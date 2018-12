(Post scriptum. Entre los procesos célebres figuran el del Niño de la Guardia, judío, al que se le arrancó el corazón; el sufrido por Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática castellana, acusado de hechicería, y absuelto; el de Fray Luis de León, procesado por su traducción del Cantar de los Cantares, y absuelto cinco años después. Al volver a su cátedra, pronunció aquellas famosas palabras: "Decíamos ayer…". Y también padecieron procesos Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Por cierto, la Inquisición y sus torturas hicieron escuela. El Potro fue reemplazado por la picana eléctrica. El Ahogado todavía se aplica en algunas cuevas de los servicios de Inteligencia. La quebradura de dedos, piernas y brazos aun funciona como castigo de las mafias italianas, y su variante con bloques de hierro en los pies de los prisioneros fue usada por los nazis en Auschwitz. En rigor de verdad, desde siempre y hasta hoy, en cualquier comisaría de países civilizados (o no tanto), los interrogatorios son reforzados por golpes que no dejan marca –con guías telefónicas, toallas o rollos de papel–, y en los sótanos de las dictaduras aun funciona el Submarino Seco: varios intentos de asfixia envolviendo la cabeza del sospechoso con una bolsa de plástico. Y arrancar las uñas no es algo del pasado").