Reforma de las pensiones en Francia: manifestantes salieron a las calles de París por séptima noche seguida

En vísperas a la huelga general convocada para el jueves por los principales sindicatos de Francia, miles de ciudadanos han salido por séptima noche consecutiva a las calles de la capital, París, y a otros puntos del país para protestar por la aprobada reforma de las pensiones.

Un grupo de manifestantes vinculados a la Federación Nacional de Sindicatos de Espectáculo, Cine, Audiovisual y Acción han interrumpido este miércoles un espectáculo en el teatro Châtelet, mientras que se han registrado otras acciones de protesta en la capital, como protestas espontáneas en los distritos de Montmartre y Stalingrado, entre otros.

Este escenario se ha repetido nuevamente en otros puntos de Francia, siendo notables las protestas en Burdeos, donde los manifestantes han lanzado fuegos artificiales contra la Policía, así como en Lille o en Lyon, donde se han vivido momentos de tensión.

En mitad de las acciones de la Policía para dispersar a los manifestantes, el Sindicato Nacional de Periodistas ha denunciado “detenciones arbitrarias” de informadores durante los últimos días con el objetivo de “impedir que puedan captar imágenes” de las fuerzas de seguridad, según ha informado el diario Le Parisien.

Esto se produce después de que Amnistía Internacional (AI) haya alertado “sobre el uso generalizado de la fuerza excesiva y las detenciones arbitrarias de informadores” en el marco de las protestas contra la reforma de las pensiones.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este miércoles que espera que su reforma de las pensiones entre en vigor “a finales de año” y calificó de “sediciosos” a los manifestantes que endurecieron las protestas desde que esa impopular medida se adoptó por decreto.

“Esta reforma es necesaria. No me hace feliz. Hubiera preferido no hacerla”, aseguró el mandatario liberal en una entrevista de 35 minutos en las principales cadenas de televisión, la privada TF1 y la pública France 2, asumiendo la “impopularidad” de la medida.

Francia vive un contexto social muy tenso con una ola de protestas espontáneas, marcadas por la violencia, desde el jueves y su entrevista no parece que vaya a calmar los ánimos, la víspera de una nueva jornada de movilización a llamado de los sindicatos.

Sus declaraciones son “un desprecio para las millones de personas que manifiestan”, dijo Philippe Martinez, líder del sindicato CGT. Macron “ha echado más brasas a un asador bien prendido”, estimó por su parte el jefe del Partido Socialista, Olivier Faure.

El gobierno enfrenta desde enero un fuerte rechazo a su plan de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, para cobrar una pensión completa.

A las manifestaciones masivas desde enero, se sumó a partir del 7 de marzo una huelga prorrogable en sectores clave como la energía y transportes y un abanico de acciones: basura acumulada en las calles de París, bloqueo de carreteras, puertos, universidades, etc.

Pero la tensión explotó el jueves cuando Macron y su primera ministra Élisabeth Borne anunciaron su adopción por decreto, ya que temían perder la votación en la Asamblea Nacional (cámara baja), incluso con el apoyo de la oposición de derecha.

Desde ese día, París y otras ciudades registran cada noche protestas no declaradas, en las que manifestantes, en su mayoría jóvenes, queman contenedores y otros elementos en su pulso con la policía.

“No toleraremos ningún desbordamiento”, advirtió Macron que calificó de “sediciosos” a estos manifestantes y los comparó con quienes asaltaron el Capitolio en Estados Unidos en 2021 y las instituciones en Brasil en enero.

La víspera, en una reunión con legisladores oficialistas, ya advirtió que la “muchedumbre” y los “disturbios” no tenían “legitimidad” sobre los representantes del pueblo, unas declaraciones criticadas incluso por sus aliados.

Las fuerzas de seguridad se encuentran no obstante en el punto de mira por los cientos de detenciones practicadas desde el jueves, que en la gran mayoría de los casos se saldan con una liberación sin cargos.

