Galilea Montijo propuso viaje y “unos mezcales” a Pati Chapoy: “yo puestísima”

Galilea Montijo propuso a Pati Chapoy viajar juntas a India (Foto: Instagram/@galileamontijo/@chapoypati)

Galilea Montijo está de estreno con la apertura de su tienda ropa Latin Gal, pues aunque la tapatía ya había incursionado en el negocio de manera virtual, ahora con su tienda física ubicada en el Estado de México espera brindarle lo mejor en prendas de tendencia a sus seguidoras.

Montijo reveló que decidió abrir su boutique en dicho estado porque es donde más clientas tiene de su línea que prometió ser económica, de última moda y de diferentes tallas y estilos. “La gente online es de donde más ha comprado, del Estado de México, nos han pedido de la República mexicana y ahora queremos hacer franquicias”, señaló.

La conductora de Hoy se comportó muy cordial con los elementos de la prensa que acudieron a cubrir el evento, al grado que les confesó que en su juventud solía acudir a los tianguis sobre ruedas de su colonia para conseguir prendas, especialmente “de paca”, que se refiere a ropa de segundo uso en buen estado proveniente Estados Unidos, “pacas” donde se pueden encontrar verdaderas gangas.

La presentadora ha expresado varias veces su origen modesto (Foto: Instagram @galileamontijo)

“Yo compraba mi ropa en pacas, las pacas que llegan de Estados Unidos, a mí siempre me gustó la moda, me acuerdo perfecto, me iba al mercado de la 32 allá en Guadalajara y compraba mi ropa en pacas; siempre me ha gustado la ropa, y siempre la transformaba”, señaló.

“Mi abuela me enseñó a tejer, he dicho que mi abuela está detrás de todo esto, ella sabía que me gustaba mucho la moda. Yo me vestía de ropa usada y para mí poder hacer esto no tienen idea de lo que para mí esto significa”, añadió la tapatía.

Montijo aseguró que se unió con dos socias para abrir la tienda y “cumplir su sueño”. Y es que la conductora de 48 años reveló que de haber tenido las facilidades económicas en su juventud, habría estudiado diseño de modas, pues desde pequeña sintió fascinación por las prendas y el diseño textil.

Montijo siempre ha sido una "fashionista" (IG: galileamontijo)

“Yo quería ser diseñadora de moda, era tan cara la carrera, que no había manera. Siempre quise ser diseñadora, de alguna manera estoy cumpliendo un sueño”, expresó la también conductora de Pequeños gigantes.

Ubicada en el centro comercial Mundo E de Ciudad Satélite, a la inauguración acudieron varios famosos como Latin lover, Laura Bozzo, Papi Kunno, el maquillista Alfonso Waithsman, Mannuna, Paul Stanley, Shanik Berman, Martha Figueroa, Andrea Escalona y la productora de Hoy, Andrea Rodríguez.

Acompañada de su esposo Fernando Reyna y su hijo Mateo, Galilea lució feliz por ver cómo su esfuerzo ya rindió frutos: “Cuando comienza este comercio, comienza online, con un grupo de chavas. Es nuestro bebé”

Chapoy envió buenos deseos para el negocio recién inaugurado (Foto: Ventaneando)

Llamó la atención que “Gali” se comportó muy amistosa con el reportero de Ventaneando, a quien le invitó un shot de mezcal en el evento de inauguración. Además, la conductora del matutino de Televisa le extendió una invitación a la titular del programa de espectáculos Pati Chapoy, para irse a “tomarse unos mezcales” y organizar un viaje juntas.

“Me prometió un shot de mezcal, no se haga, aunque te regañe Pati. A mí me ha regañado toda la vida, entonces no pasa nada”, le dijo Galilea al reportero de la emisión.

La conductora agregó que “un día me tomaré unos shots con ella. Dile a la Pati que ya nos tomemos unos y nos vamos juntas a India”. Tras el mensaje de Galilea, Pati le respondió durante la transmisión del programa vespertino: “Cuando quieras Galilea, yo puestísima, nada más que no le entro al mezcal. Pero vamos a hacer una cosa: viajamos cuando tú quieras y te deseo mucho éxito con tu tienda”, expresó la líder del programa.

