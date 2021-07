Susto en las Grutas de Tolantongo: desalojaron a cientos de turistas tras desborde de río

(Video: Facebook/Universus Radio)

Las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días en el estado de Hidalgo causaron un susto a los bañistas que se encontraban este sábado disfrutando en las Grutas de Tolantongo, en el municipio de Cardonal, uno de los sitios turísticos más importantes de la entidad.

Y es que cerca de las 16:00 horas, una lluvia torrencial produjo el deslave de uno de los cerros del centro ecoturístico, lo que provocó un alud de lodo y piedras sobre el río.

Fue así que las azules aguas termales se pintaron de café y se desbordaron, a tal grado, que inundaron la zona de camping. Incluso, algunas tiendas fueron arrastradas por la corriente.

Por el incidente, alrededor de 500 turistas que se encontraban en el lugar fueron evacuados. Incluso algunos se apoyaron a recoger sus pertenencias, antes de que se sucediera una tragedia.

(Foto: Twitter/Alejand52279091)

De acuerdo con Protección Civil del estado, no se registraron personas lesionadas.

“Mucho miedo. Ya nos movieron cuatro veces las casas (de campaña) y otra vez nos están diciendo que nos tenemos que mover porque el río se está desbordando [...] Venimos a relajarnos y ahorita es puro corredero”, declaró Celina a Universus Radio.

“Comenzó a llover y me metí a dormir un rato en la casa de campaña, cuando de repente me despiertan para avisarme que hay que mover la casa [...] Si no nos hubieran alertado, sí nos lleva la corriente”, expresó al mismo medio Jhonny, otro bañista

“Gracias a dios no pasó a mayores [...] Quiero recatar que el personal de aquí se movilizó de inmediato para rescatar a una gran cantidad de gente. Supieron dónde canalizarnos y los mismos turistas tuvimos la oportunidad de ayudarnos”, dijo por parte Hugo.

Aunque muchos visitantes deseaban quedarse con la esperanza de poder echarse un chapuzón este domingo, las autoridades informaron que de manera preventiva, la zona se mantendrá sin paso a turistas hasta nuevo aviso, con el fin de no exponer su integridad.





Más información en desarrollo.