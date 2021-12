Quiénes son los comediantes que se enfrentarán al reto de Eugenio Derbez en “LOL: Last One Laughing”

(Foto: Instagram: @Ederbez)

Por fin ya se sabe quiénes son los 10 famosos que van a participar en “LOL: Last One Laughing”, además de que su estrenó en la plataforma de streaming ya se acerca.

Eugenio Derbez empezó a destapar a los concursantes que estarían en su programa de Prime Video, por lo cual fue una sorpresa para muchos de los seguidores ya que en esta ocasión habrá de todo tipo de comedia.

Los primeros confirmados para la nueva temporada fueron revelados por la cuenta oficial de este programa, en Instagram, donde Mau Nieto, Gaby Navarro y Hugo “El Cojo Feliz”, fueron los primeros comediantes en unirse y que competirán por mantener una cara seria mientras hacen reír a sus contrincantes.

Finalmente se integran Ricardo Pérez, La Bea, Coco Celis, Paco de Miguel, Ricardo Peralta, Sofía Niño de Rivera y El Capi Pérez, quien va a volver a competir.

En las temporadas pasadas, el ganador de la primera temporada fue El Escorpión Dorado y los comediantes Alex Fernández y Ricardo O’ Farril, de la segunda, pero esta nueva temporada promete traer muchas más risas y sorpresas a sus televidentes.

LoL tercera temporada (Foto: Instagram/lolmx_oficial)

En un comunicado de Amazon, se anunció que la tercera temporada de este reality regresará a Prime Video el próximo 10 de diciembre en donde podremos ver a 10 comediantes sacar sus mejores chistes y bromas para ganarse el premio de 1 millón de pesos.

La serie estará dividida en tres partes. La primera constará de dos capítulos que se estrenarán el próximo 10 de diciembre, los dos siguientes el 17 de diciembre y los dos capítulos finales, el viernes 24 de diciembre.

“LOL: Last One Laughing” es una adaptación de la popular serie Amazon Original en Japón, HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, producida y protagonizada por el comediante Hitoshi Matsumoto, quien lidera a diez comediantes que apuestan dinero en una “batalla de risa a puerta cerrada” en donde cualquier cosa es válida para ganar.

En México, la serie está producida por Amazon, en compañía de Marie Leguizamo como conductora y anfitriona y producida por 3Pas Studios, de Derbez y su socio Ben Odell y Endemol Shine Boomdog.

La adaptación mexicana del reality, logró otorgarle a Derbez su primera nominación a los premios “Daytime Emmy” en la categoría de “Mejor presentador de programa diurno en español”, por su participación y conducción en la segunda temporada de la serie en 2020.

Eugenio Derbez: “podemos hacer una gran generación de comediantes en México si les damos la mano”

El actor mexicano Eugenio Derbez posa hoy, durante una alfombra para la presentación de la nueva temporada de LOL (Last One Laughing México) (Foto: EFE)

A Eugenio Derbez el cariño de sus colegas lo motiva, así lo aseguró en entrevista con Efe el productor mexicano quien asegura estar trabajando duro en formar a nuevos comediantes que representen al país.

“Yo no me siento maestro porque cada proyecto que hago siento que no sé nada, me falta mucho por aprender. Me gusta impulsar nuevos talentos y yo creo que podemos hacer una gran generación de comediantes en México si les damos la mano”, dijo en su paso por la alfombra azul de la tercera temporada de su serie “LOL: Last One Laughing”.

Según explicó, uno de sus próximos proyectos consiste en hacer programas de televisión y filmes con jóvenes talentos que ha encontrado por medio de las redes sociales y a quienes ha llamado “hijos”.

Pero Derbez es sincero cuando comenta que no es tan fácil de convencer cuando se trata de comedia, pues su trayectoria en la rama lo ha hecho ser más crítico al revisar lo que prolifera en redes.

“Me gusta todo tipo de comedia, una más que otra, pero debo confesar que de repente veo muchas cápsulas de Tik Tok en donde el chiste es muy básico y no tiene un remate. Yo soy de la vieja guardia y creo que tienes que contar un buen chiste con remate y que te haga reír”, mencionó.

