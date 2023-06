Otro ataque antisemita de Putin a Zelensky: “Es una desgracia para el pueblo judío”

El Ataque De Vladimir Putin A Volodimir Zelensky

El presidente ruso, Vladimir Putin, calificó este viernes a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, de origen judío, de ser la “vergüenza” de ese pueblo y volvió a justificar la ofensiva militar rusa en Ucrania alegando que la ex república soviética está gobernada por “neonazis”.

“Tengo muchos amigos judíos desde mi infancia. Y ellos me dicen que Zelensky no es judío, sino la vergüenza del pueblo judío. No estoy bromeando”, declaró el mandatario ruso en un foro económico en San Petersburgo.

También afirmó que la actual contraofensiva ucraniana contra las tropas rusas no tenía “ninguna posibilidad” de éxito. “Las fuerzas armadas ucranianas no tienen ninguna posibilidad allá ni en ninguna otra zona”, declaró el ruso al referirse a la contraofensiva lanzada por Kiev en el sur de Ucrania.

Señaló que los ucranianos están utilizando sus reservas estratégicas, primero para romper la línea de defensa, luego para avanzar y después para tratar de afianzarse en un determinado frente. “Pero nunca han conseguido ningún resultado y sus pérdidas son muy elevadas. Es incluso más de 1 a 10 en comparación con las pérdidas del Ejército ruso”, indicó Putin.

“En cuanto a los vehículos y equipos (bélicos), vemos que cada vez pierden más. Son 186 taques perdidos y 418 vehículos blindados”, sostuvo.

“Entonces vemos que no hay aciertos en ninguna de las áreas, según sabemos por los informes del Ministerio de Defensa”, añadió.

Putin explicó que en estos momentos cerca de la saliente de Vremivka, en la región de Donesk próxima a la frontera administrativa de Zaporiyia, “hay un asalto y el enemigo intenta atacar con varios destacamentos y cinco tanques”.

También en la dirección de la región de Zaporizhzhia hay ofensivas con dos tanques y varios blindados, sostuvo. “Se lucha ahora. Y creo que el Ejército de Ucrania no tiene posibilidades aquí. Esto es cierto en todas las demás áreas y direcciones en las que se están moviendo”, recalcó el ruso.

Mientras el líder del Kremlin trata de convencer a los rusos del éxito de su campaña, del lado ucraniano continúan los avances y surgen algunos testimonios independientes en video que muestran descarnadamente la reconquista de territorios ocupados por Rusia sobre los que ondea otra vez la bandera celesta y amarilla. Las imágenes son impactantes y muestran cómo han quedado cadáveres de soldados y pertrechos abandonados.

Putin sostuvo además que Ucrania no aguantará “mucho”, porque todo lo que utiliza en su contraofensiva es de origen extranjero. “Bueno, así no durarás mucho. Y nuestra industria de defensa se ha ido expandiendo cada día. (La producción) ha aumentado 2,7 veces este año y para productos más demandados se ha multiplicado por 10″, aseguró.

“Todas las plantas tienen tres turnos y trabajan las 24 horas los siete días de la semana. Tenemos estas reservas y son bastante fuertes”, enfatizó Putin.

El mandatario volvió a afirmar que Rusia se “vio obligado a recurrir a las Fuerzas Armadas” el 24 de febrero de 2022 cuando inició la campaña militar en Ucrania tras reconocer la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk.

“Vemos que los países occidentales toman todas estas medidas drásticas para derrotar a Rusia en esta operación militar especial. Hemos establecido ciertos objetivos y quisiéramos desmilitarizar y desnazificar estas áreas”, reiteró.

