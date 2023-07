Joe Biden se reunió en Lituania con la líder de la oposición bielorrusa para expresarle el apoyo de EEUU

Joe Biden se reunió en Vilna con la líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanovskaya

La Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió este miércoles con la líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanovskaya, en Vilna, donde se celebró la cumbre de la OTAN dedicada principalmente a la guerra en Ucrania.

Tijanovskaya, cuyo esposo está encarcelado en Bielorrusia, se convirtió en las elecciones presidenciales de 2020 -cuyos resultados fueron denunciados por fraude- en la principal opositora de su país, aliado de Moscú y dirigido por el dictador Alexander Lukashenko desde 1994.

Como miles de sus compatriotas, se vio forzada a exiliarse tras las elecciones, para escapar a la represión ejercida por el régimen bielorruso.

Durante su encuentro, Biden le manifestó el “compromiso continuo de Estados Unidos en la defensa y el avance de los derechos humanos, como la libertad de expresión y la celebración de elecciones libres y justas en Bielorrusia”, explicó la Casa Blanca en un comunicado.

Tijanovskaya también se refirió a la reunión con un mensaje en las redes sociales acompañado de una fotografía: “Esta noche he tenido el gran honor de conocer al presidente Biden tras su histórico discurso en la Universidad de Vilna. Le dije que no dejaremos de luchar hasta que Bielorrusia sea libre, democrática e independiente. Me aseguró que los bielorrusos pueden contar con el apoyo de Estados Unidos en el camino hacia la libertad”.

La reunión se produjo después de que Lukashenko actuara como mediador el mes pasado entre el presidente ruso Vladimir Putin y el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgeni Prigozhin, para alcanzar un acuerdo que puso fin a la rebelión de los paramilitares en Rusia.

Alexander Lukashenko, principal aliado de Vladimir Putin, es considerado el último dictador de Europa (Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin vía REUTERS)

Hace unos días, Tijanovskaya advirtió que su marido, Sergei Tijanovski, podría haber muerto durante su detención.

El esposo de la opositora fue condenado en diciembre de 2021 a 18 años de prisión, una pena considerada por algunos como una venganza política por haber desafiado a Lukashenko.

Tijanovskaya, asimismo, está condenada en su país a 15 años de cárcel por, junto a otros cuatro destacados opositores al régimen de Lukashenko, haber planeado tomar el poder de manera inconstitucional, crear una formación extremista y cometer otras acciones destinadas a dañar la seguridad nacional de Bielorrusia, según las acusaciones del régimen.

La líder opositora se declaró ganadora de las elecciones presidenciales de agosto de 2020, en medio de fuertes denuncias de fraude contra Lukashenko, quien desde entonces no es considerado como el presidente legítimo de Bielorrusia por gran parte de la comunidad internacional.

Biden también se reunió con la primera ministra de Lituania, Ingrida Simonyte, con quien insistió en la “fuerte relación bilateral” que une a los dos países.

El presidente estadounidense llegó el miércoles por la noche a Finlandia, país miembro de la OTAN desde el pasado abril, para una visita de 24 horas. Allí cerrará su gira europea que, antes de Vilna, lo llevó a Londres.

(Con información de AFP y EFE)

