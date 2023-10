Los héroes de Or HaNer y Erez: la valiente historia de los kibutzim que se enfrentaron a los terroristas y salvaron a miles de personas

Una bandera israelí ondea frente a los restos de un edificio en un kibutz del sur del país, tras una infiltración mortal de terroristas armados de Hamas desde la Franja de Gaza. 22 de octubre de 2023. REUTERS/Amir Cohen/Archivo

Cuando en algunos años se recuerde lo sucedido en Israel el 7 de octubre de 2023, las imágenes serán, lógicamente, tristes. Y no es para menos. Más de 1.400 personas fueron asesinadas por terroristas de Hamas. Desde el Holocausto, nunca habían muerto tantos judíos en un solo día. Sin embargo, habrá historias positivas que también merecerán ser contadas. Una de ellas es la de los héroes de Or HaNer y Erez. Ambos kibutzim (granjas agrícolas), gracias a la valentía de sus unidades antiterroristas, impidieron la entrada de los extremistas a sus territorios.

Ariel Yeguerman es un argentino que vive hace 22 años con su familia en el kibutz Or HaNer, a tres kilómetros y medio de la Franja de Gaza. Él y las miles de personas de su comunidad y de Erez están eternamente agradecidos con quienes arriesgaron su vida para protegerlos. “Son nuestros héroes”, dice en diálogo con Infobae.

- ¿Cómo se enteraron de los ataques?

- OrHaner es uno de los kibutzim más grandes de la zona de Sha’ar HaNegev. Los terroristas de Hamas atacaron dos zonas: la Gobernación de Sha’ar HaNegev y la Gobernación de Eshkol, que se encuentra un poquito más al sur de donde estamos. El primero que cayó fue el gobernador de Sha’ar HaNegev, Ophir Libstein, que vivía en el kibutz Kfar Aza, muy cerca de otro que se llama Erez. La gente que viene a trabajar desde Gaza entra por el paso de Erez. Cada kibutz tiene un encargado de seguridad y, a su vez, una unidad antiterrorista de respuesta rápida llamada Kitat Konenut, creada para impedir atentados. A las 6.30 am del sábado 7 de octubre recibimos un llamado telefónico del kibutz Erez, ubicado enfrente del nuestro. Nos decían que estaban siendo atacados y que veían a unos 40 terroristas de Hamas a punto de entrar. Entonces, nuestra Kitad Konenut fue para Erez para enfrentarse a los terroristas. Eso en definitiva, fue lo que salvó a Or HaNer y a Erez de que los extremistas entraran. La célula fue desmembrada en un enfrentamiento conjunto de las unidades antiterroristas de los dos kibutzim.

- ¿Qué sabés del enfrentamiento?

- Nuestra Kitat Konenut fue a Erez con armas largas. De los 40 terroristas, mataron a 25. De nuestro lado murió un chico de Erez. Los extremistas intentaron entrar por atrás del kibutz y disparaban con RPG (lanzacohetes antitanque portátil) a las casas donde estaba la gente escondida. En uno de esos ataques muere un joven. Pero las unidades antiterroristas lograron de cierta manera reprimir la entrada a los dos kibutzim, porque si ellos entraban a Erez, después les tocaba el nuestro. Los 15 terroristas que quedaron vivos se fueron para otro lado. De todas maneras, destruyeron unas 20 casas con cohetes.

- ¿Cómo es la seguridad de cada kibutz?

- Está todo alambrado y hay un portón automático, pero nunca nos preparamos para algo así. Siempre creímos que quizás algún día podían entrar dos o tres locos y tomar un jardín de infantes dentro del kibutz. Jamás imaginamos que entrarían 2.000 tipos y hacer lo que hicieron. Hace 20 años que se vive en un estado de bombardeos, pero esto fue una locura, distinto a todo.

- ¿Cuándo pudieron salir de los refugios?

- Entramos a las 6:30 de la mañana y salimos recién a las 5 de la tarde. La gente se cansó y empezó a irse. Yo me fui con lo que tenía. Mi esposa alcanzó a guardar un par de cosas. Mis dos hijos al otro día fueron llamados a la reserva. Desde el 9 de octubre estamos en un hotel en Tiberias con otras 600 personas de nuestro kibutz. Nos trasladaron, o mejor dicho, nos desalojaron, porque ahora el kibutz funciona como base militar. Lo dirige un general del Ejército. Si querés entrar, tenés que pedir permiso.

- ¿Qué imágenes recordás del 7 de octubre?

- Tengo en la cabeza una imagen en la televisión de una camioneta cargada con diez terroristas en medio de la ciudad de Sderot. Los tipos estaban ahí como si nada, con su vincha verde. También me queda una situación con un amigo de acá que vivía en un kibutz. Le mandé un mensaje por WhatsApp a las 8 de la mañana, pero nunca lo leyó. Su última conexión fue a las 6:50 am, que aparentemente es el horario en el que lo mataron. Le había pedido que me diera una señal de vida, pero jamás me contestó. Darte cuenta interiormente de que lo mataron es muy fuerte.

Una comisaría de policía que fue escenario de una batalla tras una infiltración masiva de terroristas armados de Hamas desde la Franja de Gaza, en Sderot, sur de Israel, 8 de octubre de 2023. REUTERS/Ronen Zvulun

- ¿Y cómo sigue la vida ahora?

- Vivimos de entierro en entierro. Cada uno va a un promedio de cuatro o cinco entierros por día. Así son nuestros días ahora. Es muy duro.

- ¿Pensaste en volver a la Argentina?

No, yo tengo mi vida acá. Tengo todo acá. Nunca tuve miedo. Yo solo quiero volver a mi casa, porque no me gusta vivir en un hotel. Pero sí creo que van a tener que “limpiar” para que la gente vuelva.

Ariel Yeguerman con su esposa y sus nietos

- ¿Tu trabajo cómo sigue?

- Yo soy gerente de ventas de una empresa de catering de comida para empresas y colegios. Hoy no funciona, pero desde el kibutz dijeron que van a seguir pagando los sueldos. Yo pienso que el Estado en algún momento lo va a devolver. En Israel no hay problema de dinero.

- ¿Creés que Israel se va a recuperar?

- Israel es un país que pasó por muchas de estas destrucciones. En 1948, en 1967 con la Guerra de los Seis Días; en 1973 cuando todo alrededor atacó a Israel en la Guerra de Yom Kipur; en 1982 con la Operación Paz para Galilea (Guerra del Líbano). Siempre se trató de destruir a Israel. Pero nunca pudieron, y creo que esta vez tampoco van a poder. Vamos a salir adelante. Israel es un ser humano con heridas, con cicatrices. Va a quedar una cicatriz muy grande. No va a ser rápido el renacimiento. Pero este país está acostumbrado a esto. El judío está acostumbrado a que lo quieran matar a piñas. Así que nos tendremos que levantar e ir para adelante.