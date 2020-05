Estos son todos los ganadores del premio Pulitzer 2020

Una de las imágenes de las protestas en Hong Kong, cuyo retrato le valió a la agencia Reuters el Pulitzer en fotografías de noticias de último minuto. Foto: REUTERS/Thomas Peter

Este lunes tuvo lugar una nueva entrega de los permios Pulitzer, los cuales reconocen los mejor del periodismo a nivel global. Los anuncios de este año se habían pospuesto dos semanas debido a que algunos periodistas de la junta del Pulitzer estaban cubriendo la pandemia del coronavirus y necesitaban tiempo adicional para evaluar las presentaciones.

En años normales, los premios se anuncian ante una multitud en la Universidad de Columbia en Nueva York. Pero este no fue el caso: el lunes, Dana Canedy, quien administra los Pulitzer, dio la noticia desde la sala de su casa, luego de que los 18 miembros de la junta reunieran a los finalistas y ganadores en un “debate virtual y digital”.

“Irónicamente, la primera vez que se entregaron los premios fue en junio de 1917, menos de un año antes del brote de la pandemia de gripe española en 1918”, dijo. “Durante esta temporada de incertidumbre sin precedentes, una cosa que sabemos con certeza es que el periodismo nunca se detiene”, agregó.

La categoría de servicio público, la más codiciada, fue para el Anchorage Daily News, que en una serie de publicaciones que contó con la contribución del sitio de investigación ProPublica descubrió abusos sexuales desenfrenados en pueblos rurales en gran parte habitados por pueblos indígenas, donde la aplicación de la ley era efectivamente inexistente.

En total hay 15 categorías de periodismo y siete categorías de libros, drama y música.

Aquí la lista completa de ganadores, con la descripción de la organización:

Servicio Público: Anchorage Daily News y ProPublica.

Reportes de último minuto: El staff de the Courier-Journal del estado de Kentucky: "Por su rápida cobertura de cientos de indultos de último minuto del gobernador de Kentucky, la cual mostró que la decisión estuvo marcada por la opacidad, disparidades raciales y violación de normas legales)

Periodismo de investigación: Brian M. Rosenthal, The New York Times: “Por su revelación sobre la industria del taxi de la ciudad de Nueva York, la cual mostró como los prestamistas obtienen beneficios de operaciones depredadoras que destruyeron la vida de conducctores vulnerables. Los reportes llevaron al inicio de investigaciones a nivel federal y estatal, y derivaron en reformas estructurales de la industria”.

Periodismo explicativo: El staff de The Washington Post: “Por una serie disruptiva que mostró con claridad científica los terribles efectos de las temperaturas extremas en el planeta”.

Periodismo local: El staff de The Baltimore Sun: “Por sus reportes trascendentales sobre la previamente oculta relación financiera entre el alcalde de la ciudad y el sistema de hospitales públicos que ella ayudaba a supervisar”.

Periodismo nacional: Dominic Gates, Steve Miletich, Mike Baker and Lewis Kamb de The Seattle Times: “Por artículos trascendentales que revelaron las fallas de diseño del Boeing 737 MAX que llevaron a dos accidentes mortales y revelaron fallas en la supervisión del Gobierno”.

T. Christian Miller, Megan Rose and Robert Faturechi de ProPublica: “Por su investigación sobre la séptima flota de la Armada estadounidense luego de una serie de accidentes navales fatales en el Pacífico”.

Periodismo internacional: el staff de The New York Times: “Por una serie de historias fascinantes, cuya investigación conllevó un gran riesgo, sobre las prácticas predatorias del régimen de Vladimir Putin”.

Periodismo narrativo: Ben Taub de The New Yorker: “Por un devastador recuento de un hombre que fue secuestrado, torturado y privado de su libertad por más de una década en la cárcel de la bahía de Guantánamo. Mezcló reportajes local y prosa lírica para ofrecer una perspectiva matizada del guerra contra el terrorismo de los Estados Unidos”.

Comentario: Nikole Hannah Jones de The New York Times: “Por un excelente, ampliamente documentado ensayo sobre el proyecto 1619, que busca poner a la esclavitud de la población africana en el centro de la historia de Estados Unidos, generando un debate público sobre la fundación de la nación y su evolución”.

Crítica: Christopher Knight de Los Ángeles Times: “Por un trabajo que mostró un extraordinario servicio a la comunidad para un crítico, aplicando su habilidad para criticar una propuesta de un cambio drástico al Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y su efecto en la misión de la institución”.

Editorial: Jeffery Gerrit del Palestine Herald Press (del estado de Texas): Por editoriales que revelaron como internos en prisión preventiva murieron muertes horribles en una pequeña cárcel del condado de textasd -lo que reflejó una tendencia creciente a lo largo del estado. Con coraje, Gerrit enfrentó al sheriff local y al establishment judicial, que trató de ocultar estas tragedias innecesarias".

Caricaturas editoriales: Barry Blitt, colaborador de The New Yorker: “Por trabajo que captura las personalidades y políticas provenientes de la Casa Blanca de Donald Trump con obras engañosamente coloridas y caricaturas teóricamente gentiles”.

Fotografía de último minuto: el staff de fotografía de Reuters: “Por series de fotografías de amplio espectro de los ciudadanos de Hong Kong mientras protestaban por la violación de sus libertades civiles y defendían la autonomía de la región del gobierno chino”.

Fotografía para artículos especiales: Channi Anand, Mukhtar Khan and Dar Yasin de Associated Press: “Por impactantes imágenes del disputado territorio de Kashmir, mientras India revocó su independencia, operación que ejecutó durante un apagón comunicativo”.

Periodismo auditivo: el staff de This American Life con Molly O’Toole de Los Angeles Times y Emily Green, freelancer, Vice News: "Por ‘The Out Crowd’, periodismo reevlador e íntimo que ilumina el impacto personal de la política de ‘permanecer en México’ de la administración Trump.

Libros, Drama y Música

Ficción: The Nickel Boys, por Colson Whitehead: “Una devastadora exploración por los abusos en escuelas de reforma en la época de las leyes Jim Crow en Florida, la cual en última instancia es una poderosa historia de perseverancia, dignidad y redención humana”.

Drama: A Strange Loop, por Michael R. Jackson: “Un musical metaficcional que sigue el proceso creativo de un artista sobre temas transformativos como identidad, raza y sexualidad, que alguna vez lo sacaron de la conversación cultural y empujaron hacia los márgenes, y lo llevaron a un estado de meditación de los miedos e inseguridades humanos y universales”.

Historia: Sweet Taste of Liberty: A True Story of Slavery and Restitution in America, por W. Caleb McDaniel: “Una meditación expertamente investigada sobre las reparaciones a la esclavitud, basadas en la impresionante historia de una mujer del siglo 19, quien sobrevivió a un secuestro y vuelta a la esclavitud para demandar a su captor”.

Biografía: Sontag: Her Life and Work, por Benjamin Moser: "Un trabajo construído de manera autoritativo con pathos y gracia, el cual captura el genio y la humanidad de la escritoria, a la vez que sus adicciones, ambiguedades sexuales y entusiasmos volátiles.

Poesía: The Tradition, por Jericho Brown: “Una colección de letras construídas con maestría, las cuales combinan delicadeza con urgencia histórica en su evocación de cuerpos vulnerables a la hostilidad y la violencia”.

No ficción general: The End of the Myth: From the Frontier to the Border Wall in the Mind of America, por Greg Grandin: "Un impresionante y hermosamente escrito libro que pone a prueba el mito americano de expansión sin límites y provee un contexto convencedor para pensar sobre el momento político actual.

The Undying: Pain, Vulnerability, Mortality, Medicine, Art, Time, Dreams, Data, Exhaustion, Cancer, and Care, por Anne Boyer: “Una narrativa elegante e inolvidable sobre la brutalidad de la enfermedad y el capitalismo del cuidado de personas con cáncer en Estados Unidos”.

Música: The Central Park Five, por Anthony Davis: "Estrenada el 15 de junio de 2019 en la Ópera de Long Beach, es un trabajo operático valiente, marcado por una fuerte escritura vocal y orquesta sensible que, con habilidad, transforma un ejemplo notorio de injusticia contemporánea en algo empático y esperanzador. Libretto por Richard Wesley.