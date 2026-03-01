Medio Ambiente

Cómo cuidar tus plantas con el método natural más eficaz contra los hongos

Expertos en jardinería recomiendan el uso del oxicloruro de cobre para prevenir y controlar enfermedades fúngicas en jardines, huertas y cultivos ornamentales

Guardar
El oxicloruro de cobre protege
El oxicloruro de cobre protege hojas y frutos de enfermedades fúngicas en huertas y jardines (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oxicloruro de cobre se posiciona como una de las soluciones más efectivas para combatir los hongos en huertas, frutales y plantas ornamentales. Este producto natural, conocido también como caldo bordelés, protege las especies vegetales de enfermedades fúngicas y asegura el desarrollo saludable de hojas y frutos.

Jardineros y productores valoran sus propiedades preventivas y su bajo impacto ambiental, lo que lo convierte en una alternativa recomendada por especialistas para el mantenimiento de espacios verdes. La correcta preparación y aplicación del fungicida garantiza resultados duraderos y minimiza el riesgo de daños por patógenos.

De acuerdo con la experta en jardinería Sofia Diharce, egresada de John Brookes School of Garden Design, el oxicloruro de cobre es una mezcla de sulfato de cobre y cal apagada. La fórmula funciona como un fungicida de contacto que ayuda a prevenir y controlar enfermedades como el mildiú, la antracnosis y la botritis.

El producto se utiliza ampliamente en el cuidado de rosales, frutales y hortalizas, y permite mantener el jardín libre de infecciones sin recurrir a químicos sintéticos agresivos. Según la especialista, la clave se encuentra en seguir las instrucciones del fabricante para obtener la concentración adecuada y asegurar la eficacia del tratamiento.

La preparación de la solución exige mezclar el polvo de oxicloruro de cobre con agua en las proporciones indicadas. La aplicación se realiza pulverizando sobre las hojas y tallos, cubriendo bien todas las partes afectadas, preferentemente en días sin viento ni lluvia. Este método potencia la adherencia y la acción del producto sobre los hongos.

La frecuencia recomendada es cada 15 a 20 días durante los períodos críticos del ciclo de las plantas, lo que refuerza su protección ante las condiciones ambientales propicias para el desarrollo de enfermedades.

Aplicación del caldo bordelés sobre
Aplicación del caldo bordelés sobre rosales para prevenir el mildiú y la botritis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paralelamente, especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) recomiendan sumar preparados caseros e incluir plantas aromáticas para mantener las especies sanas y vigorosas. Verónica Monsutti, técnica del organismo, destacó la biodiversidad como una herramienta clave que los jardineros y huerteros deben fomentar día a día.

Además, detalló en el portal Info Campo que la jardinería orgánica se basa en métodos para combatir plagas y enfermedades utilizando preparados ecológicos que no dañan el ambiente.

La inclusión de especies con aromas intensos puede alterar el comportamiento de ciertas plagas y favorecer el equilibrio del ecosistema. También aconseja enriquecer el suelo con productos orgánicos, como compost, abonos de lombriz, harina de hueso o resaca de río.

¿Cuándo conviene aplicar oxicloruro de cobre?

Las aplicaciones preventivas en primavera y otoño resultan fundamentales para mantener las plantas sanas durante todo el año. Expertos sugieren aplicar el caldo bordelés al inicio de la primavera, antes de que aparezcan los primeros síntomas de enfermedades, y repetir el tratamiento en otoño, después de la cosecha.

Estas aplicaciones anticipadas ayudan a evitar la proliferación de hongos y a conservar la vitalidad de las plantas. El método también se recomienda luego de realizar podas en rosales y frutales, momentos en los que las heridas pueden facilitar el ingreso de patógenos.

El producto actúa como una barrera protectora y reduce el impacto de condiciones adversas como la humedad y las bajas temperaturas. Cultivadores y jardineros valoran la eficacia del producto en el manejo de enfermedades recurrentes y su contribución a la producción de frutos sanos y flores vigorosas.

El uso responsable y ajustado a las recomendaciones técnicas asegura que los residuos en el ambiente sean mínimos y que el equilibrio del ecosistema se mantenga intacto.

Ventajas del oxicloruro de cobre frente a otros fungicidas

La composición natural y la efectividad comprobada diferencian al oxicloruro de cobre de los productos químicos tradicionales. El caldo bordelés sobresale por su bajo riesgo tóxico y su compatibilidad con la agricultura ecológica. El fungicida no altera la estructura del suelo ni afecta a insectos beneficiosos, siempre que se emplee en las dosis correctas.

