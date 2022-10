Osezno baleado en Nuevo León tiene lesión medular; su estado de salud es de pronóstico reservado

(Foto: Twitter/PROFEPA_Mx)

Luego de que se viralizó el caso del osezno que fue rescatado tras ser baleado en el municipio de Santiago, en Nuevo León, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informó este viernes sobre su diagnóstico y estado de salud.

A través de un comunicado, la dependencia en conjunto con personal de Parques y Vida Silvestre señalaron que el ejemplar de oso negro (Ursus americanus) de solo 7 meses, fue encontrado en la comunidad Ciénega de González descarnado, con exposición de músculos y tendones, por lo que fue traslado a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) para su valoración por personal médico veterinario.

Lugo de un examen físico general, toma de muestras de sangre y heces, así como toma de placas radiográficas, se detectó una lesión medular causada presuntamente por un arma de fuego y la presencia de un cuerpo extraño en la zona torácica del oso negro.

Para analizar la posibilidad de una intervención quirúrgica, los médicos veterinarios han sugerido realizar más estudios; sin embargo, mantienen el diagnóstico de salud del osezno como reservado, así como la gravedad y reversibilidad del daño.

Disparan en múltiples ocasiones a un osezno en @nuevoleon. Lo dejan cuadraplejico y su estado de salud es delicado, pues el daño es muy severo y perdió mucha sangre. Ya está siendo atendido médicamente por el ayuntamiento, pero necesita atención más especializada. pic.twitter.com/aKSKunY9z5 — Mundo Patitas AC (@MundoPatitas) October 13, 2022

“En caso de poder realizar una intervención quirúrgica, será necesario el cuidado, recuperación y rehabilitación del ejemplar”

Por otra parte, la Procuraduría informó que ya interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quien o quienes resulten responsables de la comisión de ilícitos ambientales en la materia. Estos podrían ser acreedores a sanciones administrativas y penales, entre las que destacan una multa de hasta $7,000,000m.n. (siete millones de pesos) y una pena de hasta nueve años de prisión.

La Profepa destacó que la especie de oso negro americano se distribuye en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y se encuentra protegido por las leyes mexicanas, pues sus tendencias poblacionales están a la baja por la pérdida de su hábitat y la cacería.

“La procuración del bienestar y la preservación de la vida silvestre son prioridad para la Procuraduría y agotará todos los medios posibles para garantizar un trato digno y respetuoso de la vida silvestre”, subrayó.

Qué se sabe del caso

El pasado 12 de octubre la usuaria de Twitter Fanny Miranda difundió un video el momento en que el pequeño mamífero se arrastra para poder avanzar hacia donde se encuentran sus hermanos. La mujer narró que el avistamiento ocurrió en la comunidad de Cienega de González, ubicada en la Sierra de Santiago.

Al arribar las autoridades para su rescate, se percataron que el osezno se encontraba lesionado en las extremidades traseras con exposición de músculos y tendones. “Las radiografías mostraron una lesión causada por arma de fuego y un proyectil dentro del ejemplar”, agregó la usuaria.

Por ello, fue trasladado a las instalaciones de la UANL donde se le realizaron los exámenes correspondientes.

En los últimos días, las apariciones de osos en la ciudad y municipios de la periferia de Nuevo León han cobrado relevancia, aunque no se han registrado ataques hacia la población.

Al respecto, Protección Civil hizo un llamado a los habitantes no acercarse a los ejemplares, no perder la calma ni arrojarle objetos. Así mismo reiteran que no se debe alimentar al animal ni molestarle.

Más información en desarrollo...