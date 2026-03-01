Cómo cuidar tus plantas con el método natural más eficaz contra los hongos

El oxicloruro de cobre protege hojas y frutos de enfermedades fúngicas en huertas y jardines (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oxicloruro de cobre se posiciona como una de las soluciones más efectivas para combatir los hongos en huertas, frutales y plantas ornamentales. Este producto natural, conocido también como caldo bordelés, protege las especies vegetales de enfermedades fúngicas y asegura el desarrollo saludable de hojas y frutos.

Jardineros y productores valoran sus propiedades preventivas y su bajo impacto ambiental, lo que lo convierte en una alternativa recomendada por especialistas para el mantenimiento de espacios verdes. La correcta preparación y aplicación del fungicida garantiza resultados duraderos y minimiza el riesgo de daños por patógenos.

De acuerdo con la experta en jardinería Sofia Diharce, egresada de John Brookes School of Garden Design, el oxicloruro de cobre es una mezcla de sulfato de cobre y cal apagada. La fórmula funciona como un fungicida de contacto que ayuda a prevenir y controlar enfermedades como el mildiú, la antracnosis y la botritis.

El producto se utiliza ampliamente en el cuidado de rosales, frutales y hortalizas, y permite mantener el jardín libre de infecciones sin recurrir a químicos sintéticos agresivos. Según la especialista, la clave se encuentra en seguir las instrucciones del fabricante para obtener la concentración adecuada y asegurar la eficacia del tratamiento.

La preparación de la solución exige mezclar el polvo de oxicloruro de cobre con agua en las proporciones indicadas. La aplicación se realiza pulverizando sobre las hojas y tallos, cubriendo bien todas las partes afectadas, preferentemente en días sin viento ni lluvia. Este método potencia la adherencia y la acción del producto sobre los hongos.

La frecuencia recomendada es cada 15 a 20 días durante los períodos críticos del ciclo de las plantas, lo que refuerza su protección ante las condiciones ambientales propicias para el desarrollo de enfermedades.

Aplicación del caldo bordelés sobre rosales para prevenir el mildiú y la botritis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paralelamente, especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) recomiendan sumar preparados caseros e incluir plantas aromáticas para mantener las especies sanas y vigorosas. Verónica Monsutti, técnica del organismo, destacó la biodiversidad como una herramienta clave que los jardineros y huerteros deben fomentar día a día.

Además, detalló en el portal Info Campo que la jardinería orgánica se basa en métodos para combatir plagas y enfermedades utilizando preparados ecológicos que no dañan el ambiente.

La inclusión de especies con aromas intensos puede alterar el comportamiento de ciertas plagas y favorecer el equilibrio del ecosistema. También aconseja enriquecer el suelo con productos orgánicos, como compost, abonos de lombriz, harina de hueso o resaca de río.

¿Cuándo conviene aplicar oxicloruro de cobre?

Las aplicaciones preventivas en primavera y otoño resultan fundamentales para mantener las plantas sanas durante todo el año. Expertos sugieren aplicar el caldo bordelés al inicio de la primavera, antes de que aparezcan los primeros síntomas de enfermedades, y repetir el tratamiento en otoño, después de la cosecha.

Estas aplicaciones anticipadas ayudan a evitar la proliferación de hongos y a conservar la vitalidad de las plantas. El método también se recomienda luego de realizar podas en rosales y frutales, momentos en los que las heridas pueden facilitar el ingreso de patógenos.

El producto actúa como una barrera protectora y reduce el impacto de condiciones adversas como la humedad y las bajas temperaturas. Cultivadores y jardineros valoran la eficacia del producto en el manejo de enfermedades recurrentes y su contribución a la producción de frutos sanos y flores vigorosas.

El uso responsable y ajustado a las recomendaciones técnicas asegura que los residuos en el ambiente sean mínimos y que el equilibrio del ecosistema se mantenga intacto.

Ventajas del oxicloruro de cobre frente a otros fungicidas

La composición natural y la efectividad comprobada diferencian al oxicloruro de cobre de los productos químicos tradicionales. El caldo bordelés sobresale por su bajo riesgo tóxico y su compatibilidad con la agricultura ecológica. El fungicida no altera la estructura del suelo ni afecta a insectos beneficiosos, siempre que se emplee en las dosis correctas.

Los expertos destacan que el oxicloruro de cobre tiene un amplio espectro de acción contra hongos patógenos y puede integrarse a programas de control integrado de plagas y enfermedades.

La pulverización en días sin viento ni lluvia asegura mayor eficacia del tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La facilidad de preparación y aplicación permite que tanto aficionados como profesionales logren resultados satisfactorios con un mínimo de recursos. El seguimiento periódico y la observación de los cultivos resultan claves para adaptar la frecuencia y la dosis a las necesidades reales del jardín o huerta.

El oxicloruro de cobre se consolida como una herramienta esencial en el cuidado de plantas, frutales y hortalizas, ofreciendo protección natural y sostenible frente a los hongos más comunes.