Los expertos destacan que el oxicloruro de cobre tiene un amplio espectro de acción contra hongos patógenos y puede integrarse a programas de control integrado de plagas y enfermedades.

La pulverización en días sin
La pulverización en días sin viento ni lluvia asegura mayor eficacia del tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La facilidad de preparación y aplicación permite que tanto aficionados como profesionales logren resultados satisfactorios con un mínimo de recursos. El seguimiento periódico y la observación de los cultivos resultan claves para adaptar la frecuencia y la dosis a las necesidades reales del jardín o huerta.

El oxicloruro de cobre se consolida como una herramienta esencial en el cuidado de plantas, frutales y hortalizas, ofreciendo protección natural y sostenible frente a los hongos más comunes.

Temas Relacionados

oxicloruro de cobrecaldo bordeléshuertasjardínplantashongosNewsroom BUE

Últimas Noticias

Aproximadamente 3,000 animales silvestres son rescatados cada año en Costa Rica

La mayoría de los animales atendidos presentan heridas o condiciones derivadas de acciones como la tenencia ilegal, los accidentes por infraestructura y el tráfico, situación que exige una mayor concienciación de acciones educativas en la población

Aproximadamente 3,000 animales silvestres son

Qué son los créditos de carbono y cuál fue el primero aprobado por la ONU

El nuevo mecanismo internacional debuta con un proyecto pionero en Asia, que busca mejorar la calidad del aire en los hogares y promover tecnologías más sostenibles en comunidades vulnerables

Qué son los créditos de

Cómo la deforestación y la fragmentación de bosques afectan el ciclo del agua en las cuencas

Un análisis internacional liderado por la Universidad de Columbia Británica advirtió que la reducción de cobertura forestal disminuye la capacidad de las cuencas hidrográficas

Cómo la deforestación y la

Emoción y supervivencia: el regreso de Callosity Back y su cría reaviva la esperanza para la ballena franca del Atlántico norte

Un hecho inédito moviliza a grupos de investigación marina y voluntarios, quienes celebran el hallazgo y refuerzan las iniciativas que buscan revertir una realidad compleja para distintas especies

Emoción y supervivencia: el regreso

“Hada rosa”: el armadillo más pequeño del mundo reapareció en Mendoza

El reciente avistamiento del pichiciego menor en la Reserva de Biósfera Ñacuñán confirma la presencia de esta especie única en esa provincia argentina. Mide menos de 11 centímetros y pesa unos 100 gramos

“Hada rosa”: el armadillo más
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gustavo Petro aseguró que Estados

Gustavo Petro aseguró que Estados Unidos tiene una “alianza con un genocida” tras criticar ataques contra Irán

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 1 de marzo: cierran autopista México - Cuernavaca

Temblor hoy 1 de marzo en México: se registran más de 7 mil réplicas del sismo en San Marcos, Guerrero

“Sabían que eras un chingón, sabían que ibas a ganar”: Grecia Quiroz publica mensaje a 4 meses del asesinato de Carlos Manzo

Más de un año sin abrir y sin horizonte de reapertura: el museo más grande del Perú sigue inoperativo pese a inversión de S/ 500 millones

INFOBAE AMÉRICA
La Guardia Revolucionaria iraní asegura

La Guardia Revolucionaria iraní asegura que son ya 560 los militares estadounidenses muertos o heridos

El Rey cree que la tecnología debe "formar parte de un marco ético" como herramienta para la conexión

Francia, Alemania y Reino Unido amenazan con atacar las lanzaderas de misiles y drones de Irán

Donald Trump dijo que las operaciones militares contra el régimen de Irán podrían durar “unas cuatro semanas”

La UE pide "máxima contención" en Irán y aboga por la desescalada

ENTRETENIMIENTO

‘The Crown’: Netflix evalúa una

‘The Crown’: Netflix evalúa una nueva temporada sobre el caso del príncipe Andrew Mountbatten-Windsor

La verdadera historia de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette: realidad y ficción en la nueva serie

Cómo un hallazgo casual unió a Timothée Chalamet y Josh Safdie en una aventura de cine realista

Jacobi Jupe, el actor infantil que hizo llorar al mundo en “Hamnet” y cambió el final de la película

El encuentro que cambió a Leonardo DiCaprio: así fue su experiencia junto a Meryl Streep