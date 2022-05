De viaje con los Derbez: todo lo que se sabe sobre la tercera temporada de la serie

La serie tendrá tercera temporada (Foto: Instagram / @deviajeconlosderbez)

En medio de la polémica por un supuesto veto de Televisa, el productor Eugenio Derbez confirmó que la serie en la que viaja con su familia tendrá una tercera edición, la cual probablemente llegará a la plataforma Amazon Prime Video.

Como una manera de convivir con su familia y a la vez, divertir al público con sus ocurrencias, el actor decidió hacer un reality llamado De viaje con los Derbez, en la primera temporada viajó junto a Alesandra Rosaldo y todos sus hijos y su nieta hacia Marruecos; incluso estuvo presente Mauricio Ochmann, quien en ese entonces era esposo de Aislinn Derbez.

En la segunda, la pequeña hija de Aislinn no estuvo presente y tampoco Ochmann, pues ya se habían separado. El anuncio sobre la luz verde para este proyecto lo dio en conversación con Ventaneando el pasado 20 de mayo.

Cuando Pati Chapoy le preguntó sobre la serie, el productor de No se aceptan devoluciones (2013) dijo gustoso que era la primera vez que lo mencionaba, pero que no podía adelantar más información, solo aclaró que quizás se estrenaría en la mitad de 2022, por lo que el destino ya estaría definido y se mantendrá en secreto algunos meses.

También relató que su experiencia durante la visita a los Parques de Estados Unidos fue un poco difícil, pues tenían varias restricciones del lugar donde se les permitía estar “No podíamos conocer nada, había que estar en un lugar específico, Alesandra me decía estoy muy cansada”, mencionó en conversación con Ventaneando.

La serie De Viaje con los Derbez ha sido testigo de importantes sucesos para la familia, pues ahí ocurrieron algunas de las peleas entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann que desatarían su ruptura en 2020, aunque después la podcastera reveló junto a su hermano José Eduardo que las discusiones que quedaron grabadas, eran fingidas, mientras que las verdaderas ocurrieron en total privacidad.

“La peleita esa que tuvimos en el pícnic fue fingida, hasta me decían ‘enójate más’ y yo no podía porque no soy así”, recordó durante la conversación que tuvo con su hermano José Eduardo Derbez, a quien invitó a charlar en el capítulo Tómate un Valemadril diario.

Fue José Eduardo Derbez quien puso el tema sobre la mesa, ya que recordó que siempre le preguntaban si la primera temporada de la serie De Viaje con los Derbez había sido actuada, el hijo de Victoria Ruffo explicó entre risas que su respuesta era “¿No vieron las peleas de Ais y Mau? Ya no están juntos ¿Qué tan actuada puede ser?”.

Posteriormente, Aislinn le explicó que una de esas peleas no fue real y que los miembros de la producción del programa los obligaban a ella y a Mauricio Ochmann a actuar las discusiones.

Después, los hermanos Derbez hablaron sobre una discusión real que ocurrió en una montaña; sin embargo, estos difíciles momentos de la pareja no quedaron filmados para la serie antes mencionada.

Por otra parte, fue en esta serie donde Aitana Derbez, la hija menor del productor que tuvo junto a Alesandra Rosaldo, comprendió que tenía hermanos mucho mayores que ella.

Hace tres años, Alesandra Rosaldo reveló que el viaje que hicieron a Marruecos para la primer temporada ayudó a que la niña de ahora 7 años nombrara como sus hermanos a Vadhir, Aislinn y José Eduardo.

“Nunca había dicho jamás ‘mi hermano José Eduardo o ‘mi hermano Vadhir’ y en Marruecos, por primera vez como que entendió la dinámica, entendió que todos son hijos de papá”, mencionó la cantante en un encuentro con los medios.

