Un barco israelí fue blanco de un ataque iraní en el Océano Índico

El barco CMA CGM Symi. (Manuel Hernández Lafuente vía AP)

Un barco portacontenedores propiedad de un empresario israelí fue atacado por un drone iraní en el Océano Índico mientras Israel libra la guerra contra Hamas en la Franja de Gaza, dijo el sábado un funcionario de defensa estadounidense.

El ataque del viernes al CMA CGM Symi se produce cuando el transporte marítimo global viene siendo cada vez más blanco de una guerra de semanas que amenaza con convertirse en un conflicto regional más amplio, incluso cuando una tregua ha detenido los combates y Hamas intercambia rehenes por prisioneros palestinos retenidos por Israel.

El funcionario de defensa, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir asuntos de inteligencia, dijo que se sospechaba que el barco con bandera de Malta había sido atacado por un dron Shahed-136 con forma de triángulo que portaba bombas mientras se encontraba en aguas internacionales. El dron explotó, causando daños al barco pero no hiriendo a ninguno de sus tripulantes.

“Seguimos monitoreando de cerca la situación”, dijo el funcionario quien se negó a dar más detalles sobre qué inteligencia reunió el ejército estadounidense para evaluar que Irán estaba detrás del ataque.

Al-Mayadeen, un canal satelital panárabe aliado políticamente con el grupo militante libanés Hezbollah, respaldado por Irán, informó que un barco israelí había sido atacado en el Océano Índico. El canal citó fuentes anónimas para el informe, que los medios iraníes citaron más tarde.

CMA CGM, un importante transportista con sede en Marsella, Francia, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Sin embargo, la tripulación del barco se había comportado como si creyera que el barco se enfrentaba a una amenaza.

El barco tenía su rastreador del Sistema de Identificación Automática apagado desde el martes cuando zarpó del puerto Jebel Ali de Dubai, según datos de MarineTraffic.com analizados por la AP. Se supone que los barcos deben mantener activo su AIS por razones de seguridad, pero las tripulaciones los apagarán si parece que podrían ser un objetivo. Había hecho lo mismo antes cuando viajaba a través del Mar Rojo pasando por Yemen, hogar de los rebeldes hutíes respaldados por Irán.

Un dron Shahed-136 de fabricación iraní. REUTERS/Roman Petushkov/Foto de archivo

“Es probable que el ataque haya sido un objetivo, debido a la afiliación israelí del barco a través de Eastern Pacific Shipping”, dijo la firma privada de inteligencia Ambrey a la AP. “Las transmisiones AIS del barco estaban apagadas días antes del evento, lo que indica que esto por sí solo no previene un ataque”.

El Symi es propiedad de Eastern Pacific Shipping, con sede en Singapur, que es una empresa controlada en última instancia por el multimillonario israelí Idan Ofer. Un número de teléfono de Eastern Pacific Shipping en Singapur sonó sin respuesta el sábado, mientras que nadie respondió a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico. El ejército israelí remitió las preguntas al Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, que no respondió de inmediato.

En noviembre de 2022, el petrolero de bandera liberiana Pacific Zircon, también asociado con Eastern Pacific, sufrió daños en un presunto ataque iraní frente a Omán.

La misión de Irán ante las Naciones Unidas no respondió a una solicitud de comentarios. Sin embargo, Teherán e Israel han estado involucrados en una guerra en la sombra que dura años en todo el Medio Oriente, con algunos ataques con aviones no tripulados dirigidos a embarcaciones asociadas a Israel que viajan por la región.

En la guerra entre Israel y Hamas, que comenzó con el ataque de los militantes el 7 de octubre, los hutíes se apoderaron de un barco de transporte de vehículos en el Mar Rojo frente a Yemen. Las milicias respaldadas por Irán en Irak también lanzaron ataques contra tropas estadounidenses tanto en Irak como en Siria durante la guerra, aunque el propio Irán aún no ha sido vinculado directamente con un ataque.

(Con información de AP)