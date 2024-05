El mensaje de poder que envía Diosdado Cabello rodeado del jefe del Sebin y del aliado más importante que tenía El Aissami

Diosdado Cabello, el jefe del Sebin GJ González López, detrás de él a la derecha está Miguel Muñoz. De gorra negra con letras rojas el Comisario Cruz Quintana alias "El Negro Miguel"

Diosdado Cabello siempre fue cuidadoso en no demostrar la relación subalterna que ejerce sobre el General en Jefe (Ej) Gustavo Enrique González López, más aun porque a través suyo tiene control del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

El ajedrez político en Venezuela amerita usar piezas claves y es lo que hace unos días ocurrió con motivo de los cinco años de la Operación Libertad, donde Cabello dio una demostración de poder y fuerza rodeado de la plana mayor del Sebin, incluso con abrazos públicos con el general González López; solo faltó el GD Eduardo Serrano Díaz.

Hicieron presencia el Ministro del Interior y Justicia, Almirante Remigio Ceballos Ichaso; el General de Brigada (GNB) Rubén Darío Santiago Servigna, Comandante General del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana; el MG Elio Ramón Estrada Paredes, comandante General de la GNB; Dilio Guillermo Rodríguez Díaz, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Capital, quien es el primero de la promoción 1994 “GJ José Antonio Páez II”; GD Jesús Rafael Villamizar Gómez, es el Nr. 25 de esa promoción 1994, los dos altos oficiales han sido parte de la Guardia de Honor Presidencial (GHP).

GD Dilio Guillermo Rodríguez Díaz, teniente Diosdado Cabello, MG Johan Alexander Hernández Lárez, GD Jesús Rafael Villamizar Gómez

Pero si los abrazos del teniente Diosdado Cabello con el general (Ej) González López no fueran suficientes para llamar la atención de la oficialidad media y alta de la institución castrense, también aparece el abrazo y la sonrisa del zamarro General (GNB) Néstor Luis Reverol Torres, destituido hace unos días del gabinete ministerial y enviado a un poco relevante cargo en la Corporación del Zulia.

Es la primera vez, desde hace muchos años, que Reverol no está cerca del poder, por lo que quizá sea la consecuencia de ser la figura castrense más importante que tenía, el ahora detenido, Tareck El Aissami. Más aun no es secreto en el alto poder la poca simpatía, que llegaba a casi aversión, entre Cabello y El Aissami, lo que también influía en la distancia entre el segundo a bordo del partido de Gobierno y el alto general en retiro de la Guardia Nacional.

El del círculo azul, junto a José Gregorio Vielma Mora, es el Comisario General del SEBIN, Carlos Calderón

Pero está convulsionado el clima político venezolano, con el surgimiento de una Oposición que por primera vez parece haber descuadrado las cuentas políticas de la revolución bolivariana, que luce desdibujada, sin lograr reconquistar a las masas que una vez la acompañaron y que no le permite a Nicolás Maduro subir en las simpatías populares. La excusa para no hacer una campaña intensa son las fabricadas operaciones, todas con el argumento de que se han pretendido no menos de 6 intentos magnicidas en los últimos meses.

El candidato

Diosdado Cabello está haciendo campaña electoral, sin duda ejerciendo lo que tanto ha aspirado desde hace años y que ha acariciado en silencio y sumisa obediencia, quizá en espera de que, por algún extraño subterfugio, logre demostrar que puede ser el candidato de la presidencia que tanto ha añorado. Al acto del 30 de abril en le distribuidor Altamira se presentó con una gorra con las iniciales “Sebin”.

Cabello recorre Venezuela en campaña electoral, lo que no hace Nicolás Maduro

Como centro del evento, que aglutinó a numerosos soldados, además de altos funcionarios, entre ellos la almirante Carmen Teresa Meléndez, Cabello dijo que “hace cinco años, ante una nueva arremetida de la derecha golpista en Venezuela que, desde este lugar, intentaron dar un golpe de Estado, intentaron burlar las leyes para establecer un Gobierno, como dicen ellos mismos, sin ninguna vergüenza, tutelado por Estados Unidos”.

A su vez, Cabello pretende demostrar que tiene poder, que él sí puede ir a concentraciones populares, enviando un claro mensaje de quién controla la institución de inteligencia política, el Sebin, uno de los organismos señalados, junto con la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), de torturas, desapariciones, forzadas, muerte de presos políticos en custodia, detenciones arbitrarias de manera sistemática lo que configuran crímenes de lesa humanidad.

Además, un grupo de funcionarios del Sebin, son los que conforman la Policía Nacional Contra la Corrupción (PNCC), la que ha ejecutado la detención de los involucrados en la trama corrupta en la industria petrolera, con la pérdida de millones de dólares, cuya cifra real aún no ha sido cuantificada.

No menos importante es que Cabello siempre ha pretendido resaltar que sigue teniendo ascendencia en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), porque estuvo en la Academia Militar, mientras Nicolás Maduro ni siquiera cumplió con el ejercicio militar que antes era obligatorio.

González López abrazando a Diosdado Cabello, detrás de ellos sonriente, de lentes y gorra está Calzadilla alias Picure

Y hay que agregar que tampoco escatima para resaltar que él sí pertenece al 4F, el movimiento de militares que intentó derrocar al entonces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, con la intentona golpista del 4 de febrero de 1992.

Picure y Motta

El Coronel (GNB) José Francisco Calzadilla alias Picure, es egresado de la otrora Escuela de Formación de Oficiales (Efofac), en el 2002, II promoción Batalla de Juncal. Fue ayudante del ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana y ex ministro de Energía Eléctrica, Mayor General (GNB) Luis Alfredo Motta Domínguez, uno de los hombres incondicionales de Diosdado Cabello y estrechamente relacionado al defenestrado Tareck Zaidan El Aissami Maddah.

Calzadilla, siendo teniente, estaba destacado en el Comando Móvil Nr. 51 y Motta lo seleccionó entre otros oficiales; desde entonces se mantuvieron juntos cuando Motta fue Jefe del Comando Regional Nr. 5; han pasado 20 años desde entonces.

Un oficial, en conversación con Infobae, dice que fue el general Motta Domínguez quien hizo de alias Picure un hombre de poder. “Calzadilla es de los Valles del Tuy, donde tiene varios negocios. Ha pasado mucho tiempo desde que el general Motta pasó a retiro, pero logró proyectar a Picure”.