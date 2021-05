“Los que amenazan a Israel también nos amenazan a nosotros”: la carta de 76 personalidades francesas contra el terrorismo de Hamas

El periodista francés Philippe Val (izquierda), uno de los firmantes de la carta, habla después de ser galardonado con el premio Crif por el presidente de Crif, Francis Kalifat (derecha), durante la 34a cena anual del Consejo Representativo de Instituciones Judías de Francia (CRIF - Conseil Representatif des Institutions juives de France) el 20 de febrero de 2019, en el carrusel del Louvre en París. Ludovic Marin / Pool vía REUTERS

Un grupo conformado por 76 personalidades francesas, entre las que se destacan políticos, periodistas, científicos, escritores y artistas, publicó una carta en el diario Le Figaro sobre el conflicto actual entre israelíes y palestinos, en el que aseguró que “Hamás no tiene como objetivo la creación de un Estado para el pueblo árabe de Palestina, sino la destrucción del Estado judío”.

Bajo el título “los que amenazan a Israel también nos amenazan a nosotros”, el grupo manifestó su solidaridad con el pueblo israelí tras los ataques de la organización terrorista Hamas en su territorio y llamó a luchar contra el islamismo en todas sus formas, tanto en Israel como en Francia.

“Hamás no tiene como objetivo la creación de un Estado para el pueblo árabe de Palestina, sino la destrucción del Estado judío.

Frente a esta agresión, la mayor parte de la cobertura mediática parece surrealista. Algunos periodistas, es cierto, se atreven a hablar de “atentados de los islamistas de Hamás”, pero la mayoría sigue refiriéndose a los beligerantes como si fueran equivalentes, mientras que otros evocan que se trata de una enésima provocación israelí (conflicto de tipo inmobiliario en Jerusalén Este o la supuesta invasión de la mezquita de al-Aqsa, por ejemplo) que hizo estallar el polvorín, a pesar de que es bien sabido que el stock de cohetes (financiados en particular por los patrocinadores iraníes de Hamás) y los túneles ya existían desde hace tiempo.

En cuanto a ciertos partidos políticos de Francia, su afán por defender a Hamás confirma su deriva islamo-izquierdista a pesar de sus blandos desmentidos. En cambio, cuatrocientos mil muertos en Siria y todas las víctimas del terrorismo islamista en Oriente Medio, Pakistán, Afganistán o África no conmueven a estos indignados.

Al enfrentarse a la figura avanzada del islamismo en Gaza, Israel está contribuyendo a la derrota de un totalitarismo islámico que también hace estragos en nuestro territorio.

Los intentos de excusar o justificar la violencia islamista como consecuencia de la justa ira de los humillados, los “robados” y los oprimidos son infundados y engañosos. Porque la “causa palestina” no es ni ha sido nunca la causa de un Tercer Mundo desesperado económica o políticamente. La infelicidad árabe es real, pero su causa se encuentra en el corazón de las potencias árabes y no en Israel. La infelicidad palestina es real, pero la razón de esta infelicidad es Hamás y no Israel.

Mientras los europeos no integren la cosmología islamista en su lectura del espacio musulmán y del mundo árabe, no entenderán lo que realmente está en juego. El pensamiento mortal de la cofradía de los Hermanos Musulmaneq, de la que Hamás es una encarnación, lo vemos en funcionamiento en Francia y en Europa, así como en el norte de África y en el Sahel. Es la misma ideología que armó el brazo del asesino de Samuel Paty, como fanatizó a Kobili Traoré que masacró a Sarah Halimi porque era judía, es decir, un engendro de Satanás en la fantasía islamista.

En la presente confrontación, Israel está en su derecho. Independientemente de los errores que algunos quieran achacar a sus dirigentes, Israel tiene derecho a existir y a perseverar en su ser. Y aquí está luchando contra su agresor. Todavía hoy lucha por defender su territorio y su población (judía y árabe, ambas alcanzadas por cohetes).

