Las 12 fotos del balcón de Buckingham que cuentan la historia de la reina Isabel II en la monarquía británica

La familia real británica en 2017. Desde la izquierda, Camilla, la duquesa de Cornualles, el príncipe Carlos, la princesa Eugenia, la reina Isabel II, al fondo Timothy Laurence, la princesa Beatriz, el príncipe Felipe, Kate, la duquesa de Cambridge, la princesa Charlotte, el príncipe George y el príncipe William en el balcón del Palacio de Buckingham, después de asistir a la Ceremonia anual Trooping the Colour en Londres (17 de junio de 2017/AP/Kirsty Wigglesworth)

Cuando era una niña de 9 años, la princesa Isabel apareció con su familia en el balcón del Palacio de Buckingham para conmemorar el Jubileo de Plata de su abuelo Jorge V, con una sonrisa emocionada en el rostro mientras miraba a la multitud abajo.

Casi un siglo después, se espera que la ex princesa, ahora la reina Isabel II de 96 años, suba al mismo balcón esta semana para sonreír y saludar a los millones que celebran sus 70 años en el trono.

La hoy reina Isabel II de Gran Bretaña, entonces princesa, en el centro, saluda desde el balcón del Palacio de Buckingham, Londres, con sus abuelos, el rey Jorge V y la reina María, en esta foto del 6 de mayo de 1935. La princesa Margaret es apenas visible sobre el borde del balcón. (Foto AP, Archivo)

La apariencia del balcón es la pieza central de casi todas las celebraciones reales en Gran Bretaña, una oportunidad para que el público eche un vistazo a la familia reunida para una gran foto con motivo de bodas, coronaciones y jubileos. Cada junio, la familia real extendida se pone sus mejores uniformes, sombreros y vestidos y se reúne para conmemorar el cumpleaños de la reina, que se celebra con un extravagante desfile militar conocido como Trooping the Colour y concluye con el momento en el balcón después de que pasa volando la Royal Air Force.

Las imágenes del balcón a lo largo de las décadas narran los rostros cambiantes de la monarquía y ofrecen instantáneas de muchos hitos en la vida de Isabel. Cuando era joven, la princesa se puso su uniforme militar y estuvo junto a Winston Churchill para celebrar el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945.

El rey Jorge VI de Gran Bretaña, segundo a la derecha, y la reina Isabel, en el centro, con sus hijas, la princesa Isabel y la princesa Maragret con sus túnicas de coronación, cuando aparecieron en el balcón del Palacio de Buckingham, en Londres, el 12 de mayo de 1937. Otras son damas de honor. (Foto AP, Archivo)

Ocho años más tarde, usó la Corona del Estado Imperial y túnicas reales para saludar a un mar de súbditos exultantes después de su propia coronación.

Este jueves, la aparición en el balcón del Jubileo de Platino de la familia será notable para los que estarán ausentes. Los funcionarios del palacio anunciaron a principios de este mes que “después de una cuidadosa consideración”, la reina decidió que solo los miembros de la familia real que trabajan y sus hijos se reunirán en el balcón.

El rey Jorge VI y la reina Isabel de Gran Bretaña aparecen con sus hijas, la princesa Isabel, a la izquierda, y la princesa Margarita, en el balcón del Palacio de Buckingham, Londres, el 22 de junio de 1939 después de su regreso de su gira por Canadá. (Foto AP, Archivo)

Eso significa que el príncipe Harry y su esposa Meghan, quienes se alejaron de los deberes reales de primera línea y se mudaron a California en 2020, y sus hijos pequeños serán excluidos. También lo hará el príncipe Andrew, quien ha sido deshonrado por un escándalo sexual y sus vínculos con el difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

“Creo que la decisión de tener en el balcón solo a los miembros actuales de la familia real que trabajan en el balcón fue muy sensata porque evita situaciones incómodas”, dijo Emily Nash, editora real de ¡HOLA! revista.

La reina Isabel II de Gran Bretaña, la entonces princesa Isabel, y su esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, saludan a la multitud desde el balcón del Palacio de Buckingham, Londres, en esta foto del 20 de noviembre de 1947, después de su boda. De izquierda a derecha, el rey Jorge VI, la princesa Margarita, Lady Mary Cambridge, los novios, la reina Isabel y la reina María. (Foto AP, Archivo)

“La gente está observando la dinámica familiar para ver si hay tensiones, y creo que habría una gran protesta si vemos al Príncipe Andrew en el balcón. Así que resuelve todos esos problemas de una sola vez”, agregó Nash. “Pero el palacio dejó en claro que Harry y Meghan siguen siendo miembros muy queridos de la familia y que estarán aquí”.

Harry y Meghan, conocidos como el duque y la duquesa de Sussex, han dicho que volarán al Reino Unido con sus dos hijos pequeños y que esperan unirse al largo fin de semana de festividades. El viaje será la primera visita de la familia al país de origen de Harry, y cualquier aparición que hagan en los eventos del Jubileo, incluido un servicio en la Catedral de St. Paul y una posible segunda reunión en el balcón el domingo, será observada de cerca.

