Tras su enojo por las derrotas en Ucrania, el líder checheno Ramzan Kadyrov fue ascendido por Putin a coronel general

Vladimir Putin y Ramzan Kadyrov (Sputnik/archivo)

Vladimir Putin ascendió al dirigente de la región de Chechenia, Ramzan Kadyrov, al rango de coronel general de las Fuerzas Armadas, el tercer puesto más alto en el escalafón militar del Ejército ruso.

Kadyrov compartió en su canal de Telegram un video y un texto en el que informa de que el propio Putin lo llamó para comunicarle la noticia, algo que el líder checheno ha puesto especialmente en valor. “Tanta atención no tiene precio”, dijo con alegría.

“El presidente de Rusia me otorgó el grado de coronel general. El decreto fue emitido con el número 709. Vladimir Vladimirovich me lo comunicó personalmente y me felicitó”, informó.

“Estoy inmensamente agradecido con nuestro comandante en jefe supremo por la alta apreciación de mis méritos. Este es un gran honor para mí. Doy mi palabra de que justificaré la confianza depositada de antemano”, aseveró.

(Reuters)

Kadirov, quien ya antes de la guerra en Ucrania era uno de los hombres de confianza de Putin, ha logrado que el presidente ruso le tenga en más alta estima aún por su colaboración en el conflicto bélico en el país vecino.

Tras la retirada rusa de Lyman, en la región ucraniana de Donetsk, un dolido Kadyrov abogó el fin de semana pasado por “medidas más radicales”, incluido el empleo de “armamento nuclear de baja potencia”.

“Bajo mi punto de vista, hay que tomar medidas más radicales como la declaración de la ley marcial en los territorios fronterizos y el empleo de armamento nuclear de baja potencia”, dijo el líder de la república del norte del Cáucaso en su canal de Telegram. Además, Kadyrov recomendó al Kremlin ignorar la reacción de Estados Unidos y el resto de países occidentales. “Ya ha dicho y hecho mucho contra nosotros”, dijo.

Posteriormente, el Kremlin trató de alivianar las declaraciones, señalando que “incluso en tiempos difíciles las emociones deben quedar al margen de las valoraciones”, pero prefiere guiarse por “valoraciones equilibradas y objetivas”. Pero el vocero añadió que el aporte de todos los habitantes de Chechenia a la campaña militar en Ucrania es “heroico y eficaz”.

(Reuters)

Además, este lunes el líder checheno anunció el próximo envío a la zona de combates de tres de sus hijos de 16, 15 y 14 años. “Su formación militar comenzó hace mucho tiempo, desde una edad muy temprana”, aseguró. Kadyrov dijo que se trata de un deseo de sus vástagos que él solo puede celebrar. “Pronto marcharán a primera línea (del frente)”, adelantó.

Chechenia ha enviado decenas de militares al frente desde el estallido de la guerra y a día de hoy sus tropas siguen inmersas en enfrentamientos en las regiones de Donetsk y Kherson, donde “uno por uno, liberan asentamientos y puntos estratégicamente importantes”, según Kadyrov.

El dirigente checheno incluso anunció a comienzos de semana que enviaría al frente de batalla a tres de sus hijos, todos menores. “Estamos convencidos de que hasta los niños menores de edad los podrán hacer trizas, porque ustedes no tienen ni ánimo, ni honor, ni dignidad”, señaló a Ucrania.

(Con información de Europa Press y EFE)

SEGUIR LEYENDO: