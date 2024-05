Met Gala 2024: hablamos con Zanna Roberts Rassi, anfitriona de la alfombra roja

Sleeping Beauties: El despertar de la moda. Elegancia e inspiración. Nuestras celebridades favoritas.

El mundo de la moda cuenta con un evento que todo el mundo espera cada año: la Met Gala. En esta ocasión, asistirán al evento un enorme número de celebridades, entre las que se encuentran Chris Hemsworth, Bad Bunny, Anne Hathaway, Kim Kardashian y muchas más.

Para palpitar el evento, que se transmitirá en vivo el 6 de mayo por E! Entertainment, pudimos conversar con la anfitriona de la alfombra roja Zanna Roberts Rassi, quien nos contó sobre la temática de este año y cuál es el atractivo de un evento como la Met Gala.

LIVE FROM E! -- "2023 Met Gala" -- Pictured: (l-r) Jenna Lyons, Zanna Roberts Rassi, Zuri Hall, Jonathan Van Ness -- (Photo by: Dave Kotinsky/E! Entertainment)

—Un placer conocerte. Soy Ana Manson, de Malditos Nerds | Infobae, en Argentina. Hablemos sobre la Met Gala. Este año tú serás la anfitriona, ¿verdad? Pero esta no será tu primera vez en ese rol, ¿cierto?

Zanna Roberts Rassi: —Exacto, no es la primera. Lo he hecho durante algunos años. Realmente es uno de los eventos más increíbles del año. Es el evento que yo más espero en lo que respecta a la moda porque, como sabes, las celebridades cumplen la función de musas para estos diseñadores. No es al revés. Los Oscar, por ejemplo, siempre son increíbles y las celebridades van como su mejor versión. Pero aquí las celebridades se transforman en la visión de los diseñadores. Es el show de ellos, y las celebridades son los mejores modelos. Realmente es mi favorito. Está tan enfocado en la moda. Son trajes. ¿Cómo no puede ser divertido eso?

—¡Lo es! ¡Es muy divertido! ¿Ya sabes qué vas a vestir este año?

Zanna Roberts Rassi: —Dios mío, ¡me encantaría saberlo! Aún estoy esperando la entrega de dos cosas. Uno es un vestido de pieza única que viene de Vietnam, y algo más de aquí. A veces es una decisión de tiempo. Y yo tengo demasiado interés por lo que los demás visten como para notar qué visto yo. Mi trabajo es descubrir lo que todo el mundo viste mucho antes de que lleguen a la alfombra. Así que cuando el show comienza, podemos darle la información a las primeras personas. Y no solamente es lo que visten, sino por qué lo visten y la historia que hay detrás de eso. Siempre son buenas historias. Mi foco en estas últimas semanas es descubrir esas historias,

—Porque cada prenda cuenta una historia, ¿cierto? De eso se trata la Met Gala. ¿Cuál es la temática de este año?

Zanna Roberts Rassi: —La temática es diferente a la exhibición, y esto es algo que no muchas personas saben. El tema será un “jardín del tiempo”, y está basado en una historia corta de J.G. Ballard del año 1962. Es una historia muy distópica sobre un jardín, y resumida es sobre la belleza transitoria y cómo algo puede dejar de ser hermoso a través del tiempo. La moda es cíclica, en cierta forma. Cuando se trata de temas que se representan en la alfombra, creo que la interpretación obvia de un “jardín del tiempo” será floral. Veremos muchas cosas botánicas, enormes flores 3D, probablemente muchas flores reales. Veremos muchos aspectos inspirados en la naturaleza. Creo que también veremos muchos aspectos más antiguos regresar, porque el tema de la exhibición en sí tiene que ver con bellezas durmientes y el despertar nuevamente de ciertas modas, así que varios aspectos literalmente van a volver a despertar, porque esas son las bellezas durmientes. Imagino que eso será lo que veremos en la alfombra.

LIVE FROM E! -- "2023 Met Gala" -- Pictured: (l-r) Zanna Roberts Rassi, Jonathan Van Ness, Jenna Lyons, Zuri Hall -- (Photo by: Dave Kotinsky/E! Entertainment)

—¿También veremos algo de reciclaje?

Zanna Roberts Rassi: —Absolutamente. Reciclaje y sostenibilidad serán temas muy importantes de la conversación que todos vamos a estar teniendo. La sostenibilidad de las piezas más vintage son un tema de conversación de hoy en día. Se ha visto a través de las alfombras, a lo largo de las temporadas, todo el mundo estaba usando atuendos más antiguos. Es una conversación muy importante, y hay muchos vestidos y piezas de moda sorprendentes que aún no han tenido su debido reconocimiento. Entonces el momento para ellos es ahora, y creo que algunas de las estrellas más grandes harán eso.

