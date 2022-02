Fotos: Ucrania armó a los civiles para que ayuden a resistir la invasión de Rusia

Civiles armados en Kiev (Mikhail Palinchak/Pool via REUTERS)

Las fuerzas armadas de Ucrania empezaron a entregar miles de rifles a civiles para que se defiendan de los invasores rusos en Kiev .

Uno de los primeros que confirmó la noticia fue el ex presidente de Ucrania Petro Poroshenko, quien sorprendió al aparecer en una entrevista en CNN con un rifle Kalashnikov en las calles de la capital ucraniana. Luego, las agencias de noticias internacionales empezaron a difundir fotografías de gente armada en distintos puntos de la ciudad más importante del país.

Un civil con uno de los rifles que repartió Ucrania (AFP)

Poroshenko, quien gobernó Ucrania desde el 7 de junio de 2014 hasta el 20 de mayo de 2019, le expresó al periodista John Berman que estaba dispuesto a resistir “siempre”, tras ser preguntado sobre cuánto tiempo soportaría la envestida rusa.

Pedro Poroshenko: "Ucrania va a resistir para siempre"

“Señor presidente, ¿puede decirme con qué están armados ahora los miembros del grupo en el que se encuentra y cuál es su intención si los rusos llegan en las próximas horas?”, le consultó el comunicador.

Los ucranianos cargan sus armas (REUTERS)

El ex mandatario respondió: “Esto es muy fácil, este es el Kalashnikov corto, tenemos solo 300 miembros del batallón de defensa territorial y dos ametralladoras; y tenemos, bueno... Eso es todo. No tenemos ninguna artillería pesada, no tenemos tanques, no tenemos transporte de personal armado porque lanzamos este proceso hace apenas un par de días y creamos esto para dos días. Esta es la larga fila de personas que quieren alistarse en el batallón pero no tenemos suficientes armas para ellos”.

Los varones de entre 16 y 60 años no pueden salir de Ucrania (EFE)

Luego, subrayó: “Esta es la razón por la que estamos sentados aquí, gente normal y corriente, nunca estuvieron en el ejército; y ahora están en fila para unirse a nosotros. Esta es una demostración extremadamente palpable y extremadamente grande de cómo los ucranianos odian a Putin, y cómo estamos en contra de la agresión rusa. Esto es muy claro”.

Civiles ucranianos en un ejercicio del Ejército hace unos días (REUTERS/Umit Bektas)

Consultado sobre cuánto tiempo cree que pueden soportar, contestó: “Para siempre. Creo que Putin nunca conquistará a Ucrania, no importa cuántos soldados tenga, cuántos misiles tenga, cuántas armas nucleares tenga... Los ucranianos somos un pueblo libre, con un gran futuro europeo. Esto definitivamente es así”.

Este viernes, el presidente ruso, Vladimir Putin, llamó al ejército ucraniano a “tomar el poder” en Kiev y derrocar al presidente Volodimir Zelensky y a su entorno, a los que calificó de “neonazis y drogadictos”.

Ejercicios militares para civiles a comienzos de esta semana en Kiev (REUTERS/Umit Bektas)

“Tomen el poder entre sus manos. Me parece que será más fácil negociar entre ustedes y yo”, lanzó Putin al ejército ucraniano en una intervención en la televisión rusa.

El mandatario ruso afirmó que no combate a unidades del ejército, sino a formaciones nacionalistas que se comportan “como terroristas” usando a civiles “como escudos humanos”.

Un soldado explica el funcionamiento de las armas a los ucranianos (REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Más temprano, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que unidades militares rusas han bloqueado la capital ucraniana desde el oeste. El parte castrense, publicado en Telegram, añadió que las tropas rusas “continúan cumpliendo sus misiones en la región de Kiev y en otras ciudades”.

Mujeres y niños también participaron de los ejercicios (REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

“Actualmente, las fuerzas principales de la tropas aerotransportadas se unieron a las unidades que desembarcaron en el aeródromo de Hostomel, asegurando el bloqueo de la ciudad de Kiev”, dijo el portavoz de Defensa, Ígor Konashénkov.

