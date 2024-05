Merlina: la temporada 2 inicia su producción y suma a Christopher Lloyd entre sus nuevos integrantes

Wednesday. (L to R) Georgie Farmer, Victor Dorobantu, Luyanda Unati Lewis-Nayo, Joy Sunday, Owen Painter, Emma Myers, Billie Piper, Jenna Ortega, Evie Templeton, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Catherine Zeta-Jones, Alfred Gough, Noah Taylor, Miles Millar, Tim Burton, Steve Buscemi, Moosa Mostafa, Hunter Doohan on the set of Wednesday season 2. Cr. Helen Sloan/Netflix © 2024

La segunda temporada de Merlina (Wednesday) se pone en marcha con la promesa de más acción, más terror y ¡más estrellas! Netflix anunció oficialmente que el rodaje de la nueva tanda de episodios ya ha comenzado y con un reparto ampliado. Además del regreso de Jenna Ortega en el rol principal, esta nueva entrega contará con la incorporación de figuras como Steve Buscemi, Haley Joel Osment, e incluso, Christopher Lloyd.

Además de haber interpretado al Doc Brown en la saga de Volver al futuro (Back to the future), Lloyd encarnó al tío Lucas en la saga cinematográfica de Los Locos Addams (The Addams Family) junto a Christina Ricci, Anjelica Houston y Robert Julia. Por el momento, se desconoce cuál será el alcance de su rol ya que Fred Armisen lo ha sucedido en la ficción de Netflix.

El anuncio también confirmó a otras figuras invitadas que participarán en Merlina. Entre ellas también se destacan Joanna Lumley (El cadáver de la novia), Thandiwe Newton (Westworld), Frances O’Connor (El conjuro 2), Heather Matarazzo (Scream) y Joonas Suotamo (Han Solo). “Estamos encantados de que toda la familia Addams se matricule en la Academia Nevermore esta temporada junto a un reparto de ensueño formado por iconos y caras nuevas”, expresaron los creadores de la serie, Al Gough y Miles Millar, sobre la fiesta que se avecina en un reciente comunicado.

Christopher Lloyd en Volver al futuro

Además de Ortega, la serie cuenta con las actuaciones recurrentes de Emma Myers, Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones, Isaac Ordóñez y Luyanda Unati Lewis-Nyawo. A pesar de la extensa lista de integrantes revelada para esta temporada, también se confirmó la ausencia de Percy Hynes-White, quien en la primera temporada interpretó a Xavier Thorpe.

Con Tim Burton (Beetlejuice) en la producción ejecutiva y en la dirección de varios episodios de la primera temporada, Merlina se estrenó en 2022 obteniendo críticas favorables y excelentes números de audiencia. La serie se ambienta en el universo de Los Locos Addams y se centra en las andanzas de la hija de Morticia y Homero en sus años de formación en una excéntrica escuela pupila.

La primera temporada compuesta de 8 episodios se encuentra disponible en Netflix.