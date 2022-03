Familia de Chihuahua fue víctima de un ataque armado; 3 adultos fueron asesinados y 2 menores lesionados

No se ha dado informaicón sobre el estado de salud de los dos menores (Foto: Twitter)

Civiles armados acribillaron a una familia que se encontraba circulando en el poblado de El Zorrillo, el cual se ubica en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua; dos mujeres y un hombre mayores de edad fueron asesinados, mientras que dos menores de edad resultaron con heridas de bala.

Las víctimas se encontraban circulando al interior de una camioneta marca Volkswagen color negra por la vialidad que comunica la entrada al poblado con la carretera que comunica a diversas comunidades de la Sierra Tarahumara de Chihuahua cuando fueron interceptados por un grupo de civiles armados, quienes dispararon en su contra.

Autoridades estatales identificaron a las víctimas mortales como Martina V. C., de 39 años de edad; Nubia Judith M.V., de 24 años; y Jorge Omar C. C., de 36 años de edad, alias El L1; mientras que los heridos son un menor de nueve meses y otro de tres años, quienes fueron hospitalizados debido a la gravedad de sus heridas. No se ha revelado su estado de salud.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) informó que en el lugar se encontraron alrededor de 200 casquillos calibre 7.62 x 39 mm, y al menos 30 casquillos calibre .223 mm, los cuales fueron utilizados por armas largas durante el ataque a la familia.

Las víctimas se desplazaban en una camioneta Volkswagen (Foto: EFE)

Personal pericial acudió a la zona para realizar las primeras indagaciones correspondientes a la carpeta de investigación abierta por el caso, y según la información recabada por las autoridades, el ataque se registró el viernes 25 de marzo alrededor de las 13 horas.

Durante el pasado mes de febrero, sicarios acribillaron a casi una decena de personas que asistían a un funeral en Chihuahua, hechos que podrían tener conexión con los hechos violentos recientes. Pues sicarios arribaron a dos velorios donde era velada la misma persona y el saldo por ambos ataques fue de nueve acompañantes asesinados en Ciudad Juárez, en la frontera de Chihuahua.

De acuerdo con reportes locales, familiares y vecinos se encontraban en las exequias en la colonia Luis Echeverría, durante la media noche del viernes 11 de febrero, pero el grupo de hombres armados arribó y abrió fuego, dejando a dos mujeres sin vida en el lugar, mientras que un tercer hombre falleció de camino al hospital.

Más de 500 cartuchos de armas largas fueron encontrados en el lugar (Foto: EFE)

Horas más tarde, alrededor del medio día del sábado 12 de febrero, el cuerpo se siguió velando en una iglesia de la colonia 16 de Septiembre, pero hasta ahí llegaron nuevamente los sicarios y acribillaron a seis acompañantes.

Cuatro de quienes acudieron a la ceremonia fúnebre quedaron sin vida en el recinto religioso, mientras que dos más perecieron en centros médicos, entre ellos un menor de edad, según informes policiales.

En los primeros hechos se identificó a Gloria Jovana González de 27 años, María del Rosario Martínez de 52 y Jorge Antonio Torres Leyva de 35 de edad.

Las mujeres murieron por los disparos en el domicilio localizado entre las calles Francisco J. Múgica y Valentín Gómez Farías. El sujeto llegó sin signos vitales a una clínica a bordo de un auto particular y dos más quedaron con lesiones.

Pasaron alrededor de 13 horas y pese a los ataques, los familiares siguieron para dar sepultura al cadáver con una misa previa. En la capilla también se realizaba la ceremonia para despedir a un hombre mayor. El padre estaba en la eucaristía cuando irrumpieron los sujetos y dispararon.