Pero eso no es todo lo que hace Israel. Al enfrentarse a la forma avanzada del islamismo en Gaza, Israel está contribuyendo a la derrota de un totalitarismo islámico que también hace estragos en nuestro territorio. No hace falta ser un gran experto para entender esto y para comprender que, más allá de lo que se está jugando en Oriente Medio, es probablemente nuestro futuro, aquí mismo en Francia y en Europa, el que también está en juego.

¡Afirmemos nuestra solidaridad con el pueblo israelí!”

Firman:

Mehdi Aïfa, activista antiislamista

Michel Albouy, profesor universitario

Paul Atlan, médico

Claudine Attias-Donfut, directora de investigación

Michel Auboin, asesor

Bat Ye’or, escritora e investigadora

Jean-Jacques Benoît, alcalde honorario de Pessa,

Hortense Bile, Presidenta de AMIFA

Claire Brière-Blanchet, periodista

Frédéric Joseph Bianchi, Presidente de la Asociación Terra Eretz

Jean-Marie Brohm, profesor universitario emérito

Catherine Chalier, filósofa

René Chiche, profesor de filosofía

Elie Chouraqui, cineasta y periodista

Sophie Chauveau, escritora

Charles Coutel, profesor universitario

Brice Couturier, periodista y ensayista

David Duquesne, enfermero liberal, editorialista

Yves Doukhan, consultor, miembro del consejo de administración de Dhimmi Watch

Bernice Dubois, Presidenta de Honor del Movimiento por la Paz y contra el Terrorismo

Annick Duraffour, profesora asociada de literatura

Alexandre Feigenbaum, Presidente de Dhimmi Watch

Elisabeth de Fontenay, filósofa

Renée Fregosi, filósofa y politóloga

Luc Ferry, filósofo

Jean Giot, profesor universitario emérito

Aline Girard, comisaria general honoraria, ensayista

Gilles-William Goldnadel, abogado

Yana Grinshpun, Universidad MCF

Philippe Gumplowicz, profesor universitario

Alain Herbeth, ensayista

Danielle Khayat, magistrada jubilada

Alexandre Krivitzki, psicoanalista

Marcel Kuntz, director de investigación

Serguey Kuznetsov, escritor

Alexandra Laignel-Lavastine, filósofa

Teddy Lasry, compositor, músico

Michel Laval, abogado

Jean Pierre Lledo, cineasta

Barbara Lefebvre, profesora y ensayista

Yves Mamou, periodista y ensayista

Aurélien Marcq, alto funcionario

Liliane Messika, escritora y traductora

Thibaut Moreau, psicoanalista

Franck Muller, profesor emérito

Marc Nacht, psicoanalista

Fabien Ollier, director de la editorial QS

Rémi Pellet, profesor universitario

Céline Pina, ensayista

Ziva Postec, director, editor

Michaël Prazan, escritor y documentalista

André Quaderi, profesor, psicoterapeuta de EMDR

Gérard Rabinovitch, investigador del CNRS

Richard Rossin, cirujano, fundador de Médicos sin Fronteras

François Roudaut, profesor universitario

Xavier-Laurent Salvador, Universidad MCF

Georges-Elia Sarfati, profesor universitario

Jean-Paul Sermain, profesor universitario

André Senik, profesor de filosofía

Bruno Sire, Presidente de Honor de la Universidad del Capitolio de Toulouse

Jean Szlamowicz, profesor universitario

Talila, cantante y actriz

Pierre-André Taguieff, filósofo, CNRS

Jacques Tarnero, ensayista

Thibault Tellier, profesor universitario

Semira Tlili, presidenta de #Reseau1905

Dominique Triaire, profesor universitario

Michèle Tribalat, demógrafa

Monette Vacquin, psicoanalista

Henri Vacquin, sociólogo

Philippe Val, periodista y ensayista

Caroline Valentin, abogada

Manuel Valls, ex primer ministro

Sophie Valles, miembro de #Reseau1905

Ibn Warraq, ensayista

Aude Weill-Raynal, abogada

Jean Pierre Winter, psicoanalista

Michel Gad Wolkowicz, psicoanalista

Jacques Wrobel, médico

