“Me siento en una película de terror que no termina”: el drama de una argentina cuya familia fue secuestrada en Gaza

Karina Engelbert con su marido Ronen y sus hijas, Yuval y Mika

Para Romina Schvalb, una cordobesa que vive en Israel desde 1989, este jueves 2 de noviembre no es un cumpleaños más. Desde el 7 de octubre, tiene a su hermana, sus sobrinas y su cuñado secuestrados por los terroristas de Hamas. A medida que pasan los días la incertidumbre aumenta, pero ella no pierde las esperanzas. “A lo mejor hoy salen. Ese sería mi mejor regalo”, dice en diálogo con Infobae.

Su familia fue tomada como rehén en una de las incursiones de los terroristas en el kibutz Nir Oz. Hace casi un mes se siente como “en una película de terror que no termina”. No tiene noticias ni tampoco pruebas de vida. Le preocupa su hermana Karina, quien recientemente se recuperó de un cáncer y necesita continuar el tratamiento con medicación. También su cuñado, que es diabético y debe controlar sus niveles de azúcar. “Quiero creer que los están cuidando, que están bien. Es lo que me da fuerzas para seguir”, afirma.

Romina es maestra de jardín en el kibutz. Dos de sus alumnas de tres años también fueron secuestradas con sus padres. “Además tengo amigos que ya no están, que los mataron. Gente del kibutz muy amorosa. Perdí a una amiga y a su bebé. Yo le hice el último cumpleaños en el jardín”, relata entre lágrimas.

Como casi todos en Israel hoy, Romina tiene entierros de conocidos a diario. Pero el momento que atraviesa la afecta muchísimo y no puede asistir a ninguno: “Me es muy difícil. Sé que tengo que ir, pero no tengo la fuerza para levantarme”.

Karina con sus hijas. La mayor perdió a una amiga en los ataques terroristas de Hamas

Una de sus hijas adolescentes perdió a una amiga y se encuentra bajo tratamiento psicológico. “La está pasando muy mal”, cuenta. Su papá también atraviesa momentos duros desde el fatídico 7 de octubre. “Está destruido, como todos. Sufre una depresión muy fuerte y está con medicación psiquiátrica”.

De todas maneras, destaca el acompañamiento del Ejército y del Estado. “Todo el tiempo nos preguntan si necesitamos algo, ya sea ayuda psicológica o lo que sea. Están haciendo lo mejor que pueden”.

También resalta el apoyo que recibe de la Embajada argentina en Israel: “Somos cuatro hermanos acá. A mi otra hermana Paola la llaman todo el tiempo para preguntarle cómo está. Estamos muy agradecidos con ellos”.

Karina se recuperó de un cáncer recientemente y necesita continuar el tratamiento con medicación

El Gobierno de Alberto Fernández aseguró que Hamas tiene a 21 argentinos secuestrados

Los últimos datos fueron confirmados por la Casa Rosada y las autoridades argentinas en Israel. Entre los secuestrados se encuentra un bebé de nueve meses. Es el rehén más joven de los 240 que aún mantiene Hamas.

El gobierno argentino trabaja en estrecha colaboración con las autoridades israelíes para encontrar una solución al delicado caso del menor argentino. Aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre las medidas en curso, se aseguró que la situación es una prioridad para ambos países.

En paralelo, la Interpol de Argentina e Israel mantienen la comunicación y colaboración permanente con el Estado de Qatar, que es cercano al grupo terrorista palestina y estuvo involucrado en el rescate de dos mujeres estadounidenses que recuperaron la libertad recientemente.

De hecho, el pasado lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, agradeció al primer ministro y responsable de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, la implicación de su Gobierno para tratar de lograr la salida de ciudadanos extranjeros de la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes en manos de Hamas, en un nuevo contacto telefónico entre ambos países.

La semana pasada, Román Lejtman, el corresponsal de Infobae en Israel, había dado a conocer la noticia de que Estados Unidos y Qatar estaban negociando con Hamas una lista de 50 civiles capturados. Los rehenes tienen doble nacionalidad y están en las mazmorras de Hamas ubicadas en los túneles de Gaza. El gobierno de Israel no participa formalmente de las conversaciones, pero conoce las condiciones que está exigiendo la organización terrorista para liberar a los secuestrados.