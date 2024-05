Las 50 frases más emotivas para enviar por WhatsApp el Día de la Madre.

El Día de la Madre es, para muchos, la ocasión ideal para recordarle a la persona que te dio la vida lo importante que es y la gran labor que ha hecho durante tantos años. Hay quienes aprovechan también para agradecerle su ayuda y apoyo incondicional, ya sea en persona, en una carta o con un mensaje a través de redes sociales. Es, en definitiva, la jornada perfecta para disfrutar de la compañía de una de esas personas que, además de dar amor, dotan de consejos y, probablemente, hayan sacado de algún aprieto. Es por ello que hemos elaborado un recopilatorio de 50 frases emotivas para enviarle por WhatsApp a las progenitoras.

Como es habitual, no todos los hijos demuestran su amor hacia su madre de la misma forma: hay quienes se decantan por frases más cariñosas, mientras que otros optan por transmitirle su cariño por medio del humor. De ahí que esta lista no solo recoja los mensajes más sentimentales o célebres, sino que también se incluyen algunos que tienen un claro objetivo: hacer reír.

Apenas un mes y medio después de celebrar el Día del Padre, el primer domingo de mayo, llega el turno de rendirle homenaje a las madres. A pesar de que son muchas las personas que no se complican y se limitan a hacer un regalo material, este es un momento especial para las progenitoras, y no hay nada mejor que tocar la fibra sensible con las palabras. Pero si te falta inspiración para redactar una carta o, simplemente, quieres una frase corta para rellenar una tarjeta regalo, aquí tienes 50 alternativas para dejarle claro tu amor.

20 frases emotivas para felicitar el Día de la Madre

Mamá, tu amor incondicional ha sido mi guía. Gracias por ser mi luz.

En cada lección de vida, detrás de cada éxito, siempre estás tú. Feliz Día de la Madre.

Mamá, eres el corazón de nuestra familia. Hoy celebramos tu existencia y amor infinito.

Tu fortaleza y amor han moldeado mi mundo. ¡Feliz Día de la Madre!

Solo hay una cosa más hermosa que ser tu hijo/a, y es que tú seas mi madre. Feliz día.

Gracias por enseñarme con amor, paciencia y dedicación. Hoy y siempre, este día es para ti.

Mamá, tu amor es el regalo más preciado. Hoy celebramos tu grandeza.

Cada abrazo y consejo tuyo es un regalo invaluable. Gracias por siempre estar ahí.

Eres la heroína de mi historia sin necesidad de capa. Feliz Día de la Madre.

Tu ejemplo de vida es la brújula que guía mis pasos. Gracias por ser mi inspiración.

Mamá, en tus brazos siempre encuentro mi refugio seguro. Gracias por tu amor eterno.

Agradezco al destino por tener el privilegio de llamarte mamá. Celebro tu existir.

Ninguna palabra puede expresar completamente lo que significas para mí. Te amo, mamá.

Eres el pilar de nuestra familia y tu amor es el lazo que nos une. Feliz Día de la Madre.

Hoy celebramos el regalo de tenerte en nuestras vidas. Gracias por todo, mamá.

Mamá, gracias por compartir tu sabiduría y amor sin medida. Tu generosidad no tiene igual.

Tu presencia es un regalo constante. Hoy, quiero celebrarte y agradecerte.

Eres mi roca, mi consuelo, y mi mayor alegría. Feliz Día de la Madre.

Mamá, gracias por ser mi mayor apoyo y confianza. Tu amor es mi mayor tesoro.

Hoy rendimos homenaje a tu amor incondicional, tu paciencia y tu fuerza. Feliz Día de la Madre.

20 frases graciosas para enviar a tu madre

Mamá, gracias por darme la vida y nunca dármela de baja por inactividad. ¡Feliz Día!

Feliz Día de la Madre a quien me enseñó a ser genial. Lo siento por heredar solo tu locura.

Gracias por no contarle a los extraterrestres que soy un hijo perdido. ¡Eres la mejor, mamá!

Felicidades por sobrevivir otro año de mi adolescencia. ¡Eres una heroína, mamá!

Mamá, eres la única que sabe cómo apretar mis botones porque tú los instalaste. ¡Feliz Día!

A la reina de los sermones motivacionales, ¡feliz Día de la Madre!

Feliz Día de la Madre. Gracias por hacer de mí tu proyecto de bricolaje más duradero.

Gracias por darme la vida. Y gracias aún más por no quitármela en mis días salvajes.

Mamá, gracias por siempre recoger mis pedazos… o al menos echarlos a un lado. ¡Felicidades!

Eres la única que me entiende... y aún me amas. Eso sí que es habilidad, ¡feliz Día, mamá!

A la mujer que me enseñó a limpiar mi habitación... solo cuando vienen visitas. ¡Felicidades!

Gracias por siempre tener razón en todo. Excepto cuando no, pero no se lo diremos a nadie.

Para la única persona que me envía a dormir y luego pregunta por qué duermo tanto. Feliz Día.

Felicidades, mamá. Lograste que sobreviviera a base de comida quemada y amor incondicional.

Feliz Día a mi fuente de sabiduría vital y de ‘yo te lo dije’. Te amo, mamá.

Mamá, gracias por pasarme tus genes... especialmente el de no envejecer. ¡Estás fabulosa!

Agradezco cada día por no tener vecinos tan cool. Así, tú siempre eres la más guay. Felicidades.

Gracias por ser mi banco de emergencias, psicóloga y chef gourmet. Eres todo en uno, ¡feliz Día!

Mamá, gracias por enseñarme a ser independiente, pero aún así ayudarme con todo. ¡Te adoro!

Eres como el WiFi, mamá: A veces me sacas de quicio, pero no puedo vivir sin ti. ¡Felicidades!

10 frases clásicas para mandar por WhatsApp