Nicki Nicole, Snow Tha Product y Ptazeta: las nuevas caras femeninas del rap en español que dominan la escena internacional

La cultura del Hip-Hop ha visto desfilar por sus filas a grades exponentes del rap como The Notorius B.I.G, Tupac Shakur, Snoop Dog, Eminem, Dr. Dre, Ice Cube, 50 Cent, entre muchos otros, no obstante, son pocas las mujeres que han logrado romper estereotipos y -con el doble de esfuerzo- han ganado su lugar en la escena al anteponerse al machismo que por años ha permeado el género.

Si bien artistas como Mary J. Blige han abierto la puerta del rap a nuevas generaciones de mujeres en Estados Unidos, América Latina y países hispanohablantes no se ha quedado atrás y cada vez es más común percibir nuevos talentos que buscan posicionarse como referentes del género a escala nacional e internacional.

Es así que en países como México, Argentina, Venezuela, Guatemala, España y Colombia han florecido raperas como Yoss Bones, Hispana, Gabylonia, Lee Eye, Ximbo, Rebeca Lane y muchas otras exponentes que a través de su arte, rimas y música han ganado poco a poco terreno en un género dominado por los hombres. Sin embargo, hay algunas mujeres cuyo éxito ya trascendió fronteras y que actualmente se posicionan como la nueva cara femenina del rap, tal es el caso de la argentina Nicki Nicole, la española Ptazeta y la mexico-estadounidense Snow Tha Product.

La mexicana con tremendo flow: Snow Tha Product

Snow Tha Product en la alfombra de los Latin Grammy (Photo by Bridget BENNETT / AFP)

Claudia Alexandra Madriz Meza, mejor conocida como Snow Tha Product, es una rapera mexico-estadounidense cuyo nombre artístico se ha vuelto uno de los más sonados en la escena durante los últimos años.

Pese a que Snow Tha Product nació en Estados Unidos, su ascendencia mexicana e innegable talento la han posicionado como una de las raperas más famosas y representativas de la generación. Aunque en el país norteamericano ya llevaba algunos años rapeando de forma independiente, el público latinoamericano enloqueció y se enamoró de Claudia cuando el productor argentino Bizarrap publicó su Music Session #39 la cual tuvo como protagonista a “la mexicana con tremendo flow”.

Con más de 175 millones de vistas, la colaboración de Snow Tha Product con Bizarrap catapultó a la rapera al éxito con el público latinoamericano quienes quedaron sorprendidos con la habilidad que la mexicana tiene para rapear en inglés, español e incluso para combinar ambos idiomas mientras suelta alrededor de 200 palabras por minuto. Asimismo, su carismática personalidad e impecable estilo fueron dos de los factores principales para considerarla como un alto referente femenino de la escena del Hip-Hop.

Snow Tha Product cuenta con un amplio material discográfico en el que destacan canciones en inglés y español como Ayayay!, Bilingue, Goin’ Off, Tell you like this o Que oso, asimismo, ha participado en colaboraciones con los raperos mexicanos Gera MX y Alemán así como con las artistas femeninas Kenia OS y Nicki Nicole.

Nicki Nicole: entre sus 21 años y el éxito internacional

A su corta edad Nicki Nicole ha conquistado el corazón de miles de fanáticos alrededor del mundo (Foto: Chule Valerga)

Con apenas 21 años de edad, la argentina Nicki Nicole ya ha asegurado su lugar como una de las máximas exponentes del Hip-Hop no solo en la escena de su país sino a nivel internacional. Un metro y 45 centímetros de altura, una cara angelical, creatividad, un talento innegable de interpretación y presencia artística han sido los ingredientes clave para que la joven haya conquistado a América Latina, Estados Unidos y parte de Europa con su particular y refrescante estilo.

Cabe mencionar que Nicki Nicole también realizó una colaboración con su connacional Bizarrap, misma que catapultó a ambos al mundo de la fama. Actualmente la Music Session #13 del productor argentino cuenta con 177 millones 636 mil 026 vistas y, aunque el éxito del tema por sí solo ya es sorprendente, la carrera de la joven de 21 años ha subido como espuma a partir de dicho punto.

A su corta edad, Nicki Nicole cuenta con dos álbumes de estudio: Recuerdos (2019) y Parte de Mí (2021) y un sinfín de singles en los que ha colaborado con artistas de talla internacional como Los Ángeles Azules, su novio Trueno, Dread Mar I, Mora, Mon Laferte, Christina Aguilera, Rauw Alejandro, entre muchos otros.

La joven promesa de argentina también ha llegado a representar el género en eventos de gran renombre como el festival Coachella en Estados Unidos y recientemente en “La Gran Velada del año II” en donde interpretó su éxito Colocao. Entre sus canciones más reconocidas se encuentran Wapo Traketero, Mala Vida, Plegarias, Mamichula, Baby y Sabe.

Pese a que Nicki Nicole comenzó su camino dentro de la cultura Hip-Hop, su versatilidad le ha permitido moverse constantemente entre distintos géneros musicales, no obstante, su esencia y principal estilo la convierten en una de los máximos referentes femeninos del género actualmente.

Ptazeta y el poder de las redes sociales

Ptazeta ha alcanzado el éxito gracias a plataformas digitales (Foto: @pedro.colmeiro)

La presencia del COVID-19 supuso una inesperada pausa para el mundo; si bien el confinamiento y las múltiples medidas sanitarias para evitar contagios mantuvieron al mundo entero en incertidumbre, para Zuleima González -conocida popularmente como Ptazeta- fue la oportunidad perfecta para ponerse a trabajar e impulsar su proyecto artístico a través de las redes sociales.

Fue en dichas plataformas digitales que Ptazeta logró cautivar a gran parte del público español que, complacidos con su estilo original y habilidad para rimar, le dieron el impulso necesario para posicionarse como una de las raperas hispanohablantes más importantes de los últimos años.

Resulta pertinente recordar que, pese a que Ptzatea es española, su música cuenta con grandes tintes de influencia latina, llegando incluso a incursionar en el trap y el reggaetón en colaboraciones como la que realizó a lado de la colombiana Farina. Adicionalmente, ha logrado posicionarse como una de las favoritas del público latino gracias a su participación en el proyecto del productor argentino Bizarrap en la Music Session #45 la cual cuenta con más de 70 millones de reproducciones en YouTube.

Con un carácter fuerte, una carismática personalidad y un estilo único en el género y en su país, Ptazeta continúa ganando terreno entre los exponentes masculinos del género en España, del mismo modo que continúa experimentando nuevos ritmos y líricas que puedan ser del agrado ya no solo para la escena española sino para toda la internacional. Entre sus más grande éxitos se encuentran temas como Trakatá, Mami, Mensaje Enviado, Cae la noche, Ri Ri, etc.

