Descubra cómo la IA está transformando el futuro del cine y la televisión

En peliculas como "Top Gun: Maverick", se utilizo la IA para devolverle la voz a "Iceman" tras una traqueotomía del actor Val Kilmer. - (Imagen ilustrativa Infobae)

La Cuarta Revolución Industrial, impulsada por los datos y la inteligencia artificial (IA), ha transformado numerosos sectores, incluidas la industria cinematográfica y televisiva.

En un sector donde tradicionalmente se ha valorado la creatividad humana, la IA ha emergido como un aliado indispensable, influenciando cada fase del proceso de producción. Esta evolución tecnológica es evidente en iniciativas como el +RAIN Film Festival, que ya premia películas generadas con IA.

Cómo aporta la IA en la industria del cine

Medios especializados de la industria destacan que uno de los avances más importantes en dicha industria es el uso de IA durante la preproducción, por medio de herramientas basadas en IA que realizan análisis de grandes cantidades de datos sobre la audiencia, lo que les permite a los productores identificar tendencias y preferencias del público.

La inteligencia artificial se posiciona como una aliada en la creatividad cinematográfica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este análisis facilita la creación de contenidos más enfocados y planificados, optimizando costos, programación y logística de proyectos. Además, los escaneos virtuales de locaciones realizados mediante IA permiten a los directores explorar escenarios digitales detallados, replicando entornos reales o fantásticos y tomando decisiones creativas desde las fases iniciales.

Durante el rodaje, la IA juega un papel crucial en la creación de entornos virtuales y sets digitales. Esta tecnología no solo reduce la necesidad de construir costosos sets físicos, sino que también ofrece un entorno de trabajo más seguro, minimizando la exposición del elenco y equipo técnico a potenciales peligros.

Un ejemplo de esto es la película “Top Gun: Maverick” en donde usaron IA para darle voz al personaje de Val Kilmer, “Iceman”, dado que el actor que interpretaba el personaje la perdió al someterse a una traqueotomía en el año 2015 tras haber sido diagnosticado de cáncer de garganta en fase avanzada.

Sindicatos y productores buscan equilibrar la creatividad humana con la tecnología de Inteligencia Artificial. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, la IA, a través de avanzados algoritmos de aprendizaje, juega un papel crucial en la gestión del movimiento de objetos y actores dentro de sets virtuales, capturando y analizando en tiempo real cada detalle de sus movimientos.

Un ejemplo destacado es la película “Gemini Man” (2019), dirigida por Ang Lee, donde se creó una versión completamente digital de Will Smith. La IA permitió replicar sus movimientos y expresiones faciales con un nivel de precisión y realismo impactante.

En la fase de postproducción, la IA ha automatizado tareas tradicionalmente manuales como la edición, la coloración y la inserción de efectos visuales. Esto se ha convertido en un apoyo para los productores, ya que sus algoritmos avanzados permiten analizar horas de grabación para seleccionar automáticamente las mejores tomas, acelerando el proceso y permitiendo a los editores enfocarse en aspectos narrativos y emocionales más que en la operación.

Herramientas basadas en IA analizan datos de la audiencia para identificar preferencias y dirigirse al público objetivo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los aspectos más impactantes de esta tecnología es la posibilidad de la creación de bandas sonoras personalizadas, componiendo música que se adapta perfectamente a la atmósfera de la grabación.

Desafíos legales de la IA en la industria del cine

No obstante, el empleo de la IA en la industria no está exento de desafíos éticos y legales. Surge el riesgo de plagio de obras preexistentes y el temor de algunos a que la IA reemplace a los escritores humanos.

Para enfrentar estos retos, sindicatos como el Writers Guild of America (WGA) han negociado con la Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) para establecer regulaciones que aseguren que la IA no reemplace la creatividad humana.

Andrés Mossos, profesor del programa de Cine en la Universidad Central, enfatiza el desafío de utilizar la IA para mejorar procesos sin eliminar puestos de trabajo. Afirma que “la IA sigue siendo una herramienta en constante aprendizaje, es decir, entre más se use, más evoluciona” según una nota publicada por dicha universidad.

Festivales como +RAIN Film Festival premia películas generadas por IA, marcando un hito en la industria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usos de la IA en diferentes industrias

El impacto de la IA se ha extendido a diferentes industrias, por ejemplo, en actividades de ocio, como un portal de casino en línea, en donde se emplea para analizar el comportamiento de los jugadores, personalizar la oferta de juegos y mejorar la seguridad de la plataforma.

Los algoritmos de aprendizaje automático pueden detectar comportamientos sospechosos, prevenir fraudes y garantizar que los jugadores tengan una experiencia de juego segura y placentera.

La IA ha impacto sectores como el cine, televisión e incluso actividades de ocio como un portal de casino en línea. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, también se utiliza para optimizar las estrategias de marketing, permitiendo a los casinos crear campañas publicitarias personalizadas y maximizar la participación de los usuarios.

La multiplicidad de usos de la IA, en varios sectores, muestra una realidad tecnológica en constante evolución, que sigue abriendo nuevas posibilidades y desafiando las barreras tradicionales. El progreso continuo y el aprendizaje de la IA depende de cada uno y del beneficio que pueda aportar a su industria.