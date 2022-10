Jorge Salinas defendió a Cristián de la Fuente tras ser captado en un beso extramarital: “No juzguemos tanto”

(Fotos: Instagram)

Después de que trascendieran unos videos en el programa Primer Impacto donde Cristián de la Fuente fue captado besándose con una mujer que no era su esposa Angélica Castro, las reacciones por parte de los famosos alrededor de este hecho no han parado.

Fue en esta ocasión que Jorge Salinas rompió el silencio y, durante un encuentro con los medios transmitido por Venga la Alegría Fin de Semana, defendió a su íntimo amigo, a pesar de que el artista involucrado confesó que las imágenes eran reales.

“Te voy a decir una cosa, a veces las fotos, los videos no son lo real son sobrepuestos”, mencionó el actor de telenovelas como Mi corazón es tuyo, Fuego en la sangre o La que no podía amar.

Cristián de la Fuente está casado y su esposa es la actriz Angélica Castro (Foto: Archivo)

En este mismo sentido, Salinas destacó que el desliz de su conocido no era tan grave, pues incluso a él le habían llegado a suceder situaciones similares.

“Por otro lado, yo he besado gente que no es mi pareja y han sido accidentes, no juzguemos tanto, ¿me entiendes?, somos todos humanos”, sentenció ante las cámaras de TV Azteca.

De igual manera, Jorge Salinas recordó que de la Fuente está rodeado de grandes personas y que sólo los afectados eran quienes podían solucionar la situación.

“Cristián tiene una familia hermosa, bellísima, una mujer preciosa y no pasa nada, finalmente es un tema de pareja”, comentó y añadió:

Imagínate, el alcohol te hace hacer muchas pendej*das y si su mujer dice: ‘No pasa nada’, pues no pasa nada.

Respecto a su caso en particular, del cual se presume que durante algún tiempo tuvo complicaciones con el alcohol, Salinas no quiso dar muchos detalles al respecto, pero dejó un claro mensaje.

¡Jorge Salinas defendió a su amigo, Cristián de la Fuente de los ataques que ha recibido por besar a otra mujer que no es su esposa! 😱📺 #OctubrePara #VLAFinDeSemana pic.twitter.com/TManI7vqZd — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 1, 2022

“El ser humano tiene que ser responsable y cada acto tiene consecuencias positivas o negativas y hay que asumirlas”.

Qué dijo Cristián de la Fuente sobre el beso

Cristián de la Fuente, quien está casado con Angélica Castro, desde 2022, el actor mandó un mensaje al programa En casa con Telemundo para admitir los hechos.

“Una mujer me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video ayer”, “Un error de borracho, de tonto, obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia, y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad”, señaló.

Y es que, según las imágenes difundidas, el chileno estaba el pasado 15 de septiembre en el restaurante La Única, ubicado en la Ciudad de México, junto a otros amigos actores como Juan Soler, quien fue uno de los testigos principales de cómo Cristián besó a una mujer ya que él también se encontraba interactuando con la joven implicada.

En medio de una iluminación con veladoras, De la Fuente se encontraba parado, abrazando a la joven, cuando él y ella estrecharon su acercamiento. Pese a que el histrión aseguró que fue ella quien dio el primer paso para el beso, según el programa de Univision, fue cerca de una hora el tiempo en que ambos estuvieron comportándose de esta forma “romántica” y él hizo el primer movimiento para estar cerca de la mujer.

Aunado a ello, también se hizo hincapié en que en ningún momento Cristián o la mujer buscaron ocultarse, por el contrario, se besaron frente a todos los presentes.

