Este fue el caro favor que Belinda le pidió a Christian Nodal y que provocó un fuerte conflicto entre ellos

Belinda y Christian Nodal estuvieron a punto de llegar al altar y su ruptura fue mediática a inicios de 2022 (Foto: Instagram)

Uno de los romances más mediáticos de los últimos años en la farándula mexicana fue protagonizado por Christian Nodal y Belinda, y aunque ya han pasado muchos años desde su separación, todavía llama la atención por las varias controversias que acapararon los titulares de los principales medios de comunicación.

La última polémica que involucró a los cantantes se dio hace poco, luego de que se confirmara el nuevo romance de Nodal con Ángela Aguilar y el truene con Cazzu. Belinda soltó una indirecta en redes sociales que después borró. El mensaje decía: “Todo cae por su propio peso”.

Hace algunos meses, la intérprete de Ni Freud, ni tu mamá, estrenó su más reciente sencillo Cactus, canción que contenía ciertas referencias sobre su relación con Nodal. Aunque al inicio de su ruptura hubo un silencio respetuoso de los artistas, todo cambió cuando se hicieron públicas evidencias de una fuerte pelea entre ellos.

Y es que todo comenzó cuando la madre de Belinda aprobó un comentario de un internauta que llamaba “naco” al intérprete de Botella tras botella, lo que ocasionó todo un drama. Nodal no se quedó callado y comenzó a despotricar no sólo en contra de la cantante, sino también de su familia.

Aunque la actriz le dejaba en claro que ‘no’, el cantante no dudaba en insistir bajo el argumento de que “todo mundo quería verla embarazada de él”. Crédito: IG @belindapop

En un tuit, el originario de Sinaloa escribió: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”.

Además, exhibió capturas de pantalla donde se ven una serie de reclamos que le hizo Belinda tras pedirle un favor que tenía que ver con dinero. Los mensajes de la joven dicen: “Amor. ¿Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? ¿O sea no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar?”.

Aparentemente, Nodal ignoró la petición, lo que habría provocado que la joven explotara: “Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente ni con nada. Sabía que esto iba a pasar”.

Belinda y Nodal protagonizaron fuerte pelea por WhatsApp (Foto: Captura de pantalla/Tw elnodal)

De inmediato, internautas comenzaron a reclamarle al cantante por exhibir problemas personales de esa forma y no intentar buscar a la cantante para arreglar todo en privado. Nodal se defendió con un tuit que decía: “Sí lo hice, le llame varias veces. Le escribí y no cambió nada. No se trata de dinero se trata de qué siguen y siguen tratando de afectar. Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz. Solo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera qué hacer”.

La vida amorosa de Nodal después de Belinda

Después de cortar relación con Belinda y del drama de los mensajes y el tratamiento para los dientes, Nodal encontró el amor nuevamente. Cazzu, la importante rapera argentina, se convirtió en su novia y pronto se volvieron papás.

No obstante, el amor no duró demasiado, pues dos años después el cantante anunció no sólo su ruptura definitiva, sino también el inicio de una nueva historia de amor: con Ángela Aguilar, con quien en el pasado tuvo una amistad y compartieron créditos en el éxito Dime como quieres.

La relación de Nodal y la joven ha dado mucho de qué hablar, y pese a las críticas se han dejado ver derrochando amor, incluso sobre el escenario.