar día a día. Una vez más, quiero decir que fue la decisión correcta evacuar esta noche, a pesar de que esperábamos que no sucediera hasta mañana”.

“Por supuesto, todos los ojos están puestos en esta zona para garantizar la seguridad de los residentes. Sin embargo, está bastante claro que esto es una gran carga para la gente del pueblo. Naturalmente, la presión está empezando a pasar factura a la gente. Tal y como está la situación ahora, estamos viendo que la lava está fluyendo hacia Grindavík. Las murallas, sin embargo, pueden ser útiles incluso si la parte sur de la fisura se extiende hacia ellas. Estamos monitoreando la situación minuto a minuto”, concluyó.

Los 3.800 residentes de Grindavik ya habían sido evacuados de sus hogares en noviembre tras una serie de terremotos que provocaron grietas y aberturas en la tierra entre la ciudad y Sýlingarfell, una pequeña montaña al norte. El cercano balneario geotérmico Blue Lagoon, una de las mayores atracciones turísticas de Islandia, también cerró temporalmente. El volcán finalmente entró en erupción el 18 de diciembre.

El presidente de Islandia, Gudni Johannesson, comentó en una publicación a X que “No hay vidas en peligro, aunque la infraestructura puede estar amenazada”. Iceland Civil Protection/Handout via REUTERS

A los residentes se les permitió regresar a sus hogares el 22 de diciembre. En las semanas transcurridas desde entonces, se habían colocado muros defensivos alrededor del volcán con la esperanza de alejar el magma de la comunidad. Pero las paredes de las barreras construidas al norte de Grindavik se han roto y la lava se está moviendo hacia la comunidad, dijo la oficina meteorológica.

“Esto sigue sorprendiéndonos”, dijo Benedikt Ófeigsson, de la Oficina Meteorológica de Islandia, a la televisión islandesa RUV. “Las cosas se estaban ralentizando después de que comenzó la erupción, pero hace aproximadamente media hora o una hora comenzaron a tomar velocidad nuevamente. Ya no vemos una desaceleración en la ciudad”.

La policía ha pedido a los islandeses que no se acerquen a la erupción: “Pedimos a la gente que no vaya a pie a la erupción. Hace mucho frío afuera y la caminata es larga y el suelo es inestable en términos de grietas y otras cosas. Además, todos los socorristas están ocupados y no tienen la mano de obra para recoger a las personas que salen a pie”.

“La zona es peligrosa en términos de fisuras, gas y más”, explicaron.

Un volcán arroja lava y humo al entrar en erupción en la península de Reykjanes, Islandia. Protección Civil de Islandia/Folleto vía REUTERS

Islandia, que se encuentra sobre un punto caliente volcánico en el Atlántico Norte, tiene un promedio de erupción cada cuatro o cinco años. La más perturbadora de los últimos tiempos fue la erupción en 2010 del volcán Eyjafjallajökull, que arrojó enormes nubes de ceniza a la atmósfera y cerró el espacio aéreo sobre partes de Europa.

Pero no se espera que la erupción del domingo en la península de Reykjanes, a unos 50 kilómetros (30 millas) al suroeste de la capital, Reikiavik, libere grandes cantidades de ceniza en el aire. Gudjon Helgason, jefe de prensa del operador aeroportuario Isavia, dijo que las operaciones en el aeropuerto de Keflavík se desarrollan con normalidad.

