Amnistía Internacional denunció la negligencia de las autoridades prorrusas para socorrer a los afectados en Kherson

“Me reservo el derecho”: así reaccionó Vladimiro Montesinos al ser sentenciado a 23 años de cárcel por el asesinato de Mariela Barreto

El extitular del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) tomó la palabra antes de su abogado para decirle a la jueza Miluska Cano que aún no había entabaldo una conversación con su defensa. De manera que la opinión pública no se enteró si apelarán o no el fallo del Poder Judicial.