Su nombre en el ámbito de la salud es el de mascarillas quirúrgicas. Estos no son considerados dispositivos de protección respiratoria, ya que no filtran partículas del aire ni crean un sello hermético de protección, aunque sí protegen contra partículas más grandes, derrames de líquidos, salpicaduras y aerosoles. Su uso es más bien de prevención y reducción de exposición a saliva y secreciones que podrían contener patógenos. Los cubrebocas no protegen contra el contagio del coronavirus.