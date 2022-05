Por qué Chachita se negó a hablar de Pedro Infante luego de su muerte

Evita Muñoz fue de las compañeras de actuación más cercanas a Pedro Infante, pero se negó a hablar sobre luego de que él falleció (Foto: Twitter/@PyD_Twitt)

Después de que un fatídico accidente aéreo le quitara la vida a Pedro Infante, Evita Chachita Muñoz no quiso volver a hablar sobre él, pese a que fue uno de sus más cercanos compañeros de cine y compadre.

Evita Muñoz, quien fue una de las niñas actrices más importante de la Época de Oro del cine mexicano, compartió créditos por primera vez con Pedro Infante en la película Nosotros los pobres (1948), cinta que protagonizaron juntos.

Chachita e Infante lograron hacer que la relación fraternal que gozaban en la pantalla grande dentro de las películas de Ismael Rodríguez pasara a la vida real, pues a pesar de la diferencia de edades, se volvieron cercanos.

Luego de que estelarizaron juntos otras dos exitosas películas, debido a que ya no había una comunicación constante, la buena relación entre los artistas se fue disolviendo hasta quedar en casi nada.

Evita creció al lado de Pedro Infante debido a que fue la protagonista de las tres películas de "Nosotros los pobres" (Foto: Fundación Televisa)

No obstante, casi al mismo tiempo, Evita comenzó una muy fuerte amistad con Irma Dorantes, con quien se identificó casi de inmediato ya que eran de la misma generación de actrices.

Irma, por su parte, también había desarrollado una fuerte conexión con Pedro desde su participación en No desearás la mujer de tu hijo, aunque esta relación derivó en el romance más importante de su vida.

Ya que Evita era considerada por Irma como una de sus mejores amigas, la fue integrando a su familia, haciendo inevitable que la amistad entre Chachita y el Ídolo de Guamúchil reviviera.

Fue tan fuerte la amistad entre los actores que Muñoz fue la madrina de bautizo de Irma Infante, única hija de Dorantes e Infante. En varias reuniones de celebridades los tres se presentaban juntos y era evidente que se habían convertido en familia; sin embargo, todo cambió con la muerte del sinaloense.

Evita usualmente estaba con los Infante Aguirre en sus fiestas privadas y eventos públicos (Foto: Twitter/@barcenairene)

Luego de que el 15 de abril de 1957 Pedro Infante murió, la protagonista de Hermelinda linda comenzó a ser una de las principales actrices a las que la prensa se dirigía para conocer más sobre la vida del Ídolo Inmortal, así como para que aclarara todos los rumores que rodeaban a la familia del actor, pero ella se negó a compartir hasta el mínimo comentario sobre su amigo.

Durante más de 50 años Chachita evitó responder preguntas sobre Infante y no asistió a los homenajes póstumos que se hicieron en honor del cantante, por lo que comenzaron a surgir rumores en los que apuntaban que Pedro la habría llegado a maltratar durante el rodaje de Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe El Toro, por ello es que la histrionisa no hablaba sobre él.

Pese a que Evita nunca desmintió esta información, si llegó a decir en varias ocasiones que había preferido no hablar de su fallecido amigo porque siempre que una entrevista se trataba de ella, la prensa preguntaba por el sinaloense y se había cansado de esa situación.

Evita habría aceptado no hablar de Pedro para no afectar su imagen (Foto: Instagram/@pedroinfanteacolor)

Aunado a ello, estaba comprometida a no fomentar los falsos rumores sobre el protagonista de Tizoc: amor indio con algún comentario que el público pudiera tomarse mal.

Con estos argumentos, Chachita se fue a la tumba con sus secretos el 23 de agosto de 2016.

Durante su funeral, algunos reporteros se acercaron a Irma, quien se encontraba muy afligida por la pérdida de su mejor amiga. Fue cuestionada acerca de los rumores que apuntaban a que su esposo habría acosado a Evita, información que desmintió molesta.

Según explicó, Muñoz siempre fue muy cercana a Pedro y le dolió tanto su muerte y las especulaciones que se hacían entorno a su vida, que ella y su amiga acordaron nunca hablar públicamente sobre el Ídolo de México.

Se prometieron no revelar detalles de su vida privada, así como no desmentir rumores. Este trato se rompió cuando Irma quiso hacer su libro biográfico sobre su romance con el actor, pero Evita decidió permanecer en su silencio hasta su muerte para no afectar más la imagen de su compadre.

