Eminem y AMLO: los mejores memes que dejó la supuesta canción que el rapero le compuso al presidente de México

En redes sociales, usuarios compartieron el video del fragmento de una canción que presuntamente Eminem le dedicó al presidente de México

La mañana de este martes 17 de mayo el nombre de Eminem se volvió tendencia en México, esto después de que se viralizara en Tik Tok y Twitter un video que contenía el fragmento de una canción que presuntamente el rapero estadounidense le compuso al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el material audiovisual se pueden apreciar una serie de imágenes del mandatario tabasqueño, mientras de fondo suena un inconfundible beat de rap. No obstante, es la lírica de la canción la que causó gran conmoción entre internautas que difundieron el video, quienes de forma casi inmediata atribuyeron dicha composición al rapero estadounidense Eminem.

Cabe mencionar que, aunque la voz que se percibe en el video viral es muy parecida a la de Eminem, no existe una fuente oficial que confirme que dicha melodía es obra del rapero estadounidense. Sin embargo, la polémica que desató dicho video fue tanta que los usuarios de redes sociales desataron su creatividad para abordar la situación con humor, y para ello recurrieron a los divertidos y siempre confiables memes.

Tras la supuesta tiradera del rapero estadounidense a AMLO, usuarios en redes sociales difundieron divertidos memes (Foto: Twitter / @ElSolitoXXX)

Tras la supuesta tiradera del rapero estadounidense a AMLO, usuarios en redes sociales difundieron divertidos memes (Foto: Twitter / @SirCabronMx)

Aunque se ha desmentido que realmente sea Eminem el intérprete de la tiradera a Andrés Manuel López Obrador, existieron usuarios en redes sociales que defendieron la idea de que el rapero estadounidense se había pronunciado respecto a la situación actual que atraviesa el país con el gobierno en turno, motivo por el cual la canción rápidamente se viralizó.

El rap fue compuesto totalmente en inglés y tras las primeras notas del beat resuena la pregunta: “¿Sabes lo que pasa en México”, misma que detona una fuerte crítica para Andrés Manuel López Obrador y el trabajo que ha realizado como líder del Ejecutivo en el país azteca.

Dentro de los temas que aborda la supuesta tiradera de Eminem a Andrés Manuel López Obrador destacó que fue señalado -una vez más- como un falso mesías, así como un “viejo decrépito” que no atiende las demandas de la ciudadanía. Del mismo modo, fue criticado severamente por las políticas de seguridad que ha implementado para controlar la incesable ola de violencia que permea en cada rincón del territorio mexicano.

“No es un líder, solo es otro falso mesías. El tipo es un maric* que ama a los narcotraficantes, preferiría dejarlos libres que tratar con una prensa libre”, se escucha en el fragmento de la canción de rap en inglés que se viralizó en redes sociales.

Dichos versos de la canción hacen referencia a las iniciativas y acciones que el presidente de México ha tomado para contrarrestar la violencia en el país, destacando el famoso Culiacanazo, evento en el cual dejó libre a Ovidio Guzmán -hijo de Joaquín El Chapo Guzmán- por las violentas balaceras que se desataron en Sinaloa tras la captura del capo.

Asimismo, dicho fragmento del rap en contra del presidente de México hace referencia a las múltiples confrontaciones que el mandatario tabasqueño ha tenido con periodistas y comunicadores entre los que resaltan Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui e incluso Chumel Torres.

Adicionalmente, dicho rap critica también el modelo de comunicación que desde el inicio de su sexenio Andrés Manuel López Obrador adoptó para mantener un vínculo con la ciudadanía. No obstante, para la o el autor de la tiradera, las conferencias matutinas del presidente de México únicamente son espacios para que se difundan el mensaje de odio del mandatario.

“Él tiene una conferencia diaria en la que solo divaga y divaga. Cada mañana por dos horas sale y predica odio, ese es su maldit* Jefe de Estado”, se escucha al final de la canción erróneamente atribuida a Eminem.

Aunque se desconoce la autoría de dicha crítica hecha rap para el presidente de México, lo innegable es la polémica que causó entre internautas pues si bien muchos conectaron con la inconformidad que la canción expresa sobre el actual gobierno del país, simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación señalaron que el contenido de dicha melodía son solo difamaciones en contra del mandatario tabasqueño.

“Hasta Eminem sabe el inepto resentido que nos gobierna. Por que ustedes no chairos?”; “No es Eminem. Pero sí es @lopezobrador_”; “Creer que Eminem le compuso una rola a AMLO es como creer que el AIFA funciona”; “Unos celebran que Eminem le haya compuesto un tema a la situación del actuar del gobierno mexicano frente al narco, otros celebran que no fue él quien la compuso, yo lo único que celebraría sería que en México el crimen ya no fuera EL tema”, son algunos de los comentarios de usuarios en redes sociales.

