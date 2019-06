El clima de creciente incertidumbre y conflicto convenció al ex primer ministro Mahatir a abandonar su retiro dorado e intervenir nuevamente en la escena política, presentándose a las elecciones de 2018 y venciendo a su ex protegido, el entonces primer ministro Najib Razak. Una vez triunfante, Mahatir prometió que su vuelta seria provisoria, lo cual es evidente para una persona ahora de 93 años, aunque no puso aún una fecha concreta para su retiro definitivo.