Michelle preguntó cuanto tiempo le quedaba de vida a Scott, pensando que serían al menos unos meses para poder disfrutar algún viaje. "Me dijeron que no. Que podían ser algunas semanas como máximo, quizás solo días. Que no había nada por hacer, ni quimioterapia ni nada, sólo paliativos. Fue devastador", le contó al diario Bristol Post.