—¿Y cuál es la estrella que más ganas tienes de ver o de hablar?

Zanna Roberts Rassi: —¡Todas! Pero con solo ver a los co-hosts, está Zendaya. Es una verdadera estrella del cine. Ella trata toda alfombra como un set de cine, y realmente se transforma en un personaje en la alfombra. Luego tenemos a Jennifer Lopez, otra estrella mágica. También habrá rostros nuevos en la moda, con los que personalmente estoy obsesionada en estos momentos, como Greta Lee, Sydney Sweeney. Estas mujeres están empujando los límites de la moda de una manera muy interesante.

—¿Y en cuanto a los hombres?

Zanna Roberts Rassi: —Chris Hemsworth también será un co-host, y estoy muy ansiosa por él. Bad Bunny es mi favorito, de Puerto Rico. Él es alguien que, como nadie en mucho tiempo, está a la vanguardia de la moda. Para él, el género no es parte de la conversación, no es algo que le importe. Si le gusta algo, lo viste. Él solía ir de compras al departamento femenino con su madre en Puerto Rico, y es ahí donde desarrolló su estilo. Esas son la clase de historias que me encantan. Adoro contar esas historias, en especial cuando vemos un grupo tan increíble.

—¡No puedo esperar! Zanna, tu además has sido conductora de varios eventos como los Emmy o los Golden Globes. ¿Cuál es tu favorito?

Zanna Roberts Rassi: —Es una gran pregunta, pero es como elegir a tu hijo favorito. ¿Ahora mismo? Met Gala. Porque es fantasía. Celebridades que nunca esperas ver en estos vestidos vienen a la alfombra bajo una temática, con trajes. Nunca las has visto así. Siempre las ves como su mejor versión, pero este es un momento completamente diferente, dedicado a la moda, es algo fuera de este mundo. Es realmente un espectáculo.

Live From E! - Season 2023

—Y en el clima actual político y social, ¿qué crees que la Met Gala y sus asistentes tendrán para decir de positivo hacia el público y los fans que estarán viendo?

Zanna Roberts Rassi: —Creo que, en relación a lo que hablamos, hay muchos valores que se pueden transmitir a través de la alfombra, y hay muchas declaraciones que se pueden hacer a través de la moda, lo que es genial. Lo hemos visto en los Oscar, lo hemos visto en los Golden Globes. Hemos visto a todos vistiendo negro, a todos usando pins. Hemos visto declaraciones en todas las alfombras, y creo que en esta ocasión habrá mucho sobre sostenibilidad. Habrá mucho sobre el medio ambiente, sobre traer piezas antiguas. Eso es una conversación muy relevante. En cuanto a lo político, quién sabe. Siempre habrá alguna declaración, ¿y por qué no? Creo que es un gran lugar para hacerlo. Si puedes usar la moda y este escenario para realizar una declaración sobre lo que crees, entonces tienes mi apoyo.

—Y es un gran escenario, que estará viendo todo el mundo.

Zanna Roberts Rassi: —Es un escenario global, y lo que la gente quiera decir debe ser escuchado. Y en este caso pueden hacerlo a través de la moda.

—¿Crees que tiene potencial de alcanzar a mucha gente para enviar algún mensaje?

Zanna Roberts Rassi: —Absolutamente. Esta es una alfombra que se ve de forma global en segundos. Si ves nuestra cobertura, es global. Puedes ver estos atuendos instantáneamente de forma digital y social. Estamos en todos lados. Y de esa forma, todo el mundo puede ver el mensaje que se quiere transmitir a través de un atuendo fabuloso. Es como que nosotros somos los primeros en transmitir todas las noticias, y estamos orgullosos de las historias que contamos.

—Sí, y todos necesitamos la distracción y el entretenimiento, ¿no?

Zanna Roberts Rassi: —Estoy totalmente de acuerdo. Volviendo a tu pregunta, creo que se trata de eso. De escapar. Vivimos en tiempos difíciles, y creo que hay un elemento en la moda que no es superficial, sino que hay un elemento de escape y disfrute, de sumergirnos en las artes. Y eso está bien.

—Está bien y también es necesario.

Zanna Roberts Rassi: —Concuerdo contigo. También hay muchas cosas buenas que salen de esto. Se crean muchos trabajos, y hay dinero recaudado para beneficencias, además de que estas piezas se conservan a salvo para futuras generaciones. Eso en sí mismo es historia, es legado.