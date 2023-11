Estados Unidos cree que las fuerzas israelíes van a tener responsabilidades de seguridad en Gaza tras la guerra

La administración de Joe Biden parece acercarse a la posición israelí de que las FDI tendrán que mantener cierto grado de control después de su guerra destinada a erradicar a Hamas (REUTERS/Ammar Awad)

Las fuerzas terrestres israelíes estaban luchando contra combatientes de Hamas en lo profundo de Gaza, dijo Israel el martes. El avance señala una nueva etapa importante en el conflicto que ya dura un mes, y sus líderes prevén controlar la seguridad del enclave después de la guerra.

La administración de Joe Biden parece acercarse a la posición israelí de que las FDI tendrán que mantener cierto grado de control después de su guerra destinada a erradicar a Hamas.

“Creo que todos podemos prever un período de tiempo después de que termine el conflicto en el que las fuerzas israelíes probablemente seguirán en Gaza y tendrán algunas responsabilidades iniciales de seguridad”, le dijo a CNN el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby.

Esta es la primera vez que un funcionario estadounidense hace públicamente tal reconocimiento, apenas días después de los comentarios del primer ministro Benjamín Netanyahu sobre el control de la seguridad de Gaza por “un período indefinido”, que apuntaron al incierto final de una guerra que, según Israel, será larga y difícil.

Fotografía de archivo en la que se registró al portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, durante una rueda de prensa, en Washington DC (EFE/Jim Lo Scalzo)

Las tropas terrestres israelíes han luchado contra militantes palestinos dentro de Gaza durante más de una semana, cortando el territorio por la mitad y rodeando la ciudad de Gaza. El principal portavoz del ejército, el contralmirante Daniel Hagari, dijo que las fuerzas terrestres israelíes “están ubicadas ahora mismo en una operación terrestre en las profundidades de la ciudad de Gaza y ejercen una gran presión sobre Hamas”.

Los israelíes conmemoraron el día 30 –un hito en el luto judío– desde la incursión de Hamas, que mató a 1.400 personas. Alrededor de 240 personas que Hamas secuestró durante el ataque permanecen en Gaza, y más de 250.000 israelíes han evacuado sus hogares cerca de las fronteras de Gaza y el Líbano mientras se disparaban continuamente cohetes contra Israel.

Cientos de familiares de los rehenes retenidos en Gaza se unieron a sus partidarios el martes junto al Muro Occidental en Jerusalén para pedir la liberación de sus seres queridos.

“Los rehenes han estado bajo tierra en Gaza durante 32 días. Clamo a cada persona aquí y a cada persona en el planeta que su misión sea liberar estas almas”, dijo Rachel Goldberg, una destacada portavoz de las familias rehenes, con la voz quebrada.

Israel ha prometido sacar a Hamas del poder y aplastar sus capacidades militares, pero ni Israel ni su principal aliado, Estados Unidos, han dicho qué sucederá después.

Netanyahu dijo a ABC News que Gaza debería ser gobernada por “aquellos que no quieren continuar el camino de Hamas”, sin dar más detalles.

“Creo que Israel tendrá, durante un período indefinido, la responsabilidad general de la seguridad porque hemos visto lo que sucede cuando no la tenemos. Cuando no tenemos esa responsabilidad de seguridad, lo que tenemos es la erupción del terror de Hamas en una escala que no podríamos imaginar”, dijo.

Benjamin Netanyahu (Israeli Government Press Office/Haim Zach/Handout via REUTERS )

Netanyahu no dejó claro qué forma tomaría ese control de seguridad. La Casa Blanca reiteró el martes que el presidente Joe Biden no apoya una reocupación israelí de la Franja de Gaza después de la guerra.

“Creemos que es necesario que haya una serie de conversaciones saludables sobre cómo será Gaza después del conflicto y cómo será la gobernanza”, dijo Kirby, añadiendo que dejaría en manos de Netanyahu aclarar qué quiere decir “indefinido”.

Los funcionarios israelíes dicen que la ofensiva contra Hamas durará algún tiempo y reconocen que aún no han formulado un plan concreto para lo que vendrá después de la guerra. El ministro de Defensa ha dicho que Israel no busca una reocupación a largo plazo de Gaza, pero predijo una fase prolongada de combates de baja intensidad contra “focos de resistencia”. Otros funcionarios han hablado de establecer una zona de amortiguamiento que mantendría a los palestinos alejados de la frontera israelí.

“Se están discutiendo varias opciones para el día después de Hamas”, dijo Ophir Falk, un alto asesor de Netanyahu. “El denominador común de todos los planes es que 1) no existe Hamas 2) Gaza está desmilitarizada 3) Gaza está desradicalizada”.

Israel retiró tropas y colonos en 2005, pero mantuvo el control sobre el espacio aéreo, la costa, el registro de población y los cruces fronterizos de Gaza , excepto uno hacia Egipto. Hamas tomó el poder de manos de fuerzas leales al presidente Mahmoud Abbas en 2007, confinando su Autoridad Palestina a partes de la ocupada Cisjordania. Desde entonces, Israel y Egipto han impuesto un bloqueo a Gaza en diversos grados.

En su entrevista con ABC, Netanyahu también expresó su apertura por primera vez a “pequeñas pausas” en los combates para facilitar la entrega de ayuda a Gaza o la liberación de rehenes. Pero descartó cualquier alto el fuego general sin la liberación de todos los rehenes.

(Con información de AP)