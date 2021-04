Descubrieron una red de trolls pagos en Nigeria que pidió la libertad de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro detenido en Cabo Verde

Alex Saab, de 49 años, está acusado de haber organizado una red de corrupción en beneficio de Maduro

El empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde con la acusación de lavar dinero a través de un programa social del régimen de Venezuela y de ser testaferro de Nicolás Maduro, consiguió unos aliados insólitos durante su juicio en la nación africana donde actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario.

Una investigación de BuzzFeed News y el Laboratorio de Investigación de África Digital (DigiAfricaLab) detectó que el hashtag #FreeAlexSaab (Liberen a Alex Saab) se convirtió desde mediados de enero en un sorprendente grito de lucha entre los nigerianos en Twitter, originado con una gran campaña de influencers conectados a una empresa nigeriana de relaciones públicas.

La operación consistió, básicamente, en pagar a usuarios de Twitter para que escribieran sobre la detención de Saab e intentar influenciar a la opinión pública y a los procesos judiciales de Nigeria y Cabo Verde, archipiélago donde el presunto testaferro de Maduro ahora espera su extradición a Estados Unidos.

Ante esta revelación, Twitter suspendió esta semana más de 1.500 cuentas por manipular el hashtag #freealexsaab, incluso las decenas de cuentas que BuzzFeed News y DigiAfricaLab relacionaron con la campaña pagada y a una influencer nigeriana con más de 1,5 millones de seguidores que ofreció pagar a las personas que participaran en sus tuits sobre Saab.

Además, estas sospechosas cuentas de Twitter en Nigeria, de las cuales incluso algunas escribían en español, también formaban parte de una fase anterior de la campaña para liberar a Saab, según informó el Financial Times. El diario británico obtuvo el informe de un servicio de Inteligencia que concluía que el régimen de Maduro “y/o sus apoderados (a sabiendas o no) están involucrados en una campaña coordinada para influir tanto en el gobierno de Cabo Verde como en su población para obstruir la extradición de Alex Saab”. Pero BuzzFeed News y DigiAfricaLab advirtieron que no han visto pruebas de la participación del régimen venezolano y que las personas involucradas en la campaña dijeron que no saben quién financió la maniobra.

El informe obtenido por Financial Times señala que, a partir de octubre, un grupo de cuentas “tuiteó extensamente sobre Saab” durante unas semanas; que una segunda red de 86 cuentas surgió en diciembre; y que a partir de enero “el principal impulsor de ese aumento parece ser el despliegue de influencers con sede en Nigeria”.

Algunos ejemplos de los tuits de cuentas nigerianas en defensa de Saab

Dos influencers nigerianos que pidieron mantenerse en el anonimato por miedo a las repercusiones contaron que empleados de Alpha Reach -una empresa de relaciones públicas dirigida por Japheth Omojuwa, un destacado usuario de Twitter con un millón de seguidores- les pagaron para que tuitearan sobre Saab, compartieran contenidos específicos y etiquetaran algunas cuentas en sus tuits. Los influencers solían cobrar entre 6,50 y 15 dólares por su trabajo, aunque algunos recibían más, según las fuentes de BuzzFeed News.

Estas fuentes afirmaron que los participantes eran añadidos a un grupo de WhatsApp en el que recibían instrucciones sobre lo que debían publicar.

Otro influencer dijo que un empleado de Alpha Reach les dijo que etiquetaran cuentas, incluyendo las de líderes políticos venezolanos. “Lo que se mencionó fue que una persona estaría monitoreando las cuentas que participaran para los retweets y la amplificación”, contó el influencer.

Una de esas cuentas es @Fernand47588665, creada en enero, sin foto de perfil, con menos de 10 seguidores y que a fines de marzo ya había sido etiquetada en más de 5.000 tuits sobre Saab. Al menos dos influencers dijeron que fueron instruidos para etiquetar esa cuenta en sus tuits de Saab para fortalecer la campaña. “Esa cuenta de Fernand era la cuenta (principal) que debía ser etiquetada”, dijo un influencer, que añadió que “parecía sospechoso”. Twitter ha restringido temporalmente la cuenta @Fernand47588665 debido a su “actividad inusual”.

La sospechosa cuenta de Twitter mencionada en varios tuits del hashtag #freealexsaab

Y, además de aquellos que afirmaron haber sido reclutados por Alpha Reach, se detectó que al menos dos influencers con unos dos millones de seguidores enviaron tuits en marzo ofreciendo pagar a la gente si amplificaban un tuit sobre Saab o respondían con el hashtag #freealexsaab.

El 23 de marzo, el influencer nigeriano Pamilerin Adegoke envió un tuit pidiendo a la gente que “participara” en su próxima publicación, donde pidió a sus seguidores que firmaran una petición online para Saab. En ese tuit no sólo etiquetó a @Fernand47588665 sino que también etiquetó a Nicolás Maduro. Luego, Adegoke tuiteó capturas de pantalla que supuestamente mostraban dos pagos de aproximadamente 10 dólares a dos personas. Y después borró el tuit que pedía a la gente que se comprometiera. Twitter suspendió brevemente su cuenta el lunes.

Y también el 23 de marzo, la actriz nigeriana Tonto Dikeh, con 1,5 millones de seguidores, tuiteó: “Quiero dar 25.000 N (unos 65 dólares) a alguien que necesite urgentemente dinero. Por favor, dime qué te gustaría comprar si te los regalo. Por favor, añade #FreeAlexSaab a tus respuestas y podrás ser mi próximo ganador”. Una hora más tarde, pidió a la gente que firmara una petición online en apoyo a Saab y se ofreció a enviar dinero a sus seguidores si 100 personas la firmaban.

Esos tuits de Dikeh fueron borrados poco después de ser publicados. Contactada por los investigadores de BuzzFeed News, Dikeh dijo que no sabía nada de los tuits de Saab y que tampoco lo sabía su gestor de redes sociales. “No sé nada de esto. ¿Liberar a Alex Saab? ¿Quién es ese?”, dijo, y sugirió que alguien podría haber hackeado su cuenta. Su cuenta fue suspendida este martes.

El pasado 21 de febrero el régimen de Maduro organizó un concierto en Caracas para pedir la liberación de Alex Saab y les pagó con bolsas de comida a quienes asistieron

Alex Saab está detenido en Cabo Verde desde junio de 2020 y su extradición a Estados Unidos fue aprobada el pasado 17 de marzo por el Tribunal Supremo de Justicia de ese país insular de África occidental.

El empresario colombiano de 49 años es acusado de haber organizado una red de corrupción en beneficio de Maduro a través de un plan gubernamental de ayuda alimentaria para familias desfavorecidas, llamado CLAP.

Según el Departamento de Justicia de EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab se confabuló con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en EEUU, razón por la que Washington dice tener jurisdicción en el caso.

El régimen venezolano, que otorgó a Saab la nacionalidad y le da trato diplomático con un título de Enviado Especial, ha calificado la detención de “arbitraria” y ha pedido “medidas humanitarias” para que el empresario recibiera arresto domiciliario, argumentando que sufrió “maltrato y torturas”.

Con información de AFP

SEGUIR LEYENDO: