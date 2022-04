Regina Blandón reaccionó ante críticas por su apariencia: “Normalicemos cumplir años”

La actriz aseguró que es normal cumplir años (Foto. Instagram/@reginablandon)

Regina Blandón se ha convertido en una de las celebridades preferidas en redes sociales gracias a sus divertidos comentarios así como los ideales que respalda. En esta ocasión la popular actriz de La Familia P. Luche compartió una fotografía con su nuevo color de cabello y a pesar de que la mayoría de menciones aseguraban que se veía increíble, hubo un despistado que aseguró que aparentaba más edad de la que tenía, por lo que Bibi no dudó en responderle.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 3.5 millones de seguidores, compartió una foto donde promocionaba unas prendas que tenían fines de apoyo social gracias a la compra digital; a pesar del gran mensaje que estaba transmitiendo, un usuario le escribió: “Estás súper guapa pero te ves viejita, quizá sea el color de cabello”, causando diversión y controversia en Regina.

“César, te cuento. Las personas cada año, cumplimos un año más que el que ya teníamos, vamos creciendo y envejeciendo. Por ejemplo, yo este año cumplo 32 el 25 de julio y luego voy a cumplir 33 el próximo 25 de julio y así sucesivamente. Y todos los días del año, en lo que llega tu próximo cumpleaños, puedes hacer algo: te puedes repetir y repetir y hacer planas con la frase: No se opina sobre el aspecto físico ajeno. Te lo recomiendo. Bendiciones. Feliz cumpleaños adelantado”, escribió en sus insta stories con la captura del comentario.

En la misma publicación los fans de Regina Blandón no dudaron en escribirle cumplidos tras el problema que había suscitado la crítica de su edad, por lo que le hicieron saber a través de piropos que envejecer es algo muy normal y que no tenía porque darle importancia a comentario de una persona que solo estaba creando hate en una plataforma donde el acoso no está permitido.

“Regina es un ser humano como cualquier otro y es obvio que los años pasan, aún así yo no creo que se vea ‘vieja’”. “En redes sociales la gente es valiente y considera que es normal poderle decir a los famosos que son gordos, enanos, de color, o como te mencionó a ti: viejita. No se vale neta”. “Qué onda con los que piensan que las mujeres no envejecen nunca o no tienen derecho a ello porque si no ya no son guapas o bonitas”: “Muy triste que para los hombres si ya se te ve una arruga o algo ya no eres atractiva, de verdad que no te importe mi linda Regina”. “Pensé que era un hate más pero después vi que también es hombre y entonces comprendí porque dijo tremenda tontería”, escribieron en la foto.

Regina Blandón se ha convertido en una de las favoritas del público juvenil gracias a su labor como aliada de la comunidad LGBT + a la que no solo ha defendido en redes sociales y en el mes de orgullo, sino también cada que hay una nueva controversia, como lo ha sido el uso del llamado lenguaje inclusivo por lo que hace unas semanas la intérprete se pronunció, en un encuentro con varios medios de comunicación, sobre la censura que ha recibido en las plataformas sociales y sobre la valía para poder expresar su opinión.

“Hemos llegado a un punto donde no podemos estar en medias tintas, no podemos estar de un lado a otro; seguir trabajando hacia ese lugar, porque puedes interpretar un personaje que vaya en contra, pero estar seguros de que se está haciendo una crítica a eso. Ahí vamos, estamos aprendiendo, me parece importante estar en un camino que nos mantenga a todes iguales”, comentó la actriz de 31 años en el programa de espectáculos De primera mano.

