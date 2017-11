"Los japoneses no somos personas expresivas", dijo Yuichi al autor de la nota, Roc Moran. "Existe un déficit comunicacional. Cuando hablamos no nos expresamos, no manifestamos nuestras opiniones o nuestras emociones. Los otros se ponen por delante, antes que nuestros propios deseos. También se está reduciendo el tamaño de las familias. Antes solían ser más grandes. Ahora uno come solo".