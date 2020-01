No se espera que Blake tenga un impacto en los incendios que tienen lugar en el otro extremo del enorme país, pero podría ser una señal de cambio en las extremas condiciones meteoróligicas que han alimentado el fuego. “Es fantástico ver que se está formando un ciclón. No debería decir esto... espero que no cause daños”, dijo Fitzsimmons. “Esperemos que la actividad monzónica dé un respiro a las dominantes masas de aire caliente que siguen influyendo tanto en el clima”, agregó.