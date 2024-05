Gustavo Petro ha puesto en segundo plano el Acuerdo de Paz; lo primero es su política de Paz Total, según experto

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, está adelantando conversaciones de paz con el ELN y el EMC de las disidencias de las Farc - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Jonathan Powell, uno de los tres asesores internacionales que seleccionó el expresidente Juan Manuel Santos para llevar a cabo el proceso de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), lanzó críticas por la manera en que se ha implementado el Acuerdo de Paz de 2016. De acuerdo con el exasesor, que también fue jefe negociador de los diálogos en Irlanda del Norte con la organización terrorista Ejército Republicano Irlandés, cuestionó al exmandatario Iván Duque por la poca implementación de lo pactado durante su administración.

“Entiendo que lo que ocurrió durante la administración de Iván Duque es que, como es usual, cuando llega un nuevo presidente que no se siente tan involucrado en el proceso, esto no avanza. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, que, en Irlanda del Norte, que cuando llega un nuevo primer ministro no se sentía tan comprometido con el proceso y por eso la implementación a veces no fue tan uniforme”, explicó Powell, en conversación con El Espectador.

Aseguró que el expresidente en realidad no estaba interesado en dar cumplimiento a lo establecido en el documento final de paz. De hecho, esta situación se veía venir por la posición que adoptó con respecto al plebiscito con el que se puso en discusión el Acuerdo de Paz; decidió votar por el “no” y, aunque la mayoría de los colombianos también se fueron por esa línea, finalmente Santos dio luz verde para su implementación.

Jonathan Powell aconsejó a Juan Manuel Santos hacer un plebiscito para el Acuerdo de Paz y ahora se arrepiente - crédito Luisa González/Reuters

“Creo que se puede afirmar que la implementación no fue tan buena en el gobierno de Duque como si lo hubiera sido si, por ejemplo, Santos hubiera tenido otro término como presidente”, aseveró el exasesor para el medio citado.

El mencionado plebiscito fue una propuesta que nació de Powell, siendo él la persona que aconsejó al exmandatario de llevar a cabo la votación. No obstante, teniendo en cuenta el resultado negativo, afirmó que se arrepiente de haber dado esa sugerencia. Pues, 6.431.376 personas votaron por el “no”, mientras que 6.377.482, se fueron por el “sí”, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

“Cuando me desperté en la mañana o en medio de la noche, cuando se estaban dando los resultados del plebiscito y descubrí que se había perdido, me sentí muy mal, tengo que decirte. Me sentí horrible. Por suerte, Santos no me echó la culpa y, de hecho, he de decir que hubo muchos debates en ese entonces sobre este tema”, precisó.

Jonathan Powell cuestionó la implementación del Acuerdo de Paz durante la administración del expresidente Iván Duque - crédito Colprensa

¿Cómo va la implementación con Petro?

Con respecto al presidente Gustavo Petro, que desde la izquierda se ha declarado impulsor del “cambio” en el país, aseguró que la implementación del Acuerdo de Paz no ha avanzado como debería por cuenta de las prioridades que actualmente parece tener como primer mandatario.

“Creo que Petro está más interesado en lograr la paz y en poner en funcionamiento la Paz Total, y así menos enfocado en la implementación del acuerdo con las Farc como tal. A él lo que le interesa más son esos nuevos acuerdos a los que está tratando de llegar”, señaló el exasesor a El Espectador.

Jonathan Powell sugirió que se avance primero en la implementación del Acuerdo de Paz, antes de hacer procesos de paz con otros grupos armados - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Desde su perspectiva, no hay una persona que esté liderando la puesta en marcha de lo pactado, que implica la atención a víctimas y a firmantes de paz, entre otras cosas. De hecho, el expresidente Santos y otros líderes han dado a conocer su preocupación por ello. Además, insistió en que Gustavo Petro, que actualmente está adelantando conversaciones de paz con el ELN y con el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, debería enfocarse en avanzar en el pacto que se logró en la administración de Santos.

“Creo que mi consejo sería que deben volver a enfocarse en la implementación de ese Acuerdo de Paz porque eso es lo único que ayudará en las negociaciones con los otros grupos. ¿Por qué a otras estructuras les interesaría firmar nuevos acuerdos cuando ven que no se ha implementado el otro?”, añadió.