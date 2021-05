La propaganda del régimen chino apuntó contra Anthony Fauci por sus comentarios sobre el origen del coronavirus

Anthony Fauci (Reuters)

La prensa china reaccionó con enojo ante las declaraciones del experto en enfermedades infecciosas Anthony Fauci, uno de los mayores expertos del tema en EEUU, luego de que el epidemiólogo deje abierta la posibilidad de que la pandemia de coronavirus se haya originado por un error de laboratorio en el gigante asiático.

La idea de una fuga en el Instituto de Virología de Wuhan, casi descartada por la OMS, ha recobrado fuerza en los últimos días en EEUU, luego de la prensa publique informes de inteligencia que sostienen que investigadores chinos sufrieron síntomas compatibles con el COVID o con enfermedades estacionales en noviembre de 2019.

“Debido a su postura antichina, las élites estadounidenses se han enconado aún más en la moral. Incluso personalidades como el doctor Anthony Fauci, un gran experto en salud pública, se han hecho eco de su guerra de opiniones contra China”, criticó un editorial del periódico estatal chino Global Times.

Según sostuvo el editor en jefe del diario, Hu Xijin, la posibilidad de un origen de laboratorio es una mentira flagrante y una conspiración creada por las agencias de inteligencia estadounidenses y la prensa. Pero su columna apuntó especialmente contra el asesor de la Casa Blanca.

“¿Es una coincidencia que Fauci haya repetido estas líneas? En general, las élites estadounidenses traicionan cada vez más su conciencia. Fauci lo dice con ambigüedad, pero sabe que está avivando una gran mentira contra China”, sostuvo Hu.

La columna del Global Times sobre Fauci

Además, hizo una crítica general contra la academia científica norteamericana, asegurando que los expertos chinos son mejores " a la hora de comprender la epidemia e influir en la lucha antivirus” y no están politizando la pandemia.

Luego de la publicación del informe del Wall Street Journal sobre la presunta hospitalización de los investigadores en Wuhan, Fauci declaró sobre el origen del coronavirus: “Muchos pensamos que es más probable que sea un evento natural (...) pero no tenemos una respuesta del 100% a esta pregunta”. Por ello, pidió continuar con la investigación sobre el tema.

El editorial del Global Times puntualizó: “El mundo ha cambiado mucho. Muchas personas y cosas de Estados Unidos que veíamos como ejemplo en el pasado han ido perdiendo su halo, quedando al descubierto su verdadera calidad mediocre. Para ser honesto, me gustaría que siguieran siendo ejemplos, pero no han conseguido estar a la altura. Su nivel moral y profesional no está a la altura de su reputación”.

Después de una estadía de cuatro semanas en Wuhan a principios de este año, un estudio conjunto de expertos de la OMS y China dictaminó en marzo que era “extremadamente improbable” que la difusión del virus se tratara de un incidente de laboratorio.

Pero el propio jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió una nueva investigación sobre la hipótesis de la filtración del laboratorio. Varios países, incluido Estados Unidos, expresaron sus “preocupaciones” y pidieron a China que otorgue “pleno acceso” a sus datos. El lunes hubo una solicitud renovada con motivo de la 74ª Asamblea Mundial de la Salud. Y los pedidos de investigaciones adicionales crecen, incluso dentro de la comunidad científica.

En Estados Unidos, la hipótesis de una filtración del virus del laboratorio chino hasta ahora había sido impulsada principalmente por la administración de Donald Trump. “Ahora todos reconocen que tenía razón cuando declaré a Wuhan desde el principio como la fuente de covid-19”, señaló victorioso el expresidente de Estados Unidos en un comunicado el lunes. “Para mí fue obvio desde el principio”, añadió.

(Con información de AFP)

