Los guerra de la propaganda por los hospitales de Gaza

Israel descubrió un túnel en el hospital Al Shifa (@idfonline)

Mientras Israel continua su avance terrestre en Gaza contra la organización Hamas con la intención de neutralizar a sus combatientes en sus túneles y puestos de comando debajo de los hospitales de la capital del enclave evitando combatir dentro de los centros médicos para no profundizar la crisis humanitaria de los civiles, han surgido nuevos informes de inteligencia confirmando que Hamas concentra sus hombres a la espera del combate final precisamente en ese entramado de túneles cuyo aparente cuartel general se ubica debajo del Hospital Al-Shifa en la capital de la Franja.

Te puede interesar: Los sistemas antitanques de Hamas revelan el poderoso arsenal que enfrenta Israel

Los israelíes sostienen que después de varios días de combates los residuales operativos de Hamas están utilizando las instalaciones médicas como escondite y base operacional, lo que convertiría al centro de salud en un objetivo militar legítimo.

Al mismo tiempo, Washington compartió información de inteligencia con el mando militar de Jerusalén, la misma fue desclasificada a la prensa el miércoles y refuerza la posición de la inteligencia israelí sobre el tema. Sin embargo, aunque de momento Israel no ha llevado adelante ninguna operación militar directa en la superficie de los hospitales, la resistencia que presenta Hamas en los alrededores de los centros de salud coloca en situación de riesgo a los pacientes, a los niños nacidos los últimos días y al personal medico de los hospitales si los enfrentamientos se agravan. Esto genera preocupación por los civiles que queden atrapados en el fuego cruzado y no dispongan de instalaciones de tratamiento medico en la ciudad Gaza.

Te puede interesar: Lula da Silva recibió a brasileños que llegaron desde Gaza y volvió a equiparar a Israel con los terroristas de Hamas

Mientras la comunidad internacional observa los acontecimientos de la guerra, Israel continua firme combatiendo a la organización terrorista en la idea de que Hamas debe ser destruida pero evitando el daño a civiles en los hospitales.

En el marco de la Convención de Ginebra de 1949, el derecho internacional humanitario prohíbe atacar hospitales a menos que estén siendo utilizados por una de las partes para operaciones militares, en cuyo caso y de ocurrir tal accionar se convierten en objetivos legítimos y pasibles de ser atacados.

Te puede interesar: Israel anunció nuevas pausas para evacuaciones desde el norte de la Franja de Gaza, incluida la capital

A pesar de ser un punto sensible en la opinión publica, la normativa es clara, “cualquier actividad militar dentro de un hospital lo convierte en una base operacional”. No obstante, los ataques siguen considerándose ilegales por algunas organizaciones humanitarias no exentas de sesgo ideológico y desaprensivas con las normas del derecho internacional.

Lo concreto es que desde que empezó la guerra lanzada por Hamas al penetrar territorio israelí el 07 de octubre, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se contabilizan 84 ataques en cercanías de centros médicos en los que unas 300 personas han muerto, incluidos 12 paramédicos y 5 médicos especialistas. Por ello, la OMS ha pedido el cese de operaciones militares en los hospitales, mientras grupos de izquierda y derechos humanos efectúan denuncias sobre violaciones al derecho internacional, aunque nada han dicho sobre los crímenes, las violaciones y la situación de los mas de 200 civiles israelíes secuestrados que aun permanecen en poder de Hamas.

Por otro lado, Human Rights Watch (HRW) acusó a las fuerzas israelíes de matar o herir civiles en el Hospital Al-Shifa, el Hospital Indonesio y otros centros de atención médica, aunque las pruebas de las acusaciones de HRW no han sido expuestas hasta el momento y el jueves las tropas israelíes encontraron el primero de lo que se supone más túneles debajo de Al-Shifa, con armas, municiones y equipos de combate.

Mientras tanto, las fuerzas israelíes están combatiendo cerca de varios hospitales en la ciudad de Gaza donde los combatientes de Hamas buscan refugiarse y ubicar sus francotiradores (los que han causado la mayoría de las bajas en las tropas israelíes), los combates se extendieron a la periferia del Hospital Al-Shifa, que según afirma la inteligencia militar israelí, es la central principal del mando de Hamas, aunque de momento, sus soldados no han entrado en combate dentro del centro de salud.

Los altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF por sus siglas en ingles) declararon a través de sus voceros -incluso antes de entrar en la ciudad de Gaza- que urge acabar con las operaciones de Hamas y su centro de comando situado debajo de Al-Shifa, el Hospital más grande de la capital de la Franja. Pero incluso si Al-Shifa es la base operacional de la organización palestina, Hamas es una red descentralizada que tiene varios centros de comando en su estructura.

Según un análisis de Michel Nagata, experto en seguridad nacional por el Middle East Institute: El plan de destruir completamente a Hamas es viable aunque complejo, declaró Nagata en una conferencia de prensa vía Zoom para un varios periodistas el miércoles. Preguntado por Infobae por que observaba tanta complejidad para erradicar a Hamas de Gaza, Nagata respondió que: según su experiencia, algunos elementos políticos y militares de Hamas puede que ya hayan salido del enclave vía Egipto y se encuentren en Qatar o Irán, y sobrevivirán a la guerra salvo que Israel lance operaciones selectivas donde sea que hayan escapado.

El experto también señaló que aunque no esta ocurriendo, en caso de demorarse la operación militar en Gaza, Israel podría enfrentar una serie de presiones -incluso de sus aliados- sobre cómo lleva adelante su guerra contra Hamas si los ataques generan un mayor número de muertes civiles; por ello, para Nagata es de alta importancia que las acciones israelíes no se extiendan demasiado en el tiempo para que el gobierno de Netanyahu no quede expuesto ante la opinión publica internacional. Si pierde suficiente apoyo internacional, todo puede complicarse para Israel, aunque la guerra que desarrolla sea justa, dijo Nagata.

Los combates colocaron la situación de los hospitales al límite de sus capacidades dado que el acceso a la electricidad, el agua y los alimentos para tratar a los pacientes escasea en Al-Shifa, las fuerzas israelíes han tomado medidas concretas para minimizar daños en los centros médicos mientras llevan a cabo sus operaciones militares en la guerra que comenzó cuando Hamas penetró el territorio de Israel con unos 2.500 de sus hombres y asesinó brutalmente a 1.200 personas en el ataque sorpresivo del 07 de Octubre que ocasionó -en un día- la muerte del mayor número de judíos desde finalizada la Segunda Guerra Mundial.

Aun así, antes de entrar a la Franja, Israel avisó y pidió la evacuación los hospitales de Gaza, luego abrió corredores humanitarios de evacuación hacia el sur del enclave para los civiles residentes del norte, aunque muchos gazaties han declarado a los medios internacionales que Hamas los amenaza y bloquea la posibilidad de que se desplacen.

No obstante, Israel no puede quedar atrapado en una batalla compleja en la que debe cumplir sus objetivos militares en el menor tiempo posible. Sin embargo, a pesar de su observancia por el derecho humanitario Israel será criticado ya que se ha disparado una fuerte ola de neo-antisemitismo en Occidente. Sin embargo, a medida que aumentan las presiones, los israelíes han presentado pruebas de sus afirmaciones sobre los sitios de comando de Hamas en hospitales. No obstante, funcionarios de salud palestinos y Hamas niegan eso. Pero un vídeo proyectado esta semana muestra los túneles de Hamas rodeando el Hospital Al-Rantisi y otras filmaciones exhiben documentos militares y armas de debajo del Hospital Al-Shifa, donde también se encontraron habitaciones adaptadas para retener rehenes.

El contralmirante Daniel Hagari, portavoz de las fuerzas israelíes dijo en un video que circulo esta semana: “esto es Hamas”, el vídeo muestra abundantes pruebas donde hay armamento y equipos militares en el sótano del hospital Al-Shifa. El mundo debería entender contra quién está luchando Israel, dijo Hagari. Sin embargo, los funcionarios de los hospitales palestinos administrados por el Ministerio de Salud que dirige Hamas continúan negando las afirmaciones de Israel sobre operaciones de la organización desde sitios de atención médica.

Estados Unidos respaldó los dichos de Israel informando que obtuvo información de inteligencia propia que los avala. Esto se manifestó cuando la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, expresó el martes que Hamas está utilizando los hospitales para ocultar operaciones militares y mantener rehenes.

En la Casa Blanca, el presidente Biden pidió a Israel la mayor protección posible de los hospitales y expresó su esperanza de que haya menos acciones de combate en ellos, al tiempo que ratificó su apoyo a los israelíes. Una fuente del Pentágono dijo a Infobae que: Israel está combatiendo cerca de los hospitales porque sabe que Hamas está allí, pero se espera que los combates no pongan en peligro el acceso médico a los civiles palestinos, aunque la posición de Hamas es compleja y ello se aprecia a través de su propaganda. No obstante, Israel ha expresado que las acciones militares no cesaran hasta que Hamas sea erradicada de la Franja de Gaza.