El embajador de EEUU en el Vaticano aseguró que “sería un momento extraordinario” para ver al papa Francisco orando en Kiev

Cuando Joseph Simon Donnelly asumió su cargo, tuvo una sincera conversación con el pontífice (Vatican Media/­Handout via REUTERS)

El embajador de los Estados Unidos en el Vaticano, Joe Donnelly, confirmó que ha animado al papa Francisco a que visite Ucrania en medio de la invasión de Rusia.

“Sería un momento extraordinario ver al Santo Padre en Kiev orando con las familias que han perdido seres queridos, que han perdido hijos e hijas en el campo de batalla, para que el Santo Padre visite Bucha, donde los rusos torturaron y asesinaron a personas. Ese es el tipo de liderazgo moral que tendría un impacto increíble en todo el mundo, y creo que también sería un momento extraordinariamente poderoso para el papado”, dijo el diplomático en el podcast Dentro del Vaticano, según reseñó el sitio americamagazine.org.

El representante del Gobierno de Joe Biden dijo que el mismo mensaje los ha transmitido a los funcionarios de la Santa Sede con los que tiene contacto.

“También les he animado a no atarse. Lo que quiero decir con eso, las discusiones que se escuchan aquí dicen: ‘Bueno, el Papa no puede ir a Ucrania a menos que también vaya a Rusia’. Lo que haces es ofrecerte para ir, te ofreces a ir a Rusia. Rusia ha dicho claramente que no quieren que (el papa) vaya. (El papa) ya hizo su oferta. Si (Rusia) dice que no quiere que vayas, entonces no deberías simplemente decir: “Bueno, ahora no puedo ir a Ucrania, porque [Rusia] no quiere que vaya”, explicó.

Donnelly señaló que el pueblo de Ucrania tienen mucha fe en el obispo de Roma.

“Creo que es una de las declaraciones morales más fuertes que el mundo puedo ver sobre lo que está bien y lo que está mal aquí”, sentenció.

Durante la entrevista con Colleen Dulle, Donnelly, quien entregó sus credenciales diplomáticas apenas en el mes de abril, recordó un sincero diálogo que tuvo entonces con el papa sobre las decisiones de Vladimir Putin y las acciones que se podrían realizar para terminar con el derramamiento de sangre: “Dije: ‘Mira, Putin comenzó esta guerra. Putin y Rusia invadieron Ucrania. Han masacrado al pueblo ucraniano. Los han torturado, violado y asesinado. Rusia está luchando para tomar Ucrania. Ucrania está luchando por sobrevivir’. Lo que siempre he tratado de hacer es decir la verdad, y esa es la situación en la que estamos”.

El diplomático reconoció que hay situaciones que ya cambiaron desde el inicio de los ataques rusos a su vecino.

”El ejército ucraniano está haciendo retroceder y está logrando hacer retroceder a los rusos hacia su propio país casi a diario. Así que estamos en una situación diferente a la que tuve cuando hablé por primera vez con el Papa, donde era una pregunta: ‘¿Podrán aguantar y sobrevivir?’ En este momento, la pregunta es: ‘¿Hasta dónde pueden llegar los ucranianos? ¿Pueden traer esto de regreso a la frontera rusa?’”, dijo.

El embajador descartó que exista algún tipo de tensión entre el Vaticano y el Gobierno de los Estados Unidos debido a las posiciones sobre lo que ocurre en Ucrania.

“Rusia atacó. Rusia invadió. Ucrania está luchando por su vida. Lo que tengo la esperanza de que el Vaticano parece estar entiendo y continuará entendiendo es que no hay una equivalencia moral aquí. Simplemente no lo hay. Y aunque todos queremos la paz, no es paz si el acuerdo que se logra te quita la casa de tu familia, te quita el pueblo. Eso no es paz, eso es posponer la guerra para otro día”, explicó.

El Papa Francisco con el presidente Joe Biden en el Vaticano (Vatican Media/Handout via REUTERS)

Durante la entrevista el funcionario destacó la estrecha relación que mantiene el presidente Biden y el papa Francisco.

“Creo que tienen una gran relación. Se llevan extraordinariamente bien, hablan entre ellos. Te reirás de esto: cuando estaba con el presidente (Biden) antes de irme a Roma, me dio un sobre y me dijo: ‘Esto es para el Santo Padre’. Dije: ‘Está bien, lo pondré en mi bolso y espero no olvidarlo’. Y cuando me reuní con el Santo Padre, se rió. Él dijo: ‘¡Oh, no lo abriste!”, contó.