La reina Isabel II de Gran Bretaña saluda desde el balcón del Palacio de Buckingham, luego de su coronación en la Abadía de Westminster, el 2 de junio de 1953. También saludan el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, el príncipe Carlos y la princesa Ana. La reina Isabel, la reina madre, se ve en el extremo derecho. (Foto AP, Archivo)

Mientras tanto, Andrew se mantendrá alejado de la atención pública después de que recientemente llegó a un acuerdo multimillonario con una mujer que presentó una demanda en los Estados Unidos acusándolo de agresión sexual cuando tenía 17 años. El segundo hijo de la reina fue despojado de sus títulos militares honorarios en enero en medio del escándalo.

Algunos observadores reales dicen que la alineación limitada del balcón este jueves también es consistente con un antiguo deseo del príncipe Carlos de reducir la monarquía.

Con la túnica escarlata de los Granaderos, la reina Isabel II sostiene a su hijo de 12 semanas, el príncipe Eduardo, ante la multitud reunida frente al Palacio de Buckingham en Londres, el 13 de junio de 1964, después de la tradicional ceremonia Trooping the Colour en el cercano Horse Guards Parade. (Foto AP, Archivo)

La decisión significa que la reina estará flanqueada el jueves en el balcón por su heredero de 73 años, Carlos, y su esposa Camila; el príncipe William, segundo en la línea de sucesión al trono, con su esposa Kate y sus tres hijos; y los hermanos de Carlos, la princesa Ana y el príncipe Eduardo, junto con sus cónyuges.

Varios otros miembros de la realeza trabajadora menos reconocibles se unirán al grupo, incluido el primo de la reina, el duque de Gloucester y su esposa, así como el duque de Kent y la princesa Alexandra.

La Reina Isabel II de Gran Bretaña, tercera desde la derecha, se une a otros miembros de la Familia Real, en el balcón del Palacio de Buckingham, Londres, después de asistir al Trooping of the Colour anual, el 13 de junio de 1981. (Foto AP/Bob Dear, archivo)

Si bien algunas reuniones anteriores en balcones han incluido un gran contingente de miembros de la realeza, incluidos los primos lejanos de la reina, la celebración del Jubileo de Diamante en 2012 vio a la reina acompañada por solo cinco familiares cercanos: Charles, Camilla, William, Kate y Harry.

“Estaba haciendo un punto, está diciendo: este es el futuro, amigos”, dijo Robert Hardman, biógrafo de la monarca y autor de “Queen of Our Times: The Life of Elizabeth II”.

El príncipe Carlos de Gran Bretaña besa a su esposa, Lady Diana Spencer, la nueva princesa de Gales, en el balcón del Palacio de Buckingham en Londres, Inglaterra, el 29 de julio de 1981 después de su boda en la Catedral de St. Paul. La reina Isabel II se encuentra a la derecha. (AP, archivo)

Para esta semana, “no se trata de que a Andrew, Harry o Meghan se les prohíba el balcón”, agregó Hardman. “Se han retirado de los deberes reales, por lo que no son parte de la unidad operativa. Eso es todo lo que es.”

La tradición de la aparición en un balcón comenzó con la reina Victoria, quien transformó el Palacio de Buckingham en la residencia oficial del monarca y en el hogar de la familia real en el siglo XIX. Victoria hizo su primera aparición en un balcón real durante las celebraciones que marcaron la inauguración de la Gran Exposición de 1851.

El príncipe Harry de Gran Bretaña saca la lengua para las cámaras en el balcón del Palacio de Buckingham en Londres, Inglaterra, el 11 de junio de 1988, después de Trooping of the Colour. La princesa Diana lo sostiene, mientras un sonriente príncipe William se para al frente y Lady Gabriella Windsor está a su izquierda. (Foto AP/Steve Holland, archivo)

Es un momento simbólico en el que la corona y la gente se unen, dijo Ed Owens, historiador real y autor de “The Family Firm: Monarchy, Mass Media and the British Public 1932-1953″.

“Se popularizó como este momento en el que la nación llegó a admirar a la realeza”, dijo Owens.

De izquierda a derecha, el príncipe Harry, el príncipe Andrés, la reina Isabel II, el príncipe Felipe, el príncipe Andrés y Sofía, la condesa de Wessex de Gran Bretaña, saludan desde el balcón del Palacio de Buckingham, en Londres, el domingo 10 de julio de 2005 (Matt Writtle, vía AP, archivo)

Es una ocasión formal, aunque los niños reales traviesos a menudo roban la escena. Harry, a los 3 años y todavía en los brazos de su madre Diana, impresionó cuando les sacó la lengua a los fotógrafos.

Los observadores reales tienen la esperanza de que la reina, que ahora tiene problemas para moverse y recientemente se perdió varios compromisos públicos importantes, esté presente en el balcón del jueves y en al menos uno o dos de los eventos planeados para el fin de semana del Jubileo de Platino de cuatro días. Pero no hay promesas.

El príncipe William de Gran Bretaña, centro derecha y su esposa Kate, duquesa de Cambridge saludan con la reina Isabel II de Gran Bretaña, derecha, y el príncipe Carlos de Gran Bretaña con Camilla, duquesa de Cornualles, izquierda, en el balcón del Palacio de Buckingham después de su boda, en Londres Viernes, 29 de abril de 2011. (Foto AP/Matt Dunham, archivo)

“No podemos dar nada por sentado en este momento: a la edad de 96 años, tienes días buenos y días malos”, dijo Joe Little, editor gerente de la revista Majesty. “El palacio lo está tomando un día a la vez”